Χατζηθεοδοσίου-ΕΕΑ: Η ίδια η κυβέρνηση ακυρώνει την πολιτική της

«Η μείωση των φορολογικών συντελεστών –και ο μηδενισμός τους για κάποιες κατηγορίες ευάλωτων συμπολιτών μας- είναι σίγουρα θετική κίνηση, καθώς πρόκειται για αίτημα όλης της κοινωνίας», σημειώνει σχετικά με τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου προσθέτοντας: «Ξεκάθαρα λοιπόν χαιρετίζω τη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός». Και συμπληρώνει:

«Όμως, από την άλλη, δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή η παρέμβαση θα αποτελέσει πειστική απάντηση στην ακρίβεια, η οποία συνεχίζει να καλπάζει. Γιατί σημασία δεν έχει μόνο ο ονομαστικός μισθός ή το εισόδημα ενός πολίτη, αλλά η αγοραστική του δυνατότητα.

Ένα μεγάλο θέμα λοιπόν είναι σίγουρα η ενίσχυση των εισοδημάτων, ένα άλλο όμως πρέπει να είναι και η συγκράτηση των τιμών στα ράφια. Και σ' αυτό τη λύση θα μπορούσε να δώσει η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, κάτι που η κυβέρνηση αρνήθηκε να εφαρμόσει παρά τις προτάσεις παραγόντων της αγοράς. Η επίσημη δικαιολογία είναι ότι, και να προχωρούσε σε αυτή τη μείωση, οι τελικοί καταναλωτές δεν θα έβλεπαν τη διαφορά. Άρα, με αυτό το σκεπτικό, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ούτε οι κάτοικοι των ακριτικών νησιών -για τους οποίους ανακοινώθηκε μείωση του ΦΠΑ κατά 30%- θα δουν χαμηλότερες τιμές. Μήπως η ίδια η κυβέρνηση ακυρώνει τη δική της πολιτική; Τι ισχύει τελικά; Θα ωφεληθούν αυτοί οι άνθρωποι ή όχι;

Παραμένοντας στο πεδίο της φορολογίας, δεν ακούσαμε το παραμικρό για βελτιώσεις στον τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, μέσω του αυθαίρετου υπολογισμού του τεκμαρτού εισοδήματος. Αλλά ούτε και για την κατάργηση μνημονιακών βαρών όπως η προκαταβολή φόρου και το τέλος επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Γενικότερα, πέρα από την απλοποίηση στις αδειοδοτήσεις, δεν ανακοινώθηκαν μέτρα που θα στοχεύουν στην τόνωση της επιχειρηματικότητας που έχει ανάγκη η χώρα. Ούτε και κάποιες παρεμβάσεις για την ουσιαστική αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους.

Πέρα λοιπόν από τις οπωσδήποτε θετικές παρεμβάσεις σε κάποιους τομείς, εκτιμώ ότι δεν ικανοποιήθηκαν βασικά αιτήματα των ανθρώπων της αγοράς. Κι αν οι ΜμΕ αντιμετωπίζουν προβλήματα, αυτό αντανακλάται σε όλη την οικονομία».