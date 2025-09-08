Νέο τοπίο στα τεκμήρια, πόσοι επωφελούνται από τις μειώσεις

Τις αλλαγές στα τεκμήρια διαβίωσης παρουσίασε το οικονομικό επιτελείο μετά τις πρωθυπουργικές ανακοινώσεις της ΔΕΘ.
Οπως εξηγεί ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, ως τεκμήριο διαβίωσης ορίζεται το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα που απαιτείται για τη συντήρηση των περιουσιακών στοιχείων κινητών και ακινήτων καθώς και του ελάχιστου κόστους ετήσιας διαβίωσης. Με την εν λόγω μεταρρύθμιση τροποποιούνται και μειώνονται τα τεκμήρια για (α) τις κατοικίες, (β) τα αυτοκίνητα και (γ) τα σκάφη. Επιπλέον θα εξαιρούνται από την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη των 3.000 ευρώ τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν ίδιο εισόδημα. Το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 40 εκατ. ευρώ και ωφελούμενοι είναι περίπου 477.000 φορολογούμενοι με προστιθέμενη διαφορά φόρου εξαιτίας των τεκμηρίων διαβίωσης.
Κατοικίες
Eτήσια αντικειμενική δαπάνη, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας
Τετραγωνικά μέτρα
Οριακός συντελεστής σήμερα (ευρώ ανά τ.μ.)
Αντικειμενική δαπάνη σήμερα
Οριακός συντελεστής νέος (ευρώ ανά τ.μ.)
Αντικειμενική δαπάνη νέα
Μείωση
80
40
3.200
28
2.240
-30%
120
65
5.800
45
4.040
-30%
200
110
14.600
77
10.200
-30%
300
200
34.600
140
24.200
-30%
400
400
74.600
280
52.200
-30%
Σήμερα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης, σύμφωνα με τον αντικειμενικό προσδιορισμό των ακινήτων, από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) και για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).
Μειώνονται οι ανωτέρω συντελεστές σε 30% και 58% αντίστοιχα, έτσι ώστε σε αυτές τις περιοχές η αντικειμενική δαπάνη να μειωθεί κατά 35%:
Για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο
Για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό μέτρο
Σημερα
Νέα
Μείωση
Σημερα
Νέα
Μείωση
4.480
2.912
35%
5.440
3.539
35%
8.120
5.252
35%
9.860
6.383
35%
20.440
13.260
35%
24.820
16.116
35%
48.440
31.460
35%
58.820
38.236
35%
104.440
67.860
35%
126.820
82.476
35%
- Για μονοκατοικίες, οι αντικειμενικές δαπάνες προσαυξάνονται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) όπως ισχύει σήμερα, επί των νέων όμως αντικειμενικών δαπανών.
- Για δευτερεύουσα κατοικία παραμένει ως έχει η έκπτωση 50%, επί των νέων όμως αντικειμενικών δαπανών.
Αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης
Σήμερα τα αυτοκίνητα υπόκεινται σε αντικειμενικές δαπάνες βάσει των κυβικών εκατοστών αποκλειστικά. Επίσης υπάρχει μείωση του ποσού ανάλογα με την παλαιότητα 30% για αυτοκίνητα 5-10 ετών και 50% για αυτοκίνητα άνω των 10 ετών. Ωστόσο το κόστος συντήρησης δεν είναι υψηλότερο για τα νεότερα αυτοκίνητα έναντι των παλαιότερων, ενώ η παρούσα κατάσταση λειτουργεί αποτρεπτικά για την αγορά νεότερου αυτοκινήτου κάτω της δεκαετίας.
Μεταρρύθμιση: Για αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί μετά τις 1/11/2010, οι αντικειμενικές δαπάνες θα προσδιορίζονται βάση Co2 (κατ’ αναλογία με τα τέλη κυκλοφορίας), με σημαντική μείωση των αντικειμενικών δαπανών, προσομοιάζοντας το ύψος των αντικειμενικών δαπανών που έχουν σήμερα τα αυτοκίνητα άνω των δέκα ετών.
Κλίμακα σήμερα
Κυβικά εκατοστά
Οριακός συντελεστής (ανά 100 κυβικά) για νέα αυτοκίνητα
Οριακός συντελεστής (ανά 100 κυβικά) για αυτοκίνητα άνω των δέκα ετών
Έως 1200
4000
2000
2000
600
300
3000
900
450
>3000
1200
600
Νέα κλίμακα για οχήματα που έχουν ταξινομηθεί από 1/11/2010 βάση Co2:
Co2
Οριακός συντελεστής (ανά γραμμάριο εκπομπών Co2)
1-122
2000
123-139
30
140-166
45
>166
60
Ηλεκτρικά οχήματα:
|
Αντικειμενικές δαπάνες σήμερα
Αντικειμενικές δαπάνες νέες
Οχήματα μηδενικών ρύπων με λιανική τιμή προ φόρων έως 50.000
0
0
Οχήματα μηδενικών ρύπων με λιανική τιμή προ φόρων άνω των 50.000
4000
2000
Παραδείγματα:
Ενδεικτικά αυτοκίνητα
Τιμή
Καύσιμο
Κυβικά
Ισχύς
Μέση κατανάλωση
Co2
Τεκμήριο σήμερα νέου αυτοκινήτου
Τεκμήριο σήμερα 10 ετίας
Νέο Τεκμήριο βάση Co2
Διαφορά με νέο
Διαφορά με 10 ετίας
Toyota Corolla 1.8 140 Hybrid
26650
Hybrid
1798
140
4,4
99
7600
3800
2000
-73,7%
-47,4%
Honda Jazz 1.5 Hybrid
27500
Hybrid
1498
98
3,6
102
5800
2900
2000
-65,5%
-31,0%
Fiat 500 1.0 70
15700
Βενζίνη
999
70
4
105
4000
2000
2000
-50,0%
0,0%
Toyota C-HR 1.8
26420
Hybrid
1798
122
4,9
110
7600
3800
2000
-73,7%
-47,4%
Peugeot 208 1.2 100
21300
Βενζίνη
1199
100
4,2
114
4000
2000
2000
-50,0%
0,0%
Hyundai i20 1.2
18590
Βενζίνη
1197
79
5,1
117
4000
2000
2000
-50,0%
0,0%
Ford Focus 1.0T 125
28070
Βενζίνη
999
125
4,8
119
4000
2000
2000
-50,0%
0,0%
Toyota Yaris 1.5 125
20350
Βενζίνη
1490
125
5,2
122
5800
2900
2000
-65,5%
-31,0%
Mini 1.5 Cooper
22350
Βενζίνη
1499
136
5,4
126
5800
2900
2120
-63,4%
-26,9%
Bmw 116i
25500
Βενζίνη
1499
109
5,4
129
5800
2900
2210
-61,9%
-23,8%
Mercedes A200
41550
Βενζίνη
1332
163
5,8
133
5200
2600
2330
-55,2%
-10,4%
Audi Q2 35tfsi
30980
Βενζίνη
1498
150
5,3
135
5800
2900
2390
-58,8%
-17,6%
Audi A4 35tfsi
37900
Βενζίνη
1984
150
5,7
137
8800
4400
2450
-72,2%
-44,3%
Mercedes C180 Sedan
50150
Βενζίνη
1496
170
6,2
141
5800
2900
2555
-55,9%
-11,9%
Audi Q3 35tdi
45980
Diesel
1968
150
4,9
143
8800
4400
2645
-69,9%
-39,9%
Bmw X1 sdrive18i
41160
Βενζίνη
1499
136
6,3
144
5800
2900
2690
-53,6%
-7,2%
Σκάφη Αναψυχής
Για τα σκάφη σήμερα η τεκμαρτή δαπάνη από κάθε σκάφος μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητά του κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από πέντε (5) έτη και μέχρι δέκα (10) έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και τριάντα τοις εκατό (30%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από δέκα (10) έτη.
Μειώνεται κατά 30% η τεκμαρτή δαπάνη και για τα νεότερα σκάφη, καθώς οι δαπάνες συντήρησης δεν είναι υψηλότερες στα νεότερα, αλλά και με σκοπό την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης.
Μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη
Αντικειμενική δαπάνη σήμερα (νέα σκάφη)
Νέα Κλίμακα
Ολικού μήκους μέχρι πέντε (5) μέτρα
4.000
2.800
Επιπλέον το μέτρο
2.000
1.400
|
|
|
Για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης
|
|
Ολικού μήκους μέχρι πέντε (7) μέτρα
12.000
8.400
7-10 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο
3.000
2.100
10,01-12 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο
7.500
5.250
12,01-15 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο
15.000
10.500
15,01-18 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο
22.500
15.750
18,01-22 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο
30.000
21.000
πάνω από 22 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο
50.000
35.000
Διατηρείται η πρόβλεψη ότι τα ποσά της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) προκειμένου για ιστιοφόρα σκάφη. Κατά το ίδιο ποσοστό μειώνονται και για πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραμα», «τσερνίκι» και «λίμπερτι», που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση.