Νέο τοπίο στα τεκμήρια, πόσοι επωφελούνται από τις μειώσεις

Τις αλλαγές στα τεκμήρια διαβίωσης παρουσίασε το οικονομικό επιτελείο μετά τις πρωθυπουργικές ανακοινώσεις της ΔΕΘ.

Οπως εξηγεί ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, ως τεκμήριο διαβίωσης ορίζεται το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα που απαιτείται για τη συντήρηση των περιουσιακών στοιχείων κινητών και ακινήτων καθώς και του ελάχιστου κόστους ετήσιας διαβίωσης. Με την εν λόγω μεταρρύθμιση τροποποιούνται και μειώνονται τα τεκμήρια για (α) τις κατοικίες, (β) τα αυτοκίνητα και (γ) τα σκάφη. Επιπλέον θα εξαιρούνται από την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη των 3.000 ευρώ τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν ίδιο εισόδημα. Το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 40 εκατ. ευρώ και ωφελούμενοι είναι περίπου 477.000 φορολογούμενοι με προστιθέμενη διαφορά φόρου εξαιτίας των τεκμηρίων διαβίωσης.

Κατοικίες

Eτήσια αντικειμενική δαπάνη, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας

Τετραγωνικά μέτρα Οριακός συντελεστής σήμερα (ευρώ ανά τ.μ.) Αντικειμενική δαπάνη σήμερα Οριακός συντελεστής νέος (ευρώ ανά τ.μ.) Αντικειμενική δαπάνη νέα Μείωση 80 40 3.200 28 2.240 -30% 120 65 5.800 45 4.040 -30% 200 110 14.600 77 10.200 -30% 300 200 34.600 140 24.200 -30% 400 400 74.600 280 52.200 -30%

Σήμερα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται, προκειμένου για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης, σύμφωνα με τον αντικειμενικό προσδιορισμό των ακινήτων, από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) και για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό μέτρο, κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%).

Μειώνονται οι ανωτέρω συντελεστές σε 30% και 58% αντίστοιχα, έτσι ώστε σε αυτές τις περιοχές η αντικειμενική δαπάνη να μειωθεί κατά 35%:

Για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο Για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό μέτρο Σημερα Νέα Μείωση Σημερα Νέα Μείωση 4.480 2.912 35% 5.440 3.539 35% 8.120 5.252 35% 9.860 6.383 35% 20.440 13.260 35% 24.820 16.116 35% 48.440 31.460 35% 58.820 38.236 35% 104.440 67.860 35% 126.820 82.476 35%

Για μονοκατοικίες, οι αντικειμενικές δαπάνες προσαυξάνονται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) όπως ισχύει σήμερα, επί των νέων όμως αντικειμενικών δαπανών.

Για δευτερεύουσα κατοικία παραμένει ως έχει η έκπτωση 50%, επί των νέων όμως αντικειμενικών δαπανών.

Αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης

Σήμερα τα αυτοκίνητα υπόκεινται σε αντικειμενικές δαπάνες βάσει των κυβικών εκατοστών αποκλειστικά. Επίσης υπάρχει μείωση του ποσού ανάλογα με την παλαιότητα 30% για αυτοκίνητα 5-10 ετών και 50% για αυτοκίνητα άνω των 10 ετών. Ωστόσο το κόστος συντήρησης δεν είναι υψηλότερο για τα νεότερα αυτοκίνητα έναντι των παλαιότερων, ενώ η παρούσα κατάσταση λειτουργεί αποτρεπτικά για την αγορά νεότερου αυτοκινήτου κάτω της δεκαετίας.

Μεταρρύθμιση: Για αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί μετά τις 1/11/2010, οι αντικειμενικές δαπάνες θα προσδιορίζονται βάση Co2 (κατ’ αναλογία με τα τέλη κυκλοφορίας), με σημαντική μείωση των αντικειμενικών δαπανών, προσομοιάζοντας το ύψος των αντικειμενικών δαπανών που έχουν σήμερα τα αυτοκίνητα άνω των δέκα ετών.

Κλίμακα σήμερα

Κυβικά εκατοστά Οριακός συντελεστής (ανά 100 κυβικά) για νέα αυτοκίνητα Οριακός συντελεστής (ανά 100 κυβικά) για αυτοκίνητα άνω των δέκα ετών Έως 1200 4000 2000 2000 600 300 3000 900 450 >3000 1200 600

Νέα κλίμακα για οχήματα που έχουν ταξινομηθεί από 1/11/2010 βάση Co2:

Co2 Οριακός συντελεστής (ανά γραμμάριο εκπομπών Co2) 1-122 2000 123-139 30 140-166 45 >166 60

Ηλεκτρικά οχήματα:

Αντικειμενικές δαπάνες σήμερα Αντικειμενικές δαπάνες νέες Οχήματα μηδενικών ρύπων με λιανική τιμή προ φόρων έως 50.000 0 0 Οχήματα μηδενικών ρύπων με λιανική τιμή προ φόρων άνω των 50.000 4000 2000

Παραδείγματα:

Ενδεικτικά αυτοκίνητα Τιμή Καύσιμο Κυβικά Ισχύς Μέση κατανάλωση Co2 Τεκμήριο σήμερα νέου αυτοκινήτου Τεκμήριο σήμερα 10 ετίας Νέο Τεκμήριο βάση Co2 Διαφορά με νέο Διαφορά με 10 ετίας Toyota Corolla 1.8 140 Hybrid 26650 Hybrid 1798 140 4,4 99 7600 3800 2000 -73,7% -47,4% Honda Jazz 1.5 Hybrid 27500 Hybrid 1498 98 3,6 102 5800 2900 2000 -65,5% -31,0% Fiat 500 1.0 70 15700 Βενζίνη 999 70 4 105 4000 2000 2000 -50,0% 0,0% Toyota C-HR 1.8 26420 Hybrid 1798 122 4,9 110 7600 3800 2000 -73,7% -47,4% Peugeot 208 1.2 100 21300 Βενζίνη 1199 100 4,2 114 4000 2000 2000 -50,0% 0,0% Hyundai i20 1.2 18590 Βενζίνη 1197 79 5,1 117 4000 2000 2000 -50,0% 0,0% Ford Focus 1.0T 125 28070 Βενζίνη 999 125 4,8 119 4000 2000 2000 -50,0% 0,0% Toyota Yaris 1.5 125 20350 Βενζίνη 1490 125 5,2 122 5800 2900 2000 -65,5% -31,0% Mini 1.5 Cooper 22350 Βενζίνη 1499 136 5,4 126 5800 2900 2120 -63,4% -26,9% Bmw 116i 25500 Βενζίνη 1499 109 5,4 129 5800 2900 2210 -61,9% -23,8% Mercedes A200 41550 Βενζίνη 1332 163 5,8 133 5200 2600 2330 -55,2% -10,4% Audi Q2 35tfsi 30980 Βενζίνη 1498 150 5,3 135 5800 2900 2390 -58,8% -17,6% Audi A4 35tfsi 37900 Βενζίνη 1984 150 5,7 137 8800 4400 2450 -72,2% -44,3% Mercedes C180 Sedan 50150 Βενζίνη 1496 170 6,2 141 5800 2900 2555 -55,9% -11,9% Audi Q3 35tdi 45980 Diesel 1968 150 4,9 143 8800 4400 2645 -69,9% -39,9% Bmw X1 sdrive18i 41160 Βενζίνη 1499 136 6,3 144 5800 2900 2690 -53,6% -7,2%

Σκάφη Αναψυχής

Για τα σκάφη σήμερα η τεκμαρτή δαπάνη από κάθε σκάφος μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητά του κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από πέντε (5) έτη και μέχρι δέκα (10) έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και τριάντα τοις εκατό (30%) αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από δέκα (10) έτη.

Μειώνεται κατά 30% η τεκμαρτή δαπάνη και για τα νεότερα σκάφη, καθώς οι δαπάνες συντήρησης δεν είναι υψηλότερες στα νεότερα, αλλά και με σκοπό την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης.

Μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα και μη Αντικειμενική δαπάνη σήμερα (νέα σκάφη) Νέα Κλίμακα Ολικού μήκους μέχρι πέντε (5) μέτρα 4.000 2.800 Επιπλέον το μέτρο 2.000 1.400 Για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρο ενδιαίτησης Ολικού μήκους μέχρι πέντε (7) μέτρα 12.000 8.400 7-10 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο 3.000 2.100 10,01-12 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο 7.500 5.250 12,01-15 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο 15.000 10.500 15,01-18 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο 22.500 15.750 18,01-22 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο 30.000 21.000 πάνω από 22 μέτρα για κάθε επιπλέον μέτρο 50.000 35.000

Διατηρείται η πρόβλεψη ότι τα ποσά της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) προκειμένου για ιστιοφόρα σκάφη. Κατά το ίδιο ποσοστό μειώνονται και για πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραμα», «τσερνίκι» και «λίμπερτι», που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση.