#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Χρίστος Δήμας: Εντός του 2025 η ολοκλήρωση της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού

«Η Εγνατία Οδός συνιστά έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο που πληροί όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς είναι τμήμα του Διευρωπαϊκού Δικτύου. Οι δείκτες οδικής ασφάλειας είναι αντίστοιχοι με εκείνους των λοιπών αυτοκινητοδρόμων», είπε ο κ. Δήμας.

Χρίστος Δήμας: Εντός του 2025 η ολοκλήρωση της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού

Δημοσιεύθηκε: 8 Σεπτεμβρίου 2025 - 21:35

Η ολοκλήρωση της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού προβλέπεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2025, προανήγγειλε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, απαντώντας στη Βουλή, σε Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Ροδόπης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. - ΚΙΝ.ΑΛ., Ιλχάν Αχμέτ σχετικά με το δίκτυο της Εγνατίας Οδού στη Θράκη.

Κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεών του στη Βουλή, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε τη στρατηγική σημασία της Εγνατίας Οδού εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι η ολοκλήρωση της παραχώρησης θα γίνει εντός του 2025, ώστε να προχωρήσουν όλες οι αναγκαίες βελτιώσεις στην Εγνατία Οδό - από σήραγγες και γέφυρες έως νέες υποδομές - με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των οδηγών.

«Η Εγνατία Οδός συνιστά έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο που πληροί όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς είναι τμήμα του Διευρωπαϊκού Δικτύου. Οι δείκτες οδικής ασφάλειας είναι αντίστοιχοι με εκείνους των λοιπών αυτοκινητοδρόμων», είπε ο κ. Δήμας.

Συμπλήρωσε πως απαιτούνται συντηρήσεις, ενώ θα κατασκευαστούν και οι Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Επιπλέον, για το ζήτημα της συντήρησης του οδικού δικτύου, πρόσθεσε ότι τα τελευταία χρόνια υλοποιούνται σημαντικά έργα στη Θράκη και τη Μακεδονία, όπως η πλήρης αποκατάσταση του τμήματος Κομοτηνή - Τελωνείο Κήπων, ενώ γίνονται εργασίες στα υποτμήματα της παράκαμψης Καβάλας και μεταξύ κόμβου Λαγκαδά και Νυμφόπετρας.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπενθύμισε, επίσης, ότι ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας εισάγει αυστηρότερο πλαίσιο ποινών για παραβάσεις που σχετίζονται με σοβαρά τροχαία ατυχήματα και γι' αυτό συνιστά πράξη θεσμικής ευθύνης, η οποία θωρακίζει την οδική ασφάλεια και προστατεύει την ανθρώπινη ζωή.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δήμας: Εντός του 2025 η ολοκλήρωση της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού

Ξεκινάει η κατασκευή του νέου αυτοκινητοδρόμου Ιωάννινα- Κακαβιά

Δήμας: Επενδύουμε σε νέα γενιά έργων στις οδικές και συγκοινωνιακές συνδέσεις

Δήμας: Τηλεδιάσκεψη με Ευρωπαίους ομολόγους του για τον άξονα Αλεξανδρούπολη – Οδησσός

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο