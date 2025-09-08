Καλαφάτης: Από τα μέτρα έμμεσα ωφελούνται και οι ΜμΕ

«Τα μέτρα εντάσσονται σε ένα συνεκτικό σχέδιο ανάπτυξης της χώρας η οποία προχωρά με ρυθμούς διπλάσιους του ευρωπαϊκού μέσου όρου, δίνουν ανάσες στην κοινωνία, στηρίζουν τα εισοδήματα και συμβάλλουν στο νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας με απόλυτο σεβασμό στους δημοσιονομικούς κανόνες», τόνισε αναφερόμενος στα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης σε συνέντευξη στο OT Forum.

Ο κ. Καλαφάτης πρόσθεσε: «Δεν είναι μόνο το ύψος των μέτρων στήριξης που ξεπερνά το 1,7 δισ. ευρώ, που αποτελεί μια υγιή ένεση στην κοινωνία, αλλά κυρίως το ότι αυτά δεν προέρχονται από φόρους αλλά από το δημοσιονομικό πλεόνασμα το οποίο προκύπτει από την αύξηση των επενδύσεων και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής».

Όπως ανέφερε o υφυπουργός: «Είναι ένα ολοκληρωμένο κεφάλαιο. Συγκεκριμένο και συγκροτημένο με μειώσεις άμεσων φόρων, που στοχεύουν κυρίως στην ελάφρυνση της μεσαίας τάξης και ιδιαίτερα στη στήριξη και ενίσχυση των οικογενειών με παιδιά, συμβάλλοντας και στην αντιμετώπιση του σημαντικού εθνικού ζητήματος, του δημογραφικού».

«Τα μέτρα», όπως τόνισε ο κ. Καλαφάτης, «αναφέρονται και σε μια ακόμη μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας έχοντας παράλληλα ένα στοιχείο ριζοσπαστικότητας και καινοτομίας. Αφορούν τη στήριξη των νέων ανθρώπων, με μηδενισμό του φόρου μέχρι 25 χρονών, για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Και υπαγωγή στο μειωμένο συντελεστή 9% των νέων από το 26ο έως 30ο έτος της ηλικίας τους, για τους νέους που βγαίνουν στην αγορά εργασίας και χρειάζονται στήριξη. Αυτό είναι κάτι καινοτόμο και αποδεικνύει και τη βούληση της Κυβέρνησης να ενισχύσει τους νέους στα πρώτα βήματα της σταδιοδρομίας τους».

Όσον αφορά τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, ο κ. Καλαφάτης τόνισε ότι: «από τα μέτρα έμμεσα ωφελείται και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα», υπενθυμίζοντας ότι «όλα τα προηγούμενα χρόνια και ιδιαίτερα κατά την περίοδο της πανδημίας υπήρξε από την κυβέρνηση μια πολύ συστηματική στήριξη της επιχειρηματικότητας που κράτησε όρθιες περισσότερες από 700 χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Και αναφέρθηκε ειδικότερα σε στοχευμένα προγράμματα στήριξης όπως μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του ΕΣΠΑ και της Αναπτυξιακής Τράπεζας αλλά και του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ και του Ταμείου Εκσυγχρονισμού και του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και σε δανεισμό με χαμηλά επιτόκια και προγράμματα που ενισχύουν έμπρακτα τη βιομηχανία και την επιχειρηματική δραστηριότητα. «Περισσότερα από 2,2 δισ. ευρώ κατευθύνονται στη στήριξη των επιχειρήσεων», ανέφερε ο κ. Καλαφάτης.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε ιδιαίτερα και στη σταδιακή εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, της έννοιας της καινοτομίας και της αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης τόσο στην εκπαίδευση όσο και στις startups επιχειρήσεις «που διαμορφώνουν ήδη το νέο αναπτυξιακό και παραγωγικό πρότυπο της χώρας», όπως τόνισε.