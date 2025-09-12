#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Υπουργείο Οικονομικών: Αυτοί είναι οι 83 φόροι που μείωσε η κυβέρνηση από το 2019

Από τις 83 μειώσεις φόρων και εισφορών, οι 25 αφορούν έμμεση φορολογία, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση. Δείτε τη λίστα.

Δημοσιεύθηκε: 12 Σεπτεμβρίου 2025 - 11:19

Με τους νέους φόρους που μειώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2026, όπως ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει από την αρχή της θητείας της το 2019 συνολικά σε 83 μειώσεις φόρων και εισφορών.

Ανάμεσα στις νέες παρεμβάσεις , περιλαμβάνονται:

  • Η μείωση και αναμόρφωση της κλίμακας του φόρου εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά και τη μεσαία τάξη.
  • Η εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% (από 35%) στο φόρο εισοδήματος από ενοίκια.
  • Η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (50% μείωση το 2026 και πλήρης κατάργηση το 2027).
  • Η αναπροσαρμογή και ο εξορθολογισμός του συστήματος τεκμηρίων διαβίωσης.
  • Η μείωση κατά 30% του συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στον Νομό Έβρου και σε νησιά του Νομού Δωδεκανήσου με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.
  • Η απαλλαγή από φόρο εισοδήματος για ιδρύματα και κληροδοτήματα.
  • Η θέσπιση αφορολόγητου επιδόματος βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών.
  • Η κατάργηση του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης.

Από τις 83 μειώσεις φόρων και εισφορών, οι 25 αφορούν έμμεση φορολογία. Αναμεσά τους είναι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στις αστικές, προαστιακές και χερσαίες σιδηροδρομικές μεταφορές (στο 13% από 24%), η μείωση του ΦΠΑ στα είδη βρεφικής ηλικίας (13% από 24%), αναστολή καταβολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές.

 

