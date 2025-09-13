Το debate Κ. Μητσοτάκη-Ντ. Χασάμπη για την τεχνητή νοημοσύνη

Η μετασχηματιστική δύναμη της Τεχνητής Νοημοσύνης, το μέλλον, οι κίνδυνοι, αλλά και ο αντίκτυπος της στη δημοκρατία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που είχαν στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Ελληνοκύπριος Νομπελίστας Χημείας, συνιδρυτής και CEO της Google DeepMind, Ντέμης Χασάμπης.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Athens Innovation Summit, που πραγματοποίησε η Endeavor Greece. Φέτος, η διοργάνωση έλαβε χώρα σε συνεργασία με τη Google Ελλάδος.

Μιλώντας στην εκδήλωση η γενική διευθύντρια της Google νοτιοανατολικής Ευρώπης, Πέγκυ Αντωνάκου, τόνισε ότι «η τεχνητή νοημοσύνη είναι χωρίς αμφιβολία το πιο προηγμένο εργαλείο που συνέλαβε ποτέ ο ανθρώπινος νους και όπως κάθε ισχυρό εργαλείο έρχεται με ευκαιρίες και προκλήσεις. Χρειάζεται όραμα, ήθος, ηγεσία αλλά και σεβασμός, γνώση και κανόνες γιατί η τεχνολογία είναι απλά το εργαλείο. Εμείς βάζουμε το μυαλό και την ψυχή και είναι στο δικό μας χέρι να χρησιμοποιηθεί για καλό με υπευθυνότητα, τόλμη και συνεργασία».

Τη συζήτηση ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τον CEO της Google DeepMind, συντόνισε η συνιδρύτρια και CEO της Endeavor, Linda Rottenberg.

Ο Ντέμης Χασάμπης δήλωσε πως είναι πολύ περήφανος για την ελληνική καταγωγή του από την πλευρά του πατέρα του, ενώ αποκάλυψε πως έχει μελετήσει πολύ τα κλασικά κείμενα, τη μυθολογία και την ελληνική ιστορία, τα οποία όπως είπε διαμόρφωσαν τον τρόπο που βλέπει τον κόσμο.

«Αυτός είναι ο τόπος που γεννήθηκε όχι μόνο η δημοκρατία, αλλά και η φιλοσοφία και η επιστήμη. Το αγαπημένο μου έργο τέχνης είναι η Σχολή των Αθηνών, του Ραφαήλ, το οποίο απεικονίζει αυτή τη χρυσή εποχή με έναν ειδυλλιακό τρόπο. Νομίζω πως μπορούμε να λάβουμε πολλά μαθήματα από εκείνη την εποχή, ειδικά για τον τρόπο που οι επιστήμες και οι τέχνες μπορούν να συνδυαστούν.

Όλα αυτά αποτελούν κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης και συμβάλουν στην ενίσχυση της γνώσης γύρω από την ανθρώπινη υπόσταση. Αυτός είναι και ο τρόπος που έχω προσπαθήσει να δουλέψω και εγώ στο πλαίσιο της καριέρας μου. Παρά το γεγονός ότι έχω εργαστεί κυρίως πάνω στην τεχνολογία, έχω ασχοληθεί και με τον σχεδιασμό video games, ο οποίος ενέχει και μια καλλιτεχνική διάσταση. Επομένως, με ενδιαφέρει πολύ το πως η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει τόσο στην ανάπτυξη της επιστήμης, όσο και στην ενίσχυση της δημιουργικότητας», σχολίασε χαρακτηριστικά ο CEO της Google DeepMind.

Αναφερόμενος στον γενικότερο αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Ντέμης Χασάμπης υπογράμμισε πως «είναι ξεκάθαρο σε όλους πλέον ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα εισχωρήσει σε κάθε γωνία του κόσμου. Σε κάθε βιομηχανία και όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Για τον λόγο αυτό πιστεύω ότι είναι σημαντικό ο κόσμος να έχει λόγο πάνω στο πως η τεχνολογία αυτή αναπτύσσεται και όχι να έχει λόγο μόνο ένα μικρό κομμάτι της Καλιφόρνια. Η φωνή της Ευρώπης σε αυτή τη διαδικασία είναι πολύ σημαντική».

Οι πρωτοβουλίες της Ελλάδας πάνω στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επισήμανε τις πρωτοβουλίες της Ελλάδας γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Συγκεκριμένα, μιλώντας για τo AI Factory που αναπτύσσεται στη χώρα μας ο πρωθυπουργός τόνισε τις νέες δυνατότητες που ανοίγει για τις ελληνικές startups, καθώς θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πρόσβαση σε τεχνολογία αιχμής, ενώ ταυτόχρονα θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα.

«Βλέπω την Τεχνητή Νοημοσύνη ως μια μετασχηματιστική τεχνολογία, η οποία μπορεί να μας επιτρέψει να ξεπεράσουμε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην προσπάθεια μας να συμβαδίσουμε με την υπόλοιπη Ευρώπη», σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ πρόσθεσε ότι για τον σκοπό αυτό η κυβέρνηση στηρίζει το επιχειρηματικό οικοσύστημα μέσω πρωτοβουλιών, ενώ ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια να αξιοποιηθεί η Τεχνητή Νοημοσύνη σε κυβερνητικό επίπεδο με στόχο να αυξηθεί η αποδοτικότητα του κράτους, αλλά και να εντοπιστούν οι τομείς στους οποίους η AI μπορεί να έχει μετασχηματιστική δράση, όπως η υγεία, η παιδεία και η πολιτική προστασία.

Ρυθμιστικό πλαίσιο vs Καινοτομία

Όσον αφορά το debate γύρω από το εάν και πως πρέπει να θεσπιστεί το ρυθμιστικό πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ο CEO της Google DeepMind δήλωσε ότι «πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ως προς τον τρόπο που θεσπίζουμε τους ρυθμιστικούς κανόνες. Πρέπει να τους θεσπίσουμε σωστά, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να αφήσουμε την καινοτομία να ανθίσει, ενώ παράλληλα πρέπει να μετριάσουμε τους κινδύνους».

Με τη σειρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως δεν υπάρχει εύκολη απάντηση σε αυτό το ζήτημα, ενώ ανέφερε πως θεωρεί ότι κάποια στιγμή ίσως θα είναι απαραίτητος κάποιος παγκόσμιος διακανονισμός πάνω στο θέμα.

Όπως επισήμανε η Ευρώπη έχει τον δικό της κανονιστικό πλαίσιο, το AI Act, το οποίο χαρακτήρισε ως καλά τεκμηριωμένο, όμως υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό να υπάρξει συνεργασία με τις ΗΠΑ και την Κίνα, καθώς και τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Επίσης, τόνισε ότι πρέπει να τεθούν σαφείς προτεραιότητες.

« Είναι δύο τομείς που με ανησυχούν έντονα. Ο πρώτος είναι η ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων και ο δεύτερος είναι ο αντίκτυπος της Τεχνητής Νοημοσύνης στη δημοκρατικό διάλογο», εξήγησε ο πρωθυπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε και την πρόσφατη πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης «Kids Wallet», ένα εργαλείο για την ηλικιακή ταυτοποίηση και τη γονική εποπτεία στον ψηφιακό κόσμο.

Ακόμα, ο πρωθυπουργός μίλησε και για τις προκλήσεις που αναμένεται να φέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως η κατάργηση θέσεων εργασίας, ενώ υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό το εκπαιδευτικό σύστημα να ευθυγραμμιστεί με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Πότε έρχεται η AGI

Σε ερώτηση σχετικά με τον σκεπτικισμό που έχει αρχίσει να δημιουργείται γύρω από τον ρυθμό προόδου της AI και για το εάν ανησυχεί για το ότι ίσως οι συνάδελφοι του υπόσχονται πολλά τα οποία εν τέλει δεν εκπληρώνουν, ο Ντέμης Χασάμπης απάντησε πως «η πρόοδος στην AI είναι εκπληκτική και κινείται σχεδόν με ταχύτητα φωτός, δεν πρόκειται όμως για μια μαγική λύση. Νομίζω ότι γίνεται υπερβολικός ντόρος για το τι μπορεί να επιτευχθεί βραχυπρόθεσμα.

Όμως νομίζω ότι απέχουμε περίπου 5 με 10 χρόνια από την AGI, εάν και υπάρχουν ακόμα σημαντικές καινοτομίες που πρέπει να επιτευχθούν πρώτα. Ωστόσο, νομίζω ότι υποτιμούμε ακόμα το πόσο μετασχηματιστική θα είναι η δύναμη της όταν τελικά έρθει».

«Περιμένω ότι η AGI θα έχει δέκα φορές ισχυρότερο αντίκτυπο από τη βιομηχανική επανάσταση», υπογράμμισε ο νομπελίστας.

Στο τέλος της εκδήλωσης, κλείνοντας την τοποθέτηση του ο πρωθυπουργός, επισήμανε ότι: «Ελπίζω ότι η δυναμική που επιδεικνύει το ελληνικό Startup οικοσύστημα θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο και ότι θα καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη μετασχηματιστική τεχνολογία για καλό σκοπό, ενώ παράλληλα μετριάσουμε το ρίσκο».