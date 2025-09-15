#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κυβερνοέγκλημα: Απώλειες... $15,6 τρισ. παγκοσμίως ως το 2029, αναμένει έρευνα

Ραγδαία αύξηση σε παγκόσμιο επίπεδο προβλέπει νέα έρευνα της ομάδας Signal Insights της Mastercard. Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης.

Δημοσιεύθηκε: 15 Σεπτεμβρίου 2025 - 12:19

Το κυβερνοέγκλημα εξελίσσεται σε μια από τις μεγαλύτερες απειλές για την παγκόσμια οικονομία, με τις απώλειες να προβλέπεται ότι θα ξεπεράσουν τα 15,6 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2029, σύμφωνα με νέα έρευνα της ομάδας Signal Insights της Mastercard. Η μελέτη καταγράφει την ταχεία εξέλιξη των απειλών, καθώς η άνοδος αυτόνομων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί πρωτοφανείς προκλήσεις για κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Σύμφωνα με την έρευνα, τέσσερις βασικοί παράγοντες διαμορφώνουν το νέο περιβάλλον απειλών:

  • Η αύξηση των τρωτών σημείων για κυβερνοεπιθέσεις, λόγω της εκτεταμένης χρήσης ψηφιακών συστημάτων και συσκευών
  • Η γεωπολιτική αστάθεια
  • Οι επιθέσεις μεγάλης κλίμακας με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης
  • Η εύκολη πρόσβαση σε εργαλεία κυβερνοεγκλήματος, που επιτρέπει ακόμη και σε μη ειδικούς να πραγματοποιούν επιθέσεις

Οι απειλές επιταχύνονται, οδηγώντας σε πιο περίπλοκες μορφές εγκληματικής δραστηριότητας, από αυτόνομους agents που εντοπίζουν τρωτά σημεία σε πραγματικό χρόνο, μέχρι εξελιγμένα δίκτυα ξεπλύματος χρήματος που ενσωματώνουν παράνομα κεφάλαια στη νόμιμη οικονομία.

Παράλληλα, ένα νέο κύμα καινοτομίας στην κυβερνοασφάλεια, την πρόληψη απάτης και την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος επιδιώκει να ενισχύσει τη θωράκιση του ψηφιακού οικοσυστήματος. Οι νέες άμυνες περιλαμβάνουν προσαρμοστικά εργαλεία βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη, προηγμένες μορφές authentication και tokenization, καθώς και συνεργατικές πλατφόρμες που επιτρέπουν την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών για κυβερνοεπιθέσεις.

Η Mastercard έχει επενδύσει περισσότερα από 10,7 δισ. δολάρια από το 2018 για την προστασία της παγκόσμιας ψηφιακής οικονομίας. Με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης όπως το Safety Net και το Decision Intelligence Pro, με στρατηγικές εξαγορές εταιρειών όπως οι Recorded Future και Ethoca, αλλά και με καινοτόμες λύσεις όπως τα Scam Protect, Consumer Fraud Risk και Trace Financial Crime, η εταιρεία εφαρμόζει μια πολυεπίπεδη στρατηγική που ενισχύει την ανθεκτικότητα των ψηφιακών συναλλαγών και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Η δέσμευση αυτή επεκτείνεται και στο πρόγραμμα Mastercard Start Path, που στηρίζει επιχειρήσεις οι οποίες πρωτοπορούν σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια, η ψηφιακή ταυτότητα, η ασφάλεια πληρωμών και η αντιμετώπιση απάτης.

Μέσα από το νέο σκέλος του προγράμματος, το Start Path Security Solutions, οι startups που συμμετέχουν — OneID, Scamnetic, Spec, VanishID και Shield-IoT — έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το δίκτυο, την τεχνογνωσία και τις εμπορικές συνεργασίες της Mastercard, επιταχύνοντας την ανάπτυξή τους και ενισχύοντας τη συλλογική άμυνα του οικοσυστήματος πληρωμών απέναντι στις αναδυόμενες απειλές.

Με τον τρόπο αυτό, η Mastercard ενδυναμώνει το ρόλο της ως καταλύτης καινοτομίας σε παγκόσμιο επίπεδο, καλλιεργώντας συνεργασίες που ενισχύουν την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη στις ψηφιακές συναλλαγές.

