Παπασταύρου: Πρόσκληση χρηματοδότησης για αποκατάσταση της υδροδότησης στον Δήμο Σερρών

Την ανακοίνωση πρόσκλησης χρηματοδότησης για την άμεση αποκατάσταση της υδροδότησης σε δημοτικές κοινότητες και οικισμούς του Δήμου Σερρών, συνολικού ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, υπέγραψε σήμερα (15/9) ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου παρουσία της δημάρχου Σερρών, Βαρβάρας Μητλιάγκα, των βουλευτών Σερρών, Τάσου Χατζηβασιλείου, Φωτεινής Αραμπατζή και Θεόφιλου Λεονταρίδη, καθώς και του γενικού γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων,Πέτρου Βαρελίδη.

Το έργο κρίθηκε αναγκαίο, λόγω μεγάλης συγκέντρωσης ουρανίου στο πόσιμο νερό των περιοχών, καθώς και στο πλαίσιο αντιμετώπισης του φαινομένου λειψυδρίας.

Οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνει η πρόσκληση είναι οι ακόλουθες:

Προμήθεια και εγκατάσταση τριών μονάδων επεξεργασίας νερού (αντίστροφη ώσμωση).

Υλοποίηση των αναγκαίων συνοδών έργων στις περιοχές των πηγών, όπου θα εγκατασταθούν οι μονάδες αντίστροφης ώσμωσης, προκειμένου αυτές να καταστούν πλήρως λειτουργικές.

Εργασίες μεταφοράς ρεύματος στις περιοχές εγκατάστασης των μονάδων αντίστροφης ώσμωσης (εργασίες ΟΚΩ, ΔΕΗ), προκειμένου να καταστούν λειτουργικές οι τρεις προαναφερόμενες μονάδες επεξεργασίας νερού.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε σχετικά: «Η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Δήμου Σερρών για την αποκατάσταση της ασφαλούς και αδιάλειπτης παροχής πόσιμου νερού σε δημοτικές κοινότητες και οικισμούς, όπου ανιχνεύθηκαν υψηλές τιμές ουρανίου. Θα συνεργαστούμε στενά με τον Δήμο Σερρών, ώστε το έργο να πραγματοποιηθεί με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Ευχαριστώ τους Βουλευτές της περιοχής που ανέδειξαν το ζήτημα και συνέβαλαν στην ταχεία αντιμετώπισή του».

Από την πλευρά της, η δήμαρχος Σερρών, Βαρβάρα Μητλιάγκα, δήλωσε: «Οι υπηρεσίες του Δήμου ανταποκρίθηκαν άμεσα, εργάστηκαν μεθοδικά και συντόνισαν τις ενέργειές τους σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του αρμόδιου Υπουργείου, ώστε να δρομολογηθεί μια οριστική λύση. Η σημερινή θετική εξέλιξη και η υπογραφή της χρηματοδότησης σηματοδοτούν την έναρξη μιας ουσιαστικής προσπάθειας για την οριστική αντιμετώπιση ενός ζητήματος που άπτεται άμεσα της καθημερινότητας και της υγείας των πολιτών μας.

Θέλω να ευχαριστήσω τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου για την άμεση ανταπόκριση και συνεργασία, καθώς και τους Σερραίους βουλευτές μας για την συμβολή τους στην εξέλιξη αυτή, οι οποίοι και παρέστησαν σήμερα στο υπουργείο. Η συλλογική αυτή προσπάθεια φέρνει ένα απτό και ουσιαστικό αποτέλεσμα».