Υποχρεωτική από 2 Φεβρουαρίου η ηλεκτρονική τιμολόγηση στις Β2Β συναλλαγές

Από 2/2/2026 ξεκινά η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β), ενώ παράλληλα παρέχονται ισχυρά κίνητρα για την πρόωρη ένταξη των επιχειρήσεων στο νέο σύστημα.

Οπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, οι ρυθμίσεις θεσπίζονται με σειρά αποφάσεων του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργου Κώτσηρα και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή (φωτ.).

Η υποχρέωση αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων σε κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα, καθώς και προς επιχειρήσεις τρίτων χωρών (εκτός ΕΕ). Για τις πωλήσεις σε επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων παραμένει προαιρετική. Εφόσον η αλλοδαπή επιχείρηση δεν αποδέχεται το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, αυτό μπορεί να αποσταλεί με εναλλακτικό τρόπο.

Για τις συναλλαγές μεταξύ ημεδαπών επιχειρήσεων, η αποδοχή των ηλεκτρονικών τιμολογίων από τη λήπτρια επιχείρηση είναι υποχρεωτική. Αντίθετα, δεν υπάρχει υποχρέωση αποδοχής ηλεκτρονικού τιμολογίου από την ημεδαπή επιχείρηση στην περίπτωση συναλλαγών με επιχειρήσεις της αλλοδαπής (εντός ΕΕ ή τρίτων χωρών).

Κάθε επιχείρηση μπορεί να εκπληρώσει την υποχρέωση αυτή επιλέγοντας είτε:

υπηρεσίες Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων,

τη δωρεάν εφαρμογή της ΑΑΔΕ timologio και τη δωρεάν εφαρμογή για κινητές συσκευές myDATAapp, οι οποίες προσφέρουν ισοδύναμη λύση και καλύπτουν, χωρίς κόστος, και τις περιπτώσεις έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων που αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις.

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

Η Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργου Κώτσηρα και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή προβλέπει δύο περιόδους υλοποίησης, καθώς και μεταβατικό χρονικό διάστημα ώστε οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν ομαλά στη νέα διαδικασία:

Α' Περίοδος - Μεγάλες επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €) για το φορολογικό έτος 2023

2/2/2026 : Έναρξη υποχρεωτικής εφαρμογής

Έναρξη υποχρεωτικής εφαρμογής 2/2 - 31/3/2026: Χρονικό διάστημα σταδιακής εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με παράλληλη χρήση προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP) ή της ειδικής φόρμας καταχώρησης.

Οι υπόχρεες επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλουν Δήλωση Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων ή Δήλωση Χρήσης της Εφαρμογής timologio και να ξεκινήσουν την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων εντός του συγκεκριμένου τριμήνου.

Β' Περίοδος - Λοιπές επιχειρήσεις

1/10 : Έναρξη υποχρεωτικής εφαρμογής

: Έναρξη υποχρεωτικής εφαρμογής 1/10 - 31/12: Χρονικό διάστημα σταδιακής προσαρμογής.

Κίνητρα πρόωρης ένταξης

Με Απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, όσες επιχειρήσεις επιλέξουν να εφαρμόσουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση δύο μήνες νωρίτερα από την εκάστοτε προθεσμία (δηλαδή έως 1/12/2025 για την πρώτη περίοδο και έως 3/8/2026 για τη δεύτερη περίοδο εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης αντίστοιχα), απολαμβάνουν:

πλήρη και προσαυξημένη κατά 100% απόσβεση της δαπάνης για τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό, στο έτος αγοράς,

100% προσαύξηση της δαπάνης για παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες έκδοσης.

Η εισαγωγή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης αποτελεί σταθμό στην προσπάθεια ψηφιοποίησης της οικονομίας και αναμένεται να προσφέρει σημαντικά οφέλη, όπως:

Μείωση της απώλειας ΦΠΑ και περιορισμό της έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων.

και περιορισμό της έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων. Σημαντική διευκόλυνση των επιχειρήσεων κατά την εκπλήρωση των δηλωτικών τους υποχρεώσεων, χάρη στην απλοποίηση της διαβίβασης δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και την προσυμπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ και του εντύπου Ε3.

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και μείωση του διαχειριστικού κόστους (κόστος έκδοσης, αποστολής & αποθήκευσης τιμολογίων, μείωση απωλειών τιμολογίων, λάθη χειροκίνητης καταχώρισης, διενέξεις με αντισυμβαλλόμενους).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521: