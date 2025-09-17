Πληθωρισμός 3,1% στην Ελλάδα και 2% στην ευρωζώνη

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 2,0% τον Αύγουστο, παραμένοντας αμετάβλητος σε σύγκριση με τον Ιούλιο. Ένα χρόνο νωρίτερα, ήταν 2,2%.

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώθηκε στο 2,4% τον Αύγουστο, επίσης σταθερός σε σύγκριση με τον Ιούλιο και ίδιος με τον Αύγουστο του 2024, σύμφωνα με τη δεύτερη εκτίμηση της Eurostat.

Στην χώρα μας υποχώρησε στο 3,1%.

Οι χαμηλότεροι ετήσιοι ρυθμοί καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,0%), τη Γαλλία (0,8%) και την Ιταλία (1,6%), ενώ οι υψηλότεροι στην Ρουμανία (8,5%), την Εσθονία (6,2%) και την Κροατία (4,6%). Σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2025, ο πληθωρισμός μειώθηκε σε εννέα κράτη-μέλη, παρέμεινε σταθερός σε τέσσερα και αυξήθηκε σε δεκατέσσερα.

Η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της ευρωζώνης προήλθε από τις υπηρεσίες (+1,44 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.), ακολουθούμενες από τρόφιμα, αλκοόλ & καπνό (+0,62 π.μ.), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,18 π.μ.) και την ενέργεια (-0,19 π.μ.).

Ο δομικός δείκτης που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές της Ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων διαμορφώθηκε στο 2,3% ετησίως από 2,4% τον Ιούλιο.