Οι ενεργειακές λεωφόροι της ΕΕ στο επίκεντρο της συνάντησης Παπασταύρου-Γιόργκεσεν

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσκάλεσε τον κ. Γιόργκεσεν να συμμετέχει στις διεργασίες της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 6-7 Νοεμβρίου, παρουσία του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ.

Δημοσιεύθηκε: 18 Σεπτεμβρίου 2025 - 19:59

Στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ε.Ε. που λαμβάνει χώρα στις Βρυξέλλες, με θέμα τον κλιματικό στόχο για το 2040, συμμετείχε σήμερα (18/9) ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου, ο κ. Παπασταύρου τόνισε την ανάγκη θέσπισης ρήτρας αναθεώρησης στόχου με αντικειμενικά κριτήρια, κοινωνικοοικονομικών εκθέσεων ανά χώρα και ενισχυμένων ευελιξιών. «Μιλώ για μια ρήτρα αναθεώρησης στόχου ώστε να αξιολογείται εάν αυτά που θα συμφωνήσουμε  θα ισχύουν. Και δεν αναφέρομαι σε μια ρήτρα αναθεώρησης του στόχου που θα είναι ένας συγκαλυμμένος τρόπος για να παρακαμφθεί ο στόχος ή να σταλεί ένα αδύναμο μήνυμα  ότι ναι μεν συμφώνησαν, αλλά έχουν ρήτρα αναθεώρησης, που σημαίνει ότι οποιαδήποτε στιγμή, με οποιαδήποτε δικαιολογία, αυτό μπορεί να αλλάξει», είπε χαρακτηριστικά.

Για να προσθέσει στη συνέχεια ότι αναφέρεται «σε μια ρήτρα αναθεώρησης με αντικειμενικά κριτήρια, που θα επιτρέπει, αν έχουν αλλάξει σημαντικά συνθήκες να επαναξιολογήσουμε το στόχο  με όρους ρεαλισμού. Οι  ευελιξίες -νομίζω ότι πρέπει να τις εξετάσουμε και να τις ενισχύσουμε. Και για την Ελλάδα, η ύπαρξη μιας κοινωνικοοικονομικής έκθεσης ανά χώρα είναι εξαιρετικά  σημαντική».

Στο περιθώριο του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος της Ε.Ε., ο κ. Παπασταύρου πραγματοποίησε συνάντηση με τον Επίτροπο για την Ενέργεια και τη Στέγαση της Ε.Ε., Νταν Γιόργκεσεν.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τέθηκαν στο επίκεντρο οι πρωτοβουλίες που παρουσιάστηκαν από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάινεν, στη φετινή ομιλία για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 10 Σεπτεμβρίου και συγκεκριμένα οι 8 ενεργειακές λεωφόροι που ανακοίνωσε η πρόεδρος. Οι τρεις από αυτούς, μάλιστα, αφορούν την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Αναλυτικότερα, ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή μας διαδραματίζουν:

i) η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο

ii) η ανθεκτικότητα των ενεργειακών αποθεμάτων στα Βαλκάνια

iii) οι διασυνδέσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που θα συνεισφέρουν στην βελτίωση της σταθερότητας των τιμών και της ενεργειακής ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Ο κ. Παπασταύρου προσκάλεσε τον κ. Γιόργκεσεν να συμμετέχει στις διεργασίες της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC) που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 6-7 Νοεμβρίου, παρουσία του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright.

