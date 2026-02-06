#ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΝΤΑΒΟΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΔΕΗ: Στο 5,69% το ποσοστό ιδίων μετοχών

Η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 21.033.570 μετοχές εκδόσεώς της.

Δημοσιεύθηκε: 6 Φεβρουαρίου 2026 - 19:26

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς μέχρι και 36.927.000 μετοχών εκδόσεώς της (οι «Ίδιες Μετοχές»), κατά το χρονικό διάστημα από 29.01.2026 μέχρι και 04.02.2026, αγόρασε μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών συνολικά 74.920 Ίδιες Μετοχές.

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 21.033.570 μετοχές εκδόσεώς της, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,6960% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

