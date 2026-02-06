Μorgan Stanley για Metlen: Γιατί επιμένει στα €64 παρά το EBITDA warning

«Η Metlen ανακοίνωσε ότι το EBITDA του 2025 αναμένεται να είναι περίπου 25% χαμηλότερο από την πρόβλεψή της για 1 δισ. ευρώ. Αυτή η μείωση κατά 250 εκατ. ευρώ οφείλεται σε δύο εξελίξεις.

Η πρώτη σχετίζεται με τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στα έργα M Power Projects (MPP), που επιδεινώνουν την ζημία του πρώτου εξαμήνου του 2025 κατά 132 εκατ. ευρώ. Αυτό είναι αποτέλεσμα περαιτέρω αναθεωρήσεων που οδήγησαν σε επιπλέον υπερβάσεις κόστους και καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα σε αυτόν τον τομέα. Η Μetlen αναμένει πλέον ότι τα έργα θα ολοκληρωθούν έγκαιρα και εντός του αναθεωρημένου προϋπολογισμού. Η δεύτερη έχει να κάνει με την M Renewables. Οι τρεις συναλλαγές εναλλαγής περιουσιακών στοιχείων (Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Αυστραλία) αναμενόταν να ολοκληρωθούν πριν από το τέλος του 2025. Η συναλλαγή στο Ηνωμένο Βασίλειο ολοκληρώθηκε στις 4 Φεβρουαρίου, ενώ οι άλλες δύο εξακολουθούν να εκκρεμούν», επισημαίνει η αμερικανική τράπεζα Morgan Stanley.

Ο αμερικανικός οίκος δεν αλλάζει την οπτική του για τη μετοχή ή την τιμή στόχο και παραμένει με σύσταση «υπεραπόδοσης» και τιμή στόχο τα 64 ευρώ ανά μετοχή». Σε σχέση με την τρέχουσα τιμή στο ταμπλό του ΧΑ, το περιθώριο ανόδου είναι άνω του 65%.

«Η εταιρεία ανέφερε ότι ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός της για το 2025 θα είναι σε γενικές γραμμές σύμφωνος με τον δανεισμό του α’ εξαμήνου του 2025, δηλαδή περίπου 2 δισ. ευρώ, με άφθονη ρευστότητα άνω των 4 δισ. ευρώ. Επιπλέον, σημείωσε ότι η επιχειρηματική απόδοση του 2026 έχει ξεκινήσει καλά και επανέλαβε τον μεσοπρόθεσμο στόχο EBITDA των 1.900-2.080 εκατ. ευρώ μέσω οργανικής ανάπτυξης», συνεχίζει ο οίκος.

«Η άποψή μας είναι ότι το μέγεθος της προειδοποίησης για τα κέρδη και οι επιπλέον ζημίες αποτελούν αρνητική έκπληξη, δεδομένης της ανακοίνωσης της εταιρείας στα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου του 2025. Κατανοούμε ότι οι ζημίες του MPP σχετίζονται με το έργο βιοενέργειας Protos, καθώς και με άλλα πιθανά επιπλέον έργα.

Αναμένουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος της επίδρασης στα αποτελέσματα θα αφορά την ταμειακή επίδραση, γεγονός που εξηγεί τη σταθερή εξέλιξη του καθαρού χρέους σε εξαμηνιαία βάση. Ενώ η Μetlen δεν αναμένει πρόσθετες ζημίες, θεωρούμε ότι αυτή η εξέλιξη θα παραμείνει σε εκκρεμότητα έως ότου ολοκληρωθούν τα έργα της MPP και ανακοινωθούν οι προβλέψεις για το EBITDA του 2026 μαζί με τα αποτελέσματα στις 31 Μαρτίου (πρόβλεψη consensus 1,2 δισ. ευρώ, MS εκτίμηση 1,25 δισ. ευρώ). Επιπλέον, η πρόοδος στην πώληση των προορισμένων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα είναι καθοριστική για την ανατίμηση των μετοχών», καταλήγει η τράπεζα.