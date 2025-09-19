Κομισιόν για ΟΠΕΚΕΠΕ: Περιμένουμε το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης από τις ελληνικές αρχές

Μέχρι στιγμής, οι ελληνικές αρχές έχουν συμμορφωθεί με τα διαδικαστικά ζητήματα που έχουμε ζητήσει και δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι δεν θα το κάνουν και τώρα», δήλωσε ο Μπάλας Ουζβάρι, εκπρόσωπος Κομισιόν σχετικά με την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ίδιος ρωτήθηκε στη σημερινή συνέντευξη Τύπου της Κομισιόν σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία 2 Οκτωβρίου που έχει η Ελλάδα για να καταθέσουν ένα σχέδιο δράσης, σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει αναστολή της χρηματοδότησης.

Όπως τόνισε ο ίδιος, μέχρι στιγμής τηρούνται τα προβλεπόμενα και τόνισε ότι «δεν έχομε λόγο να υποθέσουμε ότι το σχέδιο δεν θα παραδοθεί εγκαίρως», επισημαίνοντας παράλληλα πως «αν ένα σχέδιο δράσης δεν υποβληθεί εγκαίρως, αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε αναστολή της χρηματοδότησης, αλλά δεν έχουμε λόγο να υποθέσουμε ότι δεν θα παραδοθεί εγκαίρως».

Όπως είπε ο ίδιος, η ιστορία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024 και η επιτροπή σε έλεγχο που διενήργησε «εντόπισε σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του ελληνικού οργανισμού πληρωμών, του ΟΠΕΚΕΠΕ». Στη συνέχεια, ζήτησε ένα σχέδιο δράσης για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, γεγονός που έγινε και «οι ελληνικές αρχές άρχισαν να εργάζονται σε αυτό το σχέδιο και το υπέβαλαν στις αρχές Ιουνίου 2025».

Η Επιτροπή το εξέτασε λεπτομερώς και στις αρχές Αυγούστου απαντήσαμε εκ νέου, «εκφράζοντας ανησυχίες», τονίζοντας ότι «δεν ήταν πλήρως ικανοποιημένη και εξηγήσαμε πολύ αναλυτικά στην επιστολή μας τον τρόπο με τον οποίο περιμένουμε οι ελληνικές αρχές να βελτιώσουν περαιτέρω το σχέδιο δράσης», γεγονός που έχουν περιθώριο να το πράξουν έως τις 2 Οκτωβρίου, όπως εξήγησε.

Ο κ. Μπάλας τόνισε ότι «γεωργικά κονδύλια κατέληξαν σε λάθος χέρια. Και αυτή είναι μια κατάσταση που πρέπει να διορθωθεί. «Σε αυτό το πλαίσιο, χρειαζόμαστε τη συνεργασία των ελληνικών αρχών και το εξετάζουμε πολύ στενά μαζί τους. Περιμένουμε να δούμε πώς προτίθενται να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα αυτές τις ανησυχίες με το νέο σχέδιο δράσης».

Σε ερώτηση σχετικά με το σχέδιο δράσης και τη συνεργασία για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ο ίδιος τόνισε ότι μετά από αίτημα των ελληνικών αρχών έχει παραταθεί η επιτήρηση για άλλους έξι μήνες, δηλαδή μέχρι τον Μάρτιο, «δίνοντας χρόνο και για την πιθανή μεταφορά ή ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ».

Ο κ. Ουζβάρι ρωτήθηκε και για την ανάκτηση κονδυλίων, τονίζοντας πως «όταν εντοπίζουμε ελλείψεις, μπορούμε να ζητήσουμε επιστροφή χρημάτων. Για παράδειγμα, τον Ιούνιο πήραμε μια απόφαση συμμόρφωσης και ανακτήσαμε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ από την Ελλάδα. Άρα οι έλεγχοι γίνονται συνεχώς και μας δίνουν τη δυνατότητα να ανακτούμε κονδύλια που δεν χρησιμοποιήθηκαν σωστά»

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ