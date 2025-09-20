#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΟΤ: Ψήφο εμπιστοσύνης στη Σαντορίνη δίνουν οι Καναδοί ταξιδιώτες

Βράβευση της Σαντορίνης στα βραβεία «Travellers' Top Picks» της εταιρείας Air Canada Vacations.

Δημοσιεύθηκε: 20 Σεπτεμβρίου 2025 - 00:02

Την πρώτη θέση της επιλογής των Καναδών ταξιδιωτών στην κορυφαία κατηγορία «Bucket List Destinations» κατέλαβε η Σαντορίνη, στα βραβεία «Travellers' Top Picks» της εταιρείας Air Canada Vacations.

«Αυτή η αναγνώριση αποτελεί απόδειξη της απίστευτης γοητείας και ομορφιάς που προσφέρει η Ελλάδα στους ταξιδιώτες από όλον τον κόσμο», σημειώνουν χαρακτηριστικά οι διοργανωτές στη σχετική ανακοίνωσή τους.

Όπως αναφέρουν «η Σαντορίνη προσφέρει την τελειότητα που θυμίζει καρτ-ποστάλ με τα ασβεστωμένα σπίτια και τους μπλε τρούλους να αιωρούνται πάνω από ηφαιστειακούς βράχους, καθώς ο ήλιος δύει στον ορίζοντα πάνω από τα γαλαζοπράσινα νερά, "ζωγραφίζοντας" τον ουρανό με έντονες αποχρώσεις».

Τα βραβεία διοργανώθηκαν με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών λειτουργίας της εταιρείας και σε αυτά οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν τους αγαπημένους τους διεθνείς προορισμούς σε 10 κατηγορίες και να μοιραστούν τις προσωπικές ταξιδιωτικές εμπειρίες τους, κερδίζοντας παράλληλα χρηματικά έπαθλα και άλλες προσφορές για ταξίδια από την εταιρεία. «Τα βραβεία προσκαλούν όλους να "φωτίσουν" μερικά από τα κρυμμένα διαμάντια του κόσμου και να τα κάνουν προσβάσιμα και συναρπαστικά για όλους τους Καναδούς» δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Air Canada Vacations, Nino Montagnese.

Η επίσημη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025 στο Τορόντο και στη διάρκειά της ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ Βόρειας Αμερικής, Κωνσταντίνος Χαροκόπος, είχε την ευκαιρία να απαντήσει σε ερωτήσεις των διοργανωτών σχετικά με τη μοναδικότητα της Σαντορίνης και γενικότερα της Ελλάδας ως κορυφαίων προορισμών στον κόσμο.

Το ελληνικό βραβείο παρέλαβε ο κύριος Χαροκόπος, παρουσία του γενικού προξένου της Ελλάδας στο Τορόντο, Ιωάννη Χατζαντωνάκη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

