Παρέμβαση στην Αττική Οδό στην έξοδο προς Αθηνών - Λαμίας

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εκπόνησε πρόταση για τη βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής στον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Μεταμόρφωσης της Αττικής Οδου, με στόχο τη μείωση των καθυστερήσεων και την αύξηση της ικανότητας εξυπηρέτησης των κυκλοφοριακών φόρτων.

Καθημερινά, κατά τις ώρες αιχμής, δημιουργούνται ουρές αναμονής εκατοντάδων μέτρων στην Αττική Οδό στην έξοδο προς Λαμία, τόσο από τα οχήματα που έρχονται από την κατεύθυνση του Αεροδρομίου όσο και από εκείνα που έρχονται από την κατεύθυνση της Ελευσίνας.

Η παρέμβαση αφορά την είσοδο στον Αυτοκινητόδρομο Αθηνών - Θεσσαλονίκης (κατεύθυνση προς Λαμία) και προβλέπει:

Την αποφυγή συνένωσης των δύο κλάδων εισόδου (Αεροδρόμιο – Λαμία και Ελευσίνα – Λαμία) με ανεξάρτητη είσοδο στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης, ώστε να αποφεύγεται ο «στραγγαλισμός» των δύο κλάδων και η κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Τον υπερδιπλασιασμό της κυκλοφοριακής ικανότητας, που εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε τουλάχιστον 50% μείωση των καθυστερήσεων στις ώρες αιχμής.

Η προτεινόμενη λύση χαρακτηρίζεται μεταξύ άλλων από:

Διατήρηση των υφιστάμενων ορίων απαλλοτρίωσης.

Μικρή, σχετικά, όχληση κατά τη διάρκεια της κατασκευής.

Χαμηλό κατασκευαστικό κόστος.

Έως και διπλασιασμό της κυκλοφοριακής ικανότητας των κλάδων.

Για την υλοποίησή της παρέμβασης απαιτείται η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών από τον παραχωρησιούχο.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε:

«Η έξοδος της Μεταμόρφωσης είναι ένα σημείο όπου καθημερινά ταλαιπωρούνται οι οδηγοί, καθώς η υποδομή δεν ανταποκρίνεται στα σημερινά κυκλοφοριακά δεδομένα. Με την παρέμβαση που προωθούμε θα γίνεται καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο σημείο, επιτρέποντας την ανεξάρτητη κίνηση των δύο κλάδων στην έξοδο από την Αττική Οδό προς της Εθνική. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σε συνεργασία με τον παραχωρησιούχο, εφαρμόζει άμεσες λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και μάλιστα, με τρόπο που να απαιτείται ο λιγότερος δυνατός χρόνος και το χαμηλότερο δυνατό κόστος στα στάδιο της κατασκευής».

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος δήλωσε:

«Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς: μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Μικρές παρεμβάσεις όπως αυτή που ανακοινώθηκε σήμερα, είναι βέβαιο πως θα βελτιώσουν την κατάσταση σημειακά, στην έξοδο της Αττικής Οδού προς την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας. Από εκεί και πέρα, οι όποιες παρεμβάσεις επέλθουν περαιτέρω αποτελούν αντικείμενο μίας μελέτης που απαιτεί χρόνο για να ωριμάσει. Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην Αττική υλοποιείται αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο έργο, η Γραμμή 4 του Μετρό, η ολοκλήρωση της οποίας θα φέρει πολύ μεγάλη ανακούφιση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα του πολεοδομικού συγκροτήματος».

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος σημείωσε:

«Η παρέμβαση στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, δηλαδή στη διασταύρωση του αυτοκινητόδρομου Αθηνών – Θεσσαλονίκης με τον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού θα βελτιώσει την κυκλοφοριακή ροή εισόδου στην Αθηνών – Θεσσαλονίκης, των δύο ανεξάρτητων κλάδων, από Αεροδρόμιο προς Λαμία και από Ελευσίνα προς Λαμία. Ειδικότερα, το έργο αφορά στην ανεξαρτητοποίηση των δύο λωρίδων, έτσι ώστε ο οδηγός που έρχεται από το Αεροδρόμιο να ακολουθεί ξεχωριστή είσοδο στην Αθηνών – Θεσσαλονίκης από τον οδηγό που έρχεται από την Ελευσίνα με κατεύθυνση προς Λαμία».

