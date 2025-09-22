#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Μέτρα προστασίας της επαγγελματικής στέγης ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών

Επέκταση του πλαφόν 3% στις αυξήσεις των ενοικίων ζητά μεταξύ άλλων ο εμπορικός σύλλογος.

Δημοσιεύθηκε: 22 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:31

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών με επιστολή του προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θοεδωρικάκο, ζητά άμεση παρέμβαση για την προστασία της επαγγελματικής στέγης καθώς, όπως σημειώνει, αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες κόστους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο σύλλογος αναφέρει ότι, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το πρώτο εξάμηνο, οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις κατέγραψαν μείωση τζίρου, ενώ οι θερινές εκπτώσεις παρουσίασαν πτώση από 20% έως 50% και οι πιέσεις αυτές καθιστούν αναγκαία τη λήψη άμεσων μέτρων για τη σταθερότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει :

- Ελάχιστη διάρκεια 9 ετών στα επαγγελματικά μισθωτήρια ή 6 ετών με δυνατότητα μονομερούς παράτασης.

- Παράταση 3 ετών στις υφιστάμενες μισθώσεις, με ανώτατη ετήσια αύξηση 3%.

- Επέκταση του πλαφόν 3% στις αυξήσεις μισθωμάτων και για το 2026, με δυνατότητα επανεξέτασης ανάλογα με την οικονομική συγκυρία.

- Φορολογικά κίνητρα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, όπως έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ και μείωση φορολογίας για τα ακίνητα των νομικών προσώπων. 

Ο πρόεδρος του ΕΣΑ, Θάνος Τσαγγάρης, τόνισε :

«Η επαγγελματική στέγη είναι ζωτικής σημασίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η αγορά βρίσκεται σε ασφυκτική πίεση και μία αναγκαστική μετεγκατάσταση λόγω λήξης μισθωτηρίων μπορεί να οδηγήσει σε λουκέτα. Ζητάμε ρεαλιστικά μέτρα διάρκειας και σταθερότητα, καθώς και την επέκταση του πλαφόν 3% για να δοθεί η απαραίτητη ανάσα. Χωρίς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν υπάρχει αγορά».

 

