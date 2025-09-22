#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Μέτρα για στήριξη των κτηνοτρόφων ζητά ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Όπως επισημαίνει ο Δ. Κουρέτας, έχουν ήδη θανατωθεί περισσότερα από 145.000 ζώα, γεγονός που προκαλεί σοβαρές συνέπειες στο εισόδημα, την απασχόληση και την τοπική οικονομία, η οποία είχε ήδη δοκιμαστεί από τις φυσικές καταστροφές ΙΑΝΟΣ, DANIEL και ELIAS

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Μέτρα για στήριξη των κτηνοτρόφων ζητά ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

Δημοσιεύθηκε: 22 Σεπτεμβρίου 2025 - 13:55

Άμεσα μέτρα για τη στήριξη των κτηνοτρόφων της περιοχής που πλήττονται από τις επιζωοτίες (πανώλη και ευλογιά αιγοπροβάτων) ζητά με επιστολή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας.

Όπως επισημαίνει, έχουν ήδη θανατωθεί περισσότερα από 145.000 ζώα, γεγονός που προκαλεί σοβαρές συνέπειες στο εισόδημα, την απασχόληση και την τοπική οικονομία, η οποία είχε ήδη δοκιμαστεί από τις φυσικές καταστροφές ΙΑΝΟΣ, DANIEL και ELIAS

Τα αιτήματα του Περιφερειάρχη

Στην επιστολή, την οποία κοινοποίησε επίσης στο γραφείο του πρωθυπουργού και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, ο κ. Κουρέτας τονίζει ότι η Θεσσαλία, ως η κύρια κτηνοτροφική περιφέρεια της χώρας με ισχυρό εξαγωγικό αποτύπωμα σε γάλα, τυροκομικά και φέτα, χρειάζεται άμεση κρατική παρέμβαση ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω οικονομικός μαρασμός.

Ο Περιφερειάρχης ζητά:

  • την προκαταβολή του 50% των αποζημιώσεων με βάση την τελευταία δήλωση ΟΣΔΕ, ώστε να καλυφθεί η καθυστέρηση 6–8 μηνών μέχρι την τελική εκκαθάριση,
  • την άμεση καταβολή της ενίσχυσης για ζωοτροφές, καθώς τα ζώα παραμένουν σε καραντίνα και οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν εισόδημα για την αγορά τους,
  • το πάγωμα για τουλάχιστον δύο χρόνια όλων των φορολογικών υποχρεώσεων, οφειλών προς ΔΕΚΟ, αλλά και την αναστολή πλειστηριασμών και κατασχέσεων,
  • τη διατήρηση δικαιωμάτων και την καταβολή όλων των επιδοτήσεων έως την αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου, καθώς και την καταβολή των συνδεδεμένων ενισχύσεων στους μετακινούμενους κτηνοτρόφους που δεν μπόρεσαν να μετακινηθούν λόγω περιορισμών.

Ολοκληρώνοντας, υπογραμμίζει ότι τα παραπάνω μέτρα είναι «δίκαια και απολύτως αναγκαία» για την επανεκκίνηση του κλάδου και τη θωράκιση τόσο της τοπικής όσο και της εθνικής οικονομίας, εκφράζοντας τη διαθεσιμότητά του για κάθε αναγκαίο συντονισμό, ώστε αυτά να εφαρμοστούν άμεσα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κατάρρευση της ελληνικής κτηνοτροφίας καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ

ΥΠΑΑΤ: Επιτυχημένα τα μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων αν εφαρμόζονται

«Κόκκινος συναγερμός» για την ευλογιά αιγοπροβάτων

Η ευλογιά στα αιγοπρόβατα φέρνει νέες ανατιμήσεις στο κρέας

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο