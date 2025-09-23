Κεραμέως: Ενισχυμένη η θέση των απασχολούμενων σήμερα

Συνέντευξη για όλα τα ζητήματα που επεξεργάζεται και υλοποιεί το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης παραχώρησε στην εκπομπή «Press Talk» της ΕΡΤ η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως.

Αναλυτικά τα όσα επισήμανε η κα Κεραμέως.

Για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

«Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει δύο βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος είναι να ενισχύσει τους εργαζομένους και ο δεύτερος να απλοποιήσει την αγορά εργασίας και να την εκσυγχρονίσει. Έχει συζητηθεί πράγματι πολύ το νομοσχέδιο, αλλά μία διάταξή του, όχι οι υπόλοιπες 87. Το λέω γιατί εμπεριέχει, κατά τη γνώμη μου, πολύ σημαντικές διατάξεις, οι οποίες είναι ενισχυτικές των εργαζομένων. Να σας πω δύο τρία παραδείγματα. Θεσπίζει τη δυνατότητα για έναν εργαζόμενο γονέα να δουλεύει όλο τον χρόνο τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Πέμπτη, και Παρασκευή να μπορεί να είναι με το παιδί του.

Σήμερα που μιλάμε, μπορεί να το κάνει αυτό μόνο για έξι μήνες. Άρα, πάει και επεκτείνει αυτή τη δυνατότητα, κυρίως για εργαζόμενους γονείς, αλλά όχι μόνο. Δεύτερο παράδειγμα που νομίζω επίσης λέει πολλά. Επεκτείνει το δικαίωμα… το επίδομα κυοφορίας και λοχείας. Για πάρα πολλά χρόνια, μία γυναίκα για να μπορέσει να είναι δικαιούχος του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας έπρεπε να έχει 200 ένσημα από το ίδιο ταμείο, λίγο πολύ από τον ίδιο εργοδότη. Και εμείς ρωτάμε, γιατί από τον ίδιο; Τι μας ενδιαφέρει αν έχει δουλέψει σε έναν, σε δύο ή σε τρεις; Μας ενδιαφέρει να έχει δουλέψει. Γιατί; Γιατί το επίδομα κυοφορίας και λοχείας είναι ασφαλιστικό δικαίωμα. Άρα, το αν θα έχει δουλέψει σε έναν, σε δύο ή σε τρεις, μας είναι αδιάφορο. Μας ενδιαφέρει να έχει δουλέψει. Πάμε και το επεκτείνουμε αυτό. Άρα, επεκτείνουμε τις δικαιούχους του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας».

Για τις 13 ώρες εργασίας

«Να μου επιτρέψετε να διαφωνήσω με τον όρο 13ωρο. Γιατί το λέω αυτό; Γιατί όταν κανείς λέει… χρησιμοποιεί την έκφραση 13ωρο, αφήνει να εννοηθεί ότι όλοι θα δουλεύουν δεκατρείς ώρες κάθε μέρα της ζωής τους. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι διότι είναι ένα μέτρο το οποίο είναι μία δυνατότητα και μόνο για πάρα πολύ συγκεκριμένες μέρες τον χρόνο. Πόσες; Μέχρι 37 ημέρες τον χρόνο. Άρα, δεν μιλάμε για 13ωρο όπως μιλάμε για 8ωρο. Το 8ωρο παραμένει. Πρώτο σημείο, λοιπόν, είναι κατ’ εξαίρεση, μόνο για έως 37 ημέρες τον χρόνο, μέχρι τρεις ημέρες τον μήνα. Αλλά, πρώτα από όλα, ισχύει και σήμερα. Σήμερα μπορεί να δουλέψεις έως 13 ώρες, όπως πολύ σωστά είπατε, κ. Φιλιππίδη, όμως σε δύο εργοδότες ή σε τρεις.

Και εμείς ρωτάμε: Γιατί ένας εργαζόμενος ο οποίος το κάνει αυτό σε δύο εργοδότες και παίρνει το μηχανάκι του και πάει από το ένα εστιατόριο στο άλλο για να δουλέψει, γιατί να μην μπορεί να το κάνει σε έναν, άρα χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθεί, και, προσέξτε, πολύ σημαντικό, να έχει +40% αύξηση στις αποδοχές του; Αν το κάνεις σήμερα σε δύο εργοδότες, δεν παίρνεις καμία προσαύξηση. Θεωρείται η δεύτερη δουλειά σου ως μερική απασχόληση. Να σας κάνω μία πρόβλεψη; Δεν τη θέλουν οι εργοδότες. Γιατί δεν τη θέλουν; Γιατί κοστίζει πολύ. Ένας εργοδότης έχει συμφέρον το να πάει να πάρει ένα δεύτερο εργαζόμενο παρά το να κρατήσει έναν για υπερωριακή».

Για την έκτακτη βάρδια εργασίας

«Πάμε ένα χρόνο πίσω. Θέσπισε η κυβέρνηση, ήταν η συζήτηση τότε, εξαήμερη εργασία. Εμείς λέγαμε δεν είναι εξαήμερη, είναι έκτακτη βάρδια, για πολύ συγκεκριμένες επιχειρήσεις, για πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, σε πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Πάμε ένα χρόνο μετά να δούμε τι έγινε με αυτό το μέτρο; Τότε η αίσθηση του κόσμου και από την επικοινωνία που υπήρχε, είναι ότι θα δουλεύαμε όλοι έξι ημέρες την εβδομάδα. Πάμε να δούμε πόσοι αξιοποίησαν αυτό το μέτρο. Λέγαμε τότε, συγνώμη, ότι δεν θα το αξιοποιήσουν, είναι πολύ ακριβό και είναι για πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Για την ενισχυμένη θέση των εργαζόμενων στη σημερινή αγορά εργασίας

«Η παρούσα συγκυρία δίνει μία, θα έλεγα, πολύ σημαντική ενίσχυση στον εργαζόμενο. Τι εννοώ; Είναι άλλη μία αγορά εργασίας με 20% ανεργία, όπως είχαμε πριν μερικά χρόνια, είναι άλλη μία αγορά εργασίας με 8% ανεργία και συνεπώς, με πολύ μεγαλύτερο ανταγωνισμό και με πολύ ενισχυμένη τη θέση του εργαζομένου. Να το πω πολύ απλά; Είναι πιο εύκολο για κάποιον να βρει δουλειά παρά για μια επιχείρηση να βρει εργαζόμενο. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα στην αγορά εργασίας».

Για την ανεργία

«Πριν από 15 μήνες, όταν ανέλαβα την ευθύνη του yπουργείου Εργασίας, είχα πει ότι θέλουμε μία κοινωνία εργαζομένων, όχι μία κοινωνία ανέργων. 15 μήνες μετά, με την ανεργία στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 17 ετών, πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο για να το πετύχουμε αυτό ολοένα και περισσότερο».

Για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω προγραμμάτων της ΔΥΠΑ

«Είμαστε κοντά στη χαμηλότερη ανεργία που είχε ποτέ η χώρα. Θέλω να σας πω όμως το εξής, γιατί με μικρά παραδείγματα και έχει σημασία να αναφέρουμε και συχνά παραδείγματα και για τους τηλεθεατές μας, πριν από λίγο καιρό γνώρισα τη Θεοδώρα. Η Θεοδώρα είναι μία νέα γυναίκα κάτω των 30 ετών. Ήταν άνεργη. Είχε όνειρο ζωής να φτιάξει το δικό της ταξιδιωτικό γραφείο. Πήγα και την είδα στο Περιστέρι. Η Θεοδώρα επωφελήθηκε ενός προγράμματος της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και του yπουργείου Εργασίας, επιχειρηματικότητας, για νέες γυναίκες. Σου δίνει ένα αρχικό κεφάλαιο, της τάξης των 14.000,00€ εφόσον πληροίς κάποιες προϋποθέσεις, εφόσον έχεις αναπτυξιακό σχέδιο και στο δίνει σε δόσεις. Η Θεοδώρα από άνεργη σήμερα απασχολεί η ίδια τρεις γυναίκες».

Για τη δράση εξωστρέφειας Rebrain Greece

«Πρόκειται για τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει στο yπουργείο Εργασίας», είπε η υπουργός σημειώνοντας ότι ήδη έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις εκδηλώσεις σε Λονδίνο, Άμστερνταμ, Ντίσελντορφ και Στουτγκάρδη και η επόμενη έχει προγραμματιστεί στη Νέα Υόρκη. «Οργανώνουμε εκδηλώσεις σε διάφορες πόλεις του εξωτερικού όπου υπάρχει έντονο ελληνικό στοιχείο. Τους φέρνουμε σε επαφή με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, αναδεικνύουμε επαγγελματικές ευκαιρίες, η τελική απόφαση είναι δική τους για το αν θα επιστρέψουν, δεν έχει κομματικό πρόσημο, δεν είναι δεξιά, δεν είναι αριστερή, δεν είναι κεντρώα, είναι εθνική προσπάθεια, για το πώς θα ανοίξουμε τον δρόμο για να έρθουν πίσω περισσότερα Ελληνόπουλα.

Έχουμε φέρει μία ειδική διάταξη βάσει της οποίας γίνεται αυτόματα η αναγνώριση της εξειδίκευσης και της ειδικότητας των γιατρών. Με λίγα λόγια; Καταργούμε τη γραφειοκρατία πλήρως. Εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου πραγματικά, για να ανοίξω αυτόν τον δρόμο».

Για τις κενές θέσεις εργασίας

«Εκεί, πρέπει χωρίς φόβο να μιλάμε ευθέως για τη σημασία της νόμιμης μετανάστευσης. Χρειαζόμαστε τη νόμιμη μετανάστευση αν θέλουμε να συντηρήσουμε αυτόν τον ρυθμό ανάπτυξης που έχουμε που είναι στο 2,3%, χρειαζόμαστε ανθρώπινο δυναμικό. Εξαντλούμε τη δεξαμενή την εγχώρια, φυσικά προτεραιότητά μας είναι η εγχώρια, το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό αλλά χρειαζόμαστε και άλλους».