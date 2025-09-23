Σαρπ (Επιτροπή Ανταγωνισμού): Η μείωση των δικαστικών εκκρεμοτήτων ενισχύει τον ανταγωνισμό

Ο σπουδαίος ρόλος της έγκαιρης απονομής δικαιοσύνης για την οικονομία και την ανταγωνιστικότητα της χώρας, καθώς και η ανάγκη οι δικαστικοί λειτουργοί να διαθέτουν γνώσεις στον οικονομικό τομέα, αναδείχθηκαν κατά τη συζήτηση στο πλαίσιο του Συνεδρίου: «Δικαιοσύνη: Θεμέλιο Ανάπτυξης & Ευημερίας».

Η Ειρήνη Σάρπ, πρόεδρος Επιτροπής Ανταγωνισμού και πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας είπε ότι η μείωση των εκκρεμοτήτων στο ΣτΕ και στα διοικητικά δικαστήρια βοηθούν πολύ στον ανταγωνισμό. «Η προσωρινή και μόνιμη δικαστική προστασία στη διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων έχει βοηθήσει πολύ την ελληνική οικονομία. Η επίλυση υποθέσεων με υψηλού επιπέδου αποφάσεις αλλά και ταχύτητα, λαμβάνοντας υπόψιν την οικονομική πραγματικότητα, βοηθούν πολύ τις επενδύσεις», συμπλήρωσε.

Δίνοντας παραδείγματα για την έκδοση διατακτικών πριν τις δικαστικές αποφάσεις που βοηθούν τους επιχειρηματίες να προγραμματίσουν τις μελλοντικές τους κινήσεις και επενδύσεις, τη μη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων αν δεν προκύπτει σοβαρός φορολογικός λόγος ή ακόμη και την μη δυνατότητα άνευ όρων παράτασης σε υποθέσεις παραγραφής, εξήγησε ότι η δικαιοσύνη σιγά σιγά βελτιώνει το οικονομικό κλίμα.

Η Αικατερίνη Χονδρορίζου, αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου σημείωσε ότι η δικαιοσύνη είναι το θεμέλιο για το κράτος δικαίου και τις οικονομικές σχέσεις. «Η νομική ασφάλεια, η προστασία των συναλλαγών, η οικονομική ασφάλεια εν γένει και απόδοση της δικαιοσύνης σε εύλογους χρόνους συμβάλλουν θετικά στην ανταγωνιστικότητα της χώρας και στην θετική αξιολόγησή της από ξένους οργανισμούς», υποστήριξε.

Συμπλήρωσε, ότι απαραίτητη είναι η εξοικείωση των δικαστικών λειτουργών με την οικονομική πραγματικότητα. «Οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί έχουν κατά τεκμήριο τη γνώση για την απόδοση της δικαιοσύνης αλλά χρειάζονται και την βοήθεια εξειδικευμένων δικαστικών υπαλλήλων, που με τις γνώσεις τους συμβάλουν εν είδει task force στην απόδοση της δικαιοσύνης με τον ορθότερο τρόπο».

Τέλος, τόνισε, ότι η δικαστική απόφαση δεν είναι μονοσήμαντα νομική. «Είναι ταυτόχρονα κοινωνικά και οικονομικά δυναμική».

Ο Κωνσταντίνος Κρέπης, σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου σημείωσε ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας μας μπορεί να έχει διορθωθεί τα τελευταία χρόνια, ωστόσο το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών έχει σταθεροποιηθεί σε χαμηλά επίπεδα, γύρω στο 6% και συνδέεται άμεσα με το χαμηλής απόδοσης παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

«Η απόδοση δικαιοσύνης σε εύλογους χρόνους, η εξειδίκευση δικαστικών λειτουργών σε θέματα οικονομίας, με την κατανόηση βασικών οικονομικών εννοιών, όπως η λειτουργία της Νομισματικής Ένωσης, ενός ισολογισμού, νομισματικών και χρηματοπιστωτικών συστημάτων ακόμη και η προσθήκη μαθημάτων οικονομικών στον κύκλο σπουδών στις νομικές σχολές, θα συμβάλλουν θετικά στην σχέση δικαιοσύνης και ανταγωνισμού», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο Καλλίνικος Καλλίνικος, εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Ομίλου Goldair, μέλος δ.σ. του ΣΕΒ, υποστήριξε ότι μία επιχείρηση πλέον πρέπει να συνεργάζεται με εξειδικευμένα νομικά γραφεία για την επίλυση θεμάτων σε τομείς όπως τα εργασιακά, τα φορολογικά, τα ασφαλιστικά, τις αδειοδοτήσεις, τους τραπεζικούς συμβιβασμούς, τις συμφωνίες μετόχων κ.α.

«Το κόστος αυτής της ενασχόλησης είναι και μεγάλο οικονομικά αλλά και σε ανθρώπινο επίπεδο, καθώς τα ανώτατα στελέχη πρέπει να δαπανούν πολύ χρόνο να συνεργάζονται με τους δικηγόρους για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν σε επενδυτικά σχέδια. Ωστόσο, αν ο χρόνος επίλυσης και υλοποίησης τέτοιων θεμάτων ή διαφορών δεν γίνεται με ταχύτητα από τα διοικητικά δικαστήρια, οι επιχειρήσεις και οι επενδυτές αποθαρρύνονται».

Η Κατερίνα Καρατζά, δικηγόρος, αντιπρόεδρος ΣΔΕΕ, τόνισε ότι οι κανόνες δικαίου πρέπει να είναι προσιτοί, προσβάσιμοι και προβλέψιμοι και ότι ο ρόλος των δικηγόρων στην απόδοση δικαιοσύνης είναι κομβικής σημασίας, καθώς μπορούν αφενός να αποσυμφορήσουν το δικαστικό σύστημα από περιττές διενέξεις αφετέρου να αναδείξουν ότι επιτυχείς συναλλαγές όπως π.χ. έργα υποδομής εξαγορές συγχωνεύσεις και εξυγιάνσεις έχουν εκτός από οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς παράγουν πλούτο στη χώρα, προσφέρουν υποδομές και υπηρεσίες και εργασία στην τοπική κοινωνία και να συμβάλλουν στην εν γένει ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Νίκος Βέττας, γενικός διευθυντής ΙΟΒΕ, Καθηγητής Οικονομικών ΟΠΑ, μίλησε για το τρίγωνο που χαρακτηρίζει την ελληνική οικονομία: ασαφές θεσμικό πλαίσιο και πολυνομία, χαμηλή ταχύτητα απόδοσης δικαιοσύνης και χαμηλή παραγωγικότητα. «Για να έχουμε μία ισχυρή ανάκαμψη θα πρέπει το δικαστικό σύστημα να μην εμπνέει αβεβαιότητα, καθώς αυτό αποθαρρύνει τους επιχειρηματίες να πάρουν επενδυτικά ρίσκα», σημείωσε.

Τέλος, ο Γιώργος Δελλής, καθηγητής Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ, εξήγησε ότι μόλις τα 2/3 των φοιτητών νομικών επιστημών έχουν οικονομικές γνώσεις και ότι η λύση σε αυτό θα ήταν να προστεθούν μαθήματα οικονομικών στο βασικό πρόγραμμα σπουδών αλλά και στη σχολή Δικαστών, ενώ ως καινοτόμα ιδέα πρότεινε την «κινητικότητα» φοιτητών μεταξύ πανεπιστημίων για μεγαλύτερη διεύρυνση των γνώσεών τους.

Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας, τον Άρειο Πάγο και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, το Ελεγκτικό Συνέδριο, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), τον Σύνδεσμο Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδας (ΣΔΕΕ) και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).