Ταχιάος: Τα έργα υποδομών πρέπει να είναι χρήσιμα για τους πολίτες

«Τα έργα πρέπει να είναι χρήσιμα για τους πολίτες», δήλωσε ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχάος στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών - ITC 2025 στο πάνελ με θέμα: «Εμβληματικά έργα με νέο προσανατολισμό - Ποια είναι η επόμενη μέρα στις υποδομές της χώρας». Επεσήμανε την ανάγκη εξεύρεσης πόρων και χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση των έργων και τόνισε ότι «έχουμε πάρα πολλά έργα μπροστά μας να εκτελέσουμε», καθώς, όπως είπε, το ανεκτέλεστο των κατασκευαστικών εταιρειών σήμερα, φθάνει τα 17 δισ. ευρώ.

Ο κ. Ταχιάος τόνισε την ανάγκη συντήρησης και βελτίωσης των υφιστάμενων έργων και συμπλήρωσε ότι «είναι πολύ βασικό να είμαστε πρακτικοί, χρησιμοποιώντας εργαλεία, όπως είναι οι παραχωρήσεις».

Υπενθύμισε τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις της χώρας και ότι υπάρχει η "οροφή" δαπανών ανά υπουργείο, που έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα έτη 2025 - 2028, το οποίο σημαίνει, όπως εξήγησε, ότι δεν μπορεί να υπάρξει υπέρβαση των πρωτογενών δαπανών πέραν του 3,5% και αυτό αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επεσήμανε την ανάγκη υλοποίησης της Γραμμής 4 του Μετρό, την ενίσχυση των Μέσων Μαζικών Μεταφορών, αλλά την υλοποίηση μίας οδού διαφυγής στη Δυτική Αττική για την διευκόλυνση των logistics και την εξέταση των κατατεθειμένων πρότυπων προτάσεων για ανακούφιση της Αττικής.

Τέλος, ο υφυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην υψηλή αποδοτικότητα του υπουργείου Υποδομών στη διαχείριση των έργων.