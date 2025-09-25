Χατζηδάκης: Η άνοδος επενδύσεων και απασχόλησης διαψεύδει το μύθο της αποβιομηχάνισης

Η αύξηση των βιομηχανικών επενδύσεων, των εξαγωγών και της απασχόλησης στη βιομηχανία διαψεύδει όσους ισχυρίζονται πως η Ελλάδα «δεν παράγει ούτε καρφίτσα» και αποδεικνύει πως το παραγωγικό μοντέλο μας σταδιακά διαφοροποιείται, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας χθες, στη Χαλκίδα, στην 43η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας.

Παρουσιάζοντας τα σχετικά στοιχεία, επεσήμανε ότι:

- Η συμβολή της βιομηχανίας στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της οικονομίας ξεπέρασε, για πρώτη φορά από το 2017, αυτή των υπηρεσιών. «Μάλιστα, το μερίδιο της βιομηχανίας στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της ελληνικής οικονομίας έφτασε το 2024 στο 15,4%, από 13,8% το 2019», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

-Το μερίδιο των βιομηχανικών επενδύσεων στις συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκε στο 17,2% το 2023, ενώ ακόμα και πριν την κρίση βρισκόταν σταθερά σε ποσοστό κάτω του 10%.

- Το 2018 οι βιομηχανικές εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε περίπου 20 δισ., ενώ το 2023 αυξήθηκαν στα 33,8 δισ. και αποτελούν το 71,4% των συνολικών εξαγωγών αγαθών.

-Ο αριθμός των απασχολούμενων στη βιομηχανία έχει πλέον ανέβει στις 428 χιλιάδες περίπου, καταγράφοντας υψηλό των τελευταίων 14 ετών. Σημειώνοντας αύξηση περίπου 10% σε σχέση με το 2019.

«Η κατεύθυνση που έχει λάβει η βιομηχανία τα τελευταία χρόνια είναι σίγουρα θετική. Και πάντως δεν υπήρξε αποβιομηχάνιση», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης. Πρόσθεσε ότι η πρόοδος είναι αποτέλεσμα κυρίως των προσπαθειών που κάνουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις, των επενδύσεων και της εργασίας των εργαζομένων και των επιχειρηματιών. Αλλά και της φιλοεπενδυτικής πολιτικής της κυβέρνησης, πιο φιλοεπενδυτικής σε σχέση με το πρόσφατο και απώτερο παρελθόν που εδράζεται σε 5 άξονες:

1. Πιο φιλικό στις επενδύσεις και την παραγωγή επιχειρηματικό περιβάλλον με:

-Μείωση των φορολογικών συντελεστών και των ασφαλιστικών εισφορών.

-Απλούστευση της αδειοδότησης επιχειρήσεων. «Αυτήν την περίοδο εξετάζουμε προτάσεις του ΣΕΒ για 57 διαφορετικές παρεμβάσεις μείωσης της γραφειοκρατίας, πέρα από το νομοσχέδιο που συζητήθηκε στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο για την αδειοδότηση».

-Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης με το νέο δικαστικό χάρτη, την ενίσχυση της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και την ψηφιοποίηση των δικαστηρίων για την οποία διατίθενται 700 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

-Ενίσχυση της εξωστρέφειας με την Εθνική Στρατηγική που εγκρίθηκε πρόσφατα.

-Τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη βιομηχανία που θα ολοκληρωθούν ως το τέλος του χρόνου. Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Χατζηδάκης ανακοίνωσε ότι λίγες μέρες πριν υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση που εγκρίνει τη δημιουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης Οινοφύτων Ασωπού. «Έτσι, η άτυπη βιομηχανική ζώνη που υπάρχει σήμερα, εντός της οποίας συγκεντρώνεται περίπου το ένα τρίτο του βιομηχανικού ΑΕΠ της χώρας, θα εξελιχθεί στο μεγαλύτερο έως τώρα επιχειρηματικό πάρκο της Ελλάδας, μέσα από μια επένδυση άνω των 100 εκατ. ευρώ».

2. Περισσότερα κονδύλια και χρηματοδοτικά εργαλεία για την υποστήριξη των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και των επενδύσεων. «Παλαιότερα υπήρχε μόνο το ΕΣΠΑ. Σήμερα εκτός από το ΕΣΠΑ υπάρχουν επιπλέον το Ταμείο Ανάκαμψης, το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Απαναθρακοποίησης. Υπάρχουν πολύ περισσότεροι πόροι σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη περίοδο. Και το τραπεζικό σύστημα στο οποίο έχει πρόσβαση η βιομηχανία έχει μπει σε μια καινούργια, πολύ θετική φάση».

3. Ενθάρρυνση του έξυπνου παραγωγικού μετασχηματισμού, με το νέο πακέτο για την ενίσχυση της καινοτομίας και των νεοφυών επιχειρήσεων που βασίστηκε σε προτάσεις του ΣΕΒ και είναι το πιο ενισχυμένο στην ΕΕ από την πλευρά των ενισχύσεων.

4. Κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, με έμφαση στο upskilling και reskilling, στην πιστοποίηση των δεξιοτήτων και την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση.

Για το ζήτημα του ενεργειακού κόστους, εξάλλου, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε: «Το ζήτημα περνά μέσα από την ενίσχυση των δικτύων, τόσο εσωτερικά όσο και των διεθνών διασυνδέσεων, την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς και τις παρεμβάσεις που πρέπει να κάνει η Πολιτεία στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων, για τη στήριξη της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας. Για εμάς δεν υπάρχει μόνο βιομηχανία αλλά συνολικά η επιχειρηματικότητα, με έμφαση προφανώς σε εκείνους που πλήττονται περισσότερο επειδή είναι ενεργοβόροι».

«Δεν διεκδικούμε το αλάθητο, προσπαθούμε να κινούμαστε με κοινή λογική και αποτελεσματικότητα και ακολουθώντας τις καλύτερες ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.