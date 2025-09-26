Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Για το 2026 μετατίθεται η καθολική εφαρμογή

Με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα, το ψηφιακό δελτίο αποστολής θα καθίστατο υποχρεωτικό για όλες τις επιχειρήσεις (μικρές και μεγάλες) τον Δεκέμβριο του 2025, προσφέροντας στη Φορολογική Αρχή ένα ακόμα πολύτιμο εργαλείο στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής διευκολύνοντας τους ελέγχους στις εμπορικές συναλλαγές, σε πραγματικό μάλιστα χρόνο.

Το πρώτο βήμα έγινε τον περασμένο Ιούνιο (2 του μηνός) με την υποχρεωτική επιβολή του ψηφιακού δελτίου αποστολής για επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 200.000 ευρώ, εξαιρουμένων των οντοτήτων που το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων τους υπερβαίνει τα 5.000.000 ευρώ, είναι θυγατρικές αλλοδαπής εταιρείας και κάνουν χρήση του εμπορικού – λογιστικού προγράμματος διαχείρισης (ERP) της μητρικής αλλοδαπής εταιρείας. Πρόκειται για 155.415 επιχειρήσεις από τους τομείς των καυσίμων, των οικοδομικών και ιατρικών υλικών, καθώς και αγροτικών και φαρμακευτικών προϊόντων.

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις εκδίδουν ψηφιακά τα παραστατικά, διαβιβάζουν τα δεδομένα στην πλατφόρμα myDATA, ενημερώνεται ο λήπτης των αγαθών, ενώ υπάρχει δυνατότητα ελέγχου των διακινήσεων με τη σάρωση QR Code που απεικονίζονται στα παραστατικά διακίνησης.

Όσοι διακινούν αγαθά χωρίς ψηφιακό δελτίο αποστολής αντιμετωπίζουν αυστηρά πρόστιμα. Αυτά είναι 5.000 ευρώ για υπόχρεους τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και 10.000 ευρώ για υπόχρεους τήρησης διπλογραφικού συστήματος.

Οι εξαιρέσεις

Εκτός ψηφιακού δελτίου αποστολής έμειναν μεταξύ των άλλων:

Οι αγρότες ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ.

ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ. Τα φυσικά πρόσωπα που πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες ευκαιριακά για συναλλαγές έως 10.000 ευρώ.

που πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες ευκαιριακά για συναλλαγές έως 10.000 ευρώ. Οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι που είναι συγγραφείς ή εισηγητές εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων .

. Οι διακινήσεις φυσικού αερίου, ύδατος, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος και θερμικής ενέργειας , και:

, και: Οι διακινήσεις από τους τεχνικούς των αναγκαίων εργαλείων και μηχανημάτων για την εκτέλεση και διεκπεραίωση των εργασιών τους.

Διαλειτουργικότητα

Η δεύτερη φάση θα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαλειτουργικότητα μεταξύ των επιχειρήσεων και της ΑΑΔΕ. Τα λογιστικά προγράμματα θα πρέπει να διασυνδεθούν με τη ψηφιακή πλατφόρμα ΜyDATA, έτσι ώστε οι καταχωρήσεις να γίνονται αυτόματα και χωρίς την ανάγκη διπλής εργασίας.

Παράλληλα, ενισχύεται η δυνατότητα παρακολούθησης των εμπορικών κινήσεων σε πραγματικό χρόνο, διευκολύνοντας τους ελέγχους.

Στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης, εκτός από την ψηφιακή έκδοση των παραστατικών και τη διαβίβαση των δεδομένων στα myDATA θα υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής παρακολούθησης φορτώσεων – μεταφορτώσεων, παραλαβή παραστατικών και αγαθών με τη σάρωση QR Code των παραστατικών διακίνησης, καθώς και ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος από τον λήπτη.

Αυτό σημαίνει ότι κάθε επιχείρηση που προβαίνει σε μεταφορά αγαθών θα πρέπει να εκδίδει και να καταχωρεί το δελτίο αποστολής σε ψηφιακή μορφή, μειώνοντας τη χρήση έντυπων εγγράφων και εξαλείφοντας τον κίνδυνο λαθών ή παραλείψεων.

Επίσης επέρχονται αλλαγές στη διαδικασία ελέγχου. Οι αρμόδιες αρχές θα έχουν πλέον στη διάθεσή τους όλα τα εργαλεία που απαιτούνται για την άμεση επαλήθευση της εγκυρότητας ενός δελτίου αποστολής, γεγονός που αυξάνει τη διαφάνεια και μειώνει τα περιθώρια παρατυπιών.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν και να αναζητούν ψηφιακά τα δελτία τους, διευκολύνοντας τόσο τις εσωτερικές διαδικασίες όσο και τους μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους.