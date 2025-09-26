#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Νέες επιδοτήσεις 940 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»

Από αυτά, το ποσό των 3.330.552,89 ευρώ αφορά 682 φυσικά πρόσωπα και το ποσό των 2.497.519,28 ευρώ αφορά 258 νομικά πρόσωπα. Συνολικά θα επιδοτηθούν 1.072 ηλεκτρικά οχήματα.

Νέες επιδοτήσεις 940 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»

Δημοσιεύθηκε: 26 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:53

Σε νέα πληρωμή δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» προχωρά, σήμερα, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Συγκεκριμένα, με την 10η απόφαση έγκρισης πίστωσης, θα πιστωθεί στους λογαριασμούς 940 δικαιούχων του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», το ποσό των 5.828.072,17 ευρώ. Από αυτά, το ποσό των 3.330.552,89 ευρώ αφορά 682 φυσικά πρόσωπα και το ποσό των 2.497.519,28 ευρώ αφορά 258 νομικά πρόσωπα. Συνολικά θα επιδοτηθούν 1.072 ηλεκτρικά οχήματα.

Συνολικά, από την έναρξη του Προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», τον Ιούνιο του 2024, έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 38.134.594,56 ευρώ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Παρατάσεις στα Προγράμματα Εξοικονομώ, όλες οι νέες ημερομηνίες

Η VW «φρενάρει» την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Kατακρημνίζονται με -43% οι πωλήσεις Tesla στην ΕΕ φέτος

Αποχωρεί σήμερα από τον DAX η Porsche, βουτιά 6% για τη μετοχή της

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο