Βαθιές ανάσες πήρε η οικοδομή τον Ιούνιο

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας) τον Ιούνιο του 2025, στο σύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.566 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 593.813 m2 επιφάνειας και 2.722.600 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή αύξηση κατά 6,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 17,8% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 16,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας στο σύνολο της Χώρας ανήλθαν σε 2.532 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 557.848 m2 επιφάνειας και 2.541.385 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 19,3% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 22,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Ιούνιο 2025, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 34 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 35.965 m2 επιφάνειας και 181.215 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Ιούνιο 2025, είναι 6,7%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Ιούλιο 2024 έως τον Ιούνιο 2025, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 28.790 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.435.954 m2 επιφάνειας και 29.221.867 m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2023 - Ιουνίου 2024 παρατηρήθηκε μείωση κατά 3,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 6,9% στην επιφάνεια και μείωση κατά 6,8% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Ιουλίου 2024 - Ιουνίου 2025, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 3,6% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 7,3% στην επιφάνεια και μείωση κατά 6,9% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2023 - Ιουνίου 2024. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 3,1%.

Το εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2025, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 13,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 23,9% στην επιφάνεια και μείωση κατά 18,3% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του έτους 2024. Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2025, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 14,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 24,1% στην επιφάνεια και μείωση κατά 17,7% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2024.

* Δείτε αναλυτικά στοιχεία στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.