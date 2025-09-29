Πιερρακάκης: Τρεις σημαντικές αλλαγές με στόχο να ανοίξουν κλειστά ακίνητα

Τρία νέα πρόσθετα μέτρα για τη διευκόλυνση στην εξεύρεση στέγης και για τη διάθεση περισσότερων ακινήτων στην αγορά, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο συνέντευξής του στην τηλεόραση του ΑΝΤ1.

Οι νέες διατάξεις θα συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο το οποίο θα τεθεί προς έγκριση στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων προβλέπουν:

• Η φοροαπαλλαγή για τους πολύτεκνους δεν θα περιορίζεται σε διαμερίσματα με εμβαδόν τα 120 τμ. Θα αυξάνεται κατά 20 τετραγωνικά για άνω των δύο τέκνων. Δηλαδή, στα 140 τ.μ. για τρίτο παιδί, στα 160 τ.μ. για τέταρτο παιδί κ.λπ.

• Εξαιρούνται από την υποχρέωση τριετούς συμβολαίου ενοικίασης ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων (εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές, ένστολοι). Με τις αλλαγές που υιοθετούνται, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να νοικιάζουν σε συγκεκριμένους δημόσιους λειτουργούς ακίνητα ακόμη και με συμβόλαιο εξαμήνου, χωρίς οι ίδιοι να χάνουν το όφελος της τριετούς φοροαπαλλαγής.

• Οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν θα χάνουν τη φοροαπαλλαγή ούτε στην περίπτωση που ο ενοικιαστής «σπάσει» το τριετές συμβόλαιο πριν από τη λήξη του, υπό την αίρεση ότι εντός τριμήνου θα βρεθεί νέος ενοικιαστής.

Εξηγώντας το σκεπτικό των τριών νέων αλλαγών, ο κ. Πιερρακάκης διευκρίνισε ότι όλη η προσπάθεια στοχεύει στο να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα και να διατεθούν στην αγορά.

Σταδιακή κατάργηση ΕΝΦΙΑ και για τη Νέα Βύσσα Έβρου

«Βάζουμε έναν αστερίσκο για τον Νομό Έβρου και για ευνόητους λόγους πάμε τον αριθμό των κατοίκων στους 1.700. Ακριβώς για να συμπεριλάβουμε τη Νέα Βύσσα. Αυτό είναι κάτι που μας το είπαν και οι βουλευτές μας πολύ έντονα από το Νομό. Είναι απολύτως δίκαιο. Γιατί στο μεσοδιάστημα, όπως λένε πολύ σωστά, “η απογραφή δεν πιάνει την πραγματική κατάσταση που εμείς έχουμε στο πεδίο”», είπε ο κ. Πιερρακάκης και πρόσθεσε:

«Ξέρετε, είναι μια πράξη αναγνώρισης του δημογραφικού ζητήματος συνολικά όλο το πακέτο της ΔΕΘ. Δημογραφικό δεν είναι μόνο οι γεννήσεις. Δημογραφικό είναι και η στήριξη της περιφέρειας. Δημογραφικό είναι και η στήριξη των συνόρων μέσω της μείωσης ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά. Άρα, όλο αυτό έχει μια πάρα πολύ συμπαγή λογική. Προφανώς θα υπάρξουν εξαιρέσεις όπως αυτή που σας είπα μόλις τώρα για τον Νομό Έβρου».

Καταγράφονται 2.000 αδρανή ιδρύματα και 7.000 σχολάζουσες κληρονομιές

«Το δεύτερο νομοσχέδιο που θα φέρουμε το επόμενο διάστημα στη Βουλή, έχει να κάνει με τα αδρανή ιδρύματα και τις σχολάζουσες κληρονομιές», ανακοίνωσε ο Υπουργός, διευκρινίζοντας ότι «δεν υπάρχει μια μαγική λύση για την αντιμετώπιση του στεγαστικού, αλλά πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν μαζί».

Όπως είπε αναλυτικά: «Έχουμε σε πρώτη φάση καταγράψει 2.000 αδρανή ιδρύματα και 7.000 σχολάζουσες κληρονομιές – ειδικά αυτές αναμένεται ότι θα είναι αρκετά περισσότερες, καθώς είναι μια πρώτη καταγραφή». Περιγράφοντας το σκεπτικό του νομοσχεδίου, ο Υπουργός εστίασε στο ότι «καταρχήν θα πρέπει να μετρήσουμε τι έχουμε».

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Ξέρετε, είναι φοβερό, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι υπάρχει περιουσία στη χώρα που ακόμη δεν την έχουμε καταγράψει συστηματικά. Λοιπόν, ειδικά για τα Ιδρύματα – αυτό θα έρθει να γίνει με αυτό το νομοσχέδιο – θα υπάρξουν και ψηφιακά μέσα που θα πιάνουμε συνολικά τη διαχείριση των Ιδρυμάτων, αλλά για αρχή θα δημιουργήσουμε ένα καινούριου τύπου Ίδρυμα, το οποίο θα αναλάβει να τα διαχειριστεί όλα αυτά. Θα είναι σαν στέγη, θα κάνει όλη την κεντρική διαχείριση σαν ομπρέλα».