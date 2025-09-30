Φορολογικό νομοσχέδιο: Στο υπουργικό για τις τελευταίες πινελιές

Η φορολογική μεταρρύθμιση και ειδικότερα οι νέες διατάξεις για την εξομάλυνση του στεγαστικού προβλήματος, πρόκειται να συζητηθούν σήμερα στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όλα τα μέτρα, συνολικού δημοσιονομικού κόστους 1,7 δισ. ευρώ θα ενσωματωθούν στο επικείμενο φορολογικό νομοσχέδιο, η ψήφιση του οποίου αναμένεται εντός του Οκτωβρίου.

Βασικός πυλώνας του νομοσχεδίου, οι μειώσεις φόρων εισοδήματος, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά και στους νέους εργαζόμενους έως 30 ετών. Η νέα κλίμακα προβλέπει μείωση συντελεστών κατά δύο μονάδες για εισοδήματα 10.000–40.000 ευρώ, ενώ θεσπίζεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% αντί 44% για τα εισοδήματα 40.000–60.000 ευρώ. Για τους νέους έως 25 ετών προβλέπεται πλήρης απαλλαγή φόρου για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, ενώ για την ηλικιακή ομάδα 26–30 ο πρώτος συντελεστής μειώνεται στο 9%. Αντίστοιχα, οικογένειες με παιδιά θα δουν ακόμη μεγαλύτερες ελαφρύνσεις ειδικά για όσους έχουν τέσσερα τέκνα.

Στη φορολογία των ακινήτων, καθιερώνεται νέος ενδιάμεσος συντελεστής 25% για εισοδήματα από ενοίκια 12.000–24.000 ευρώ, ώστε να περιοριστούν οι επιβαρύνσεις που προέκυπταν από το «χάσμα» μεταξύ των συντελεστών 15% και 35%.

Παράλληλα, προωθούνται κίνητρα για την επιστροφή κλειστών κατοικιών στη μακροχρόνια μίσθωση, με φοροαπαλλαγές για τρία χρόνια, ακόμα και για σπίτια άνω των 120 τ.μ., αρκεί οι ιδιοκτήτες να τα μισθώσουν σε τρίτεκνους, πολύτεκνους ή σε ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων (εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και ένστολους).

Από το 2026 ξεκινά επίσης η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε κύριες κατοικίες μικρών οικισμών έως 1.500 κατοίκους, με μείωση 50% το πρώτο έτος και πλήρη απαλλαγή το 2027. Παράλληλα μειώνεται κατά 30% ο ΦΠΑ σε νησιά του Βορείου Αιγαίου, του Έβρου και των Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.

Αλλαγές επέρχονται και στα τεκμήρια διαβίωσης, τα οποία «κουρεύονται» κατά 30% μεσοσταθμικά για κατοικίες και αυτοκίνητα, ενώ για ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους εκτός Αττικής το τεκμαρτό εισόδημα περιορίζεται στο μισό. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για νέες μητέρες, οι οποίες θα εξαιρούνται πλήρως από το τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού για τρία χρόνια.

Στα εισοδηματικά, από τον Οκτώβριο του 2025 αναμορφώνονται τα ειδικά μισθολόγια σε Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας και Διπλωματικό Σώμα, με σημαντικές αυξήσεις στις αποδοχές.

Οι συνταξιούχοι θα δουν σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, η οποία θα απομειωθεί κατά 50% το 2026 και θα καταργηθεί πλήρως το 2027, εξασφαλίζοντας αυξήσεις για 671.000 άτομα που διαφορετικά δεν θα λάμβαναν καμία ενίσχυση. Παράλληλα, προβλέπεται ετήσια ενίσχυση 250 ευρώ με εισοδηματικά κριτήρια, ενώ για τους εργαζόμενους συνταξιούχους η εισφορά αλληλεγγύης θα υπολογίζεται χωρίς την προσαύξηση λόγω εργασίας.

Παρατείνεται και το 2026 ο περιορισμός στις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις στα τρία κορεσμένα δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας, ενώ θεσπίζονται φορολογικά κίνητρα για την αξιοποίηση κενών κατοικιών. Με τη νέα διάταξη οι ιδιοκτήτες που διαθέτουν «κλειστά» ακίνητα θα μπορούν να γλιτώνουν φόρους για τρία χρόνια, ακόμα και για σπίτια άνω των 120 τ.μ., αρκεί να τα μισθώσουν σε τρίτεκνους, πολύτεκνους ή ειδικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων.

Με άλλη διάταξη προβλέπονται μέτρα προστασίας για τους ιδιοκτήτες σε περίπτωση που οι ενοικιαστές φύγουν πρόωρα, εξασφαλίζοντας ότι η φοροαπαλλαγή θα ισχύει για τους μήνες που το ακίνητο ήταν ενοικιασμένο, ενώ δίνεται δυνατότητα «δεύτερης ευκαιρίας» για εύρεση νέου ενοικιαστή εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Ταυτόχρονα, επεκτείνεται το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» με προϋπολογισμό 650 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση σχολικών μονάδων, ενώ προωθείται η ανέγερση 2.000 διαμερισμάτων σε εκτάσεις πρώην στρατοπέδων.