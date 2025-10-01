Τέλος 7 ευρώ στα δέματα από Temu και Shein ζητούν ελληνικές επιχειρήσεις

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου – (GR.EC.A) απηύθυνε επείγουσα έκκληση προς το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης ζητώντας να επιβληθεί τέλος 7 ευρώ στα δέματα χαμηλής αξίας που έρχονται από ασιατικές πλατφόρμες όπως η Temu και η Shein.

Σε ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι η ανεξέλεγκτη εισροή μικροδεμάτων από τρίτες χώρες – κυρίως μέσω διεθνών πλατφορμών που κατακλύζουν την ελληνική αγορά με προϊόντα εξαιρετικά χαμηλού κόστους και συχνά αμφίβολης συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα ασφαλείας – υπονομεύει καθημερινά τον υγιή ανταγωνισμό.

Οι επιχειρήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν φορολογούνται με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες, γεγονός που έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές απώλειες στον εγχώριο επιχειρηματικό ιστό και έχει εγκαθιδρύσει ένα πλαίσιο αθέμιτου ανταγωνισμού.

Η Ελλάδα δεν μπορεί να παραμένει παθητικός παρατηρητής. Ήδη κράτη-μέλη της Ε.Ε., όπως η Γαλλία και η Ρουμανία, έχουν θεσπίσει εθνικά τέλη ανά εισαγόμενο δέμα, προστατεύοντας τις επιχειρήσεις τους.

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου – (GR.EC.A) εισηγείται την επιβολή εθνικού τέλους 7 ευρώ ανά δέμα που εισάγεται από τρίτες χώρες. Το μέτρο αυτό:

θα λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι στο μαζικό κύμα εισαγωγών που διαταράσσει την αγορά,

θα θωρακίσει τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τον αθέμιτο ανταγωνισμό,

θα δημιουργήσει πολύτιμους πόρους για την ενίσχυση της εγχώριας οικονομίας.

Τα έσοδα από το εθνικό τέλος πρέπει να κατευθυνθούν αποκλειστικά:

στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων,

στην ενίσχυση της ψηφιακής εξωστρέφειας, ώστε οι ελληνικές εταιρείες να αποκτήσουν τα σύγχρονα εργαλεία και την τεχνογνωσία που απαιτείται για να σταθούν ισότιμα σε ένα παγκοσμιοποιημένο και ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον.

Η άμεση δράση δεν αποτελεί επιλογή, αλλά αναγκαιότητα, υποστηρίζει. Οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν αντέχουν άλλο το κόστος της αδράνειας. Ζητούμε από την Πολιτεία να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στη θεσμοθέτηση του εθνικού τέλους, προκειμένου να:

προστατευθεί η ελληνική επιχειρηματικότητα,

διασφαλιστεί δίκαιος ανταγωνισμός,

τεθούν οι βάσεις για ένα βιώσιμο και ισχυρό επιχειρηματικό μέλλον.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η θεσμοθέτηση του εθνικού τέλους θα αποτελέσει καθοριστικό βήμα για τη διασφάλιση ενός δίκαιου εμπορικού περιβάλλοντος και θα δώσει στην ελληνική επιχειρηματικότητα την ανάσα που χρειάζεται για να προχωρήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της, καταλήγει η ανακοίνωση.