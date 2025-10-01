#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΑΑΔΕ: Ξεκινά η προαιρετική επιλογή μηνιαίων δηλώσεων ΦΠΑ

Αφορά επιχειρήσεις με απλογραφικό λογιστικό σύστημα και έναρξη εργασιών έως και 31/12/2023. Υπολογίζεται ότι ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο εταιρείες.

Δημοσιεύθηκε: 1 Οκτωβρίου 2025 - 20:02

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρέχει πλέον τη δυνατότητα προαιρετικής ένταξης σε μηνιαία υποβολή δήλωσης ΦΠΑ, σε περισσότερες από 1 εκατ. επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών έως και 31/12/2023 που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση Α.1049/2025 του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις ΦΠΑ σε μηνιαία βάση αντί για τριμηνιαία.

Υπενθυμίζεται ότι για οποιαδήποτε προαιρετική μεταβολή της φορολογικής περιόδου (από μηνιαία σε τριμηνιαία και αντιστρόφως), το διάστημα παραμονής είναι 12 μήνες από την κάθε μεταβολή.

Η υποβολή μηνιαίων δηλώσεων ΦΠΑ γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή: Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Επιχείρησης.

Η δυνατότητα μηνιαίας υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προγραμματίσουν καλύτερα τις πληρωμές του ΦΠΑ, αποφεύγοντας την συσσώρευση οφειλών στο τέλος κάθε τριμήνου, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00,
  • Ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Θέματα ΦΠΑ, Τελών και Ειδικών Φορολογιών > ΦΠΑ > Υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ > Διάρκεια φορολογικής περιόδου & προθεσμία Δήλωσης.

 

