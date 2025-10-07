#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κλειστή από 15/10 η διώρυγα της Κορίνθου λόγω εργασιών

Το έργο στα πρανή, έχει αναλάβει ο όμιλος Άκτωρ. Ο προϋπολογισμός είναι στα 34 εκατ. ευρώ. Για την ακριβή ημερομηνία επαναλειτουργίας του καναλιού, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Κλειστή από 15/10 η διώρυγα της Κορίνθου λόγω εργασιών

Δημοσιεύθηκε: 7 Οκτωβρίου 2025 - 20:57

Όπως είχε, προ μηνών, γνωστοποιήσει η διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας της Διώρυγας της Κορίνθου, θα επέλθει στα μέσα Οκτωβρίου 2025, διακοπή της λειτουργίας του καναλιού.

Αυτό θα γίνει για να αρχίσουν εκ νέου, οι εργασίες αποκατάστασης των πρανών της διώρυγας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η διώρυγα θα παραμείνει διαθέσιμη για τη ναυσιπλοΐα, έως και την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025 (ώρα 06:00 π.μ.).

Αμέσως μετά, θα ξεκινήσει η τελευταία φάση των εργασιών αποκατάστασης των πρανών. Για την ακριβή ημερομηνία επαναλειτουργίας του καναλιού, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Επικεφαλής της διοίκησης στην Α.Ε Διώρυγα, είναι ο Βασίλης Νανόπουλος, τέως δήμαρχος Κορινθίων. Το έργο στα πρανή, έχει αναλάβει ο όμιλος Άκτωρ. Ο προϋπολογισμός είναι στα 34 εκατ. ευρώ.

ΠΗΓΗ: ertnews.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Νέος διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία της Διώρυγας Κορίνθου ο Δρ Αθανάσιος Μπίκας

Εξάρχου: Πλάνο για αυτόνομη εισαγωγή δύο θυγατρικών στο Χρηματιστήριο

Aktor: Στο 18,54% ανέβηκε το ποσοστό της Castellano του Ηλία Γκότση

Επεσαν υπογραφές για την εξαγορά της Ακτωρ Παραχωρήσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο