Κλειστή από 15/10 η διώρυγα της Κορίνθου λόγω εργασιών

Όπως είχε, προ μηνών, γνωστοποιήσει η διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας της Διώρυγας της Κορίνθου, θα επέλθει στα μέσα Οκτωβρίου 2025, διακοπή της λειτουργίας του καναλιού.

Αυτό θα γίνει για να αρχίσουν εκ νέου, οι εργασίες αποκατάστασης των πρανών της διώρυγας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η διώρυγα θα παραμείνει διαθέσιμη για τη ναυσιπλοΐα, έως και την Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2025 (ώρα 06:00 π.μ.).

Αμέσως μετά, θα ξεκινήσει η τελευταία φάση των εργασιών αποκατάστασης των πρανών. Για την ακριβή ημερομηνία επαναλειτουργίας του καναλιού, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Επικεφαλής της διοίκησης στην Α.Ε Διώρυγα, είναι ο Βασίλης Νανόπουλος, τέως δήμαρχος Κορινθίων. Το έργο στα πρανή, έχει αναλάβει ο όμιλος Άκτωρ. Ο προϋπολογισμός είναι στα 34 εκατ. ευρώ.

