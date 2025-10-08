Δημόσια διαβούλευση για το φορο-νομοσχέδιο, οι βασικές ρυθμίσεις

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο με τίτλο «Φορολογική Μεταρρύθμιση για το Δημογραφικό και τη Μεσαία Τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία», το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ.

Το νέο φορολογικό πλαίσιο εντάσσεται στη συνολική κυβερνητική στρατηγική για ενίσχυση της μεσαίας τάξης, στήριξη των οικογενειών με παιδιά, αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και δημιουργία ισχυρών κινήτρων ανάπτυξης και επενδύσεων.

Η δημόσια διαβούλευση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 22 Οκτωβρίου, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.opengov.gr, προκειμένου πολίτες και φορείς να συμμετάσχουν ενεργά με προτάσεις και σχόλια.

Οι κύριοι άξονες του νομοσχεδίου είναι:

Α. Φορολογικές ρυθμίσεις

Νέα φορολογική κλίμακα εισοδήματος με έμφαση στη μεσαία τάξη και τις οικογένειες:

1. Μείωση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες των συντελεστών για εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ και νέα κλίμακα έως 60.000 ευρώ. Ειδικές μειώσεις για οικογένειες με παιδιά και μηδενισμός φόρου για πολύτεκνες οικογένειες. Μηδενισμός φόρου για νέους έως 25 ετών και συντελεστής 9% για νέους έως 30 ετών.

2. Σταδιακή κατάργηση ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς Από το 2026 μείωση κατά 50% και πλήρης απαλλαγή από το 2027 για οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (και έως 1.700 στον Έβρο).

3. Νέος ενδιάμεσος συντελεστής φορολόγησης ενοικίων. Εισαγωγή συντελεστή 25% για εισόδημα από ενοίκια 12.000–24.000 ευρώ, ωφελώντας πάνω από 160.000 ιδιοκτήτες.

4. Μείωση ΦΠΑ κατά 30% στα ακριτικά νησιά. Από 1/1/2026 στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, της Σαμοθράκης και των Δωδεκανήσων με έως 20.000 κατοίκους.

5. Μείωση τεκμηρίων διαβίωσης. Μείωση 30–35% για κατοικίες και αναπροσαρμογή με βάση τους ρύπους για οχήματα μετά το 2010.

6. Επέκταση φορολογικών κινήτρων για μακροχρόνια μίσθωση. Παράταση έως το 2026 της απαλλαγής φόρου για κενές κατοικίες που μισθώνονται, με ευνοϊκές ρυθμίσεις για πολύτεκνες οικογένειες, εκπαιδευτικούς και ένστολους.

7. Υπερεκπτώσεις επενδυτικών δαπανών 100%. Για επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς άμυνας, κατασκευής οχημάτων, αεροσκαφών και εξαρτημάτων.

8. Κατάργηση τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης. Από τον Ιανουάριο του 2026 καταργείται ο φόρος 10% επί των λογαριασμών συνδρομητικής τηλεόρασης.

9. Νέες διευκολύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες. Μείωση κατά 50% του ελάχιστου εισοδήματος για οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, καθώς και για σχολικά κυλικεία πανελλαδικά. Εξαίρεση από το τεκμαρτό εισόδημα για νέες μητέρες επί τριετία μετά τη γέννηση τέκνου.

Β. Μισθολογικές ρυθμίσεις

1. Νέο μισθολόγιο για αστυνομία, πυροσβεστική και λιμενικό. Αυξήσεις από τον Οκτώβριο του 2025 και νέο επίδομα διοίκησης.

2. Μισθολογικές παρεμβάσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αυξήσεις επιδομάτων ειδικών καθηκόντων και αποζημιώσεων διδάκτρων για τα τέκνα υπαλλήλων.

3. Αναγνώριση πενταετούς κύκλου σπουδών ως μεταπτυχιακού. Προώθηση κατά δύο μισθολογικά κλιμάκια για περίπου 5.000 δημόσιους υπαλλήλους.

4. Αφορολόγητο επιδόματος βιβλιοθήκης. Το επίδομα για μέλη ΔΕΠ και ερευνητές απαλλάσσεται από φόρο εισοδήματος.

5. Νέο επίδομα για προσωπικό σωφρονιστικών καταστημάτων. Θέσπιση επιδόματος 100 ευρώ και αντικατάσταση του οριζόντιου επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας με νέο, διαφοροποιημένο κατά καθήκον.

6. Επέκταση επιδόματος παραμεθορίου. Το επίδομα των 130 ευρώ για Έβρο και ακριτικά νησιά επεκτείνεται και στα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. σε μονάδες της ηπειρωτικής μεθορίου.

7. Νέα μισθολογική διάκριση στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού. Αναβάθμιση απολαβών για Διευθυντές της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

8. Αναγνώριση προϋπηρεσίας και ερευνητικού έργου. Για τη μισθολογική εξέλιξη ερευνητών σε ΑΕΙ και ερευνητικούς φορείς, ανεξαρτήτως συμβατικής σχέσης.

Γ. Επιπλέον μέτρα

1. Παράταση κινήτρων για ηλεκτρονικές συναλλαγές έως το 2026. Έκπτωση 30% από το φορολογητέο εισόδημα για δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προς συγκεκριμένους επαγγελματίες.

2. Μείωση φορολογίας εφημεριών για ιατρούς. Από 22% σε 20% ο συντελεστής αυτοτελούς φορολόγησης.