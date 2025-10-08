#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ιστορικό χαμηλό ρεκόρ στα κόκκινα δάνεια τον Σεπτέμβριο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια & Πιστώσεις, κατά το ά εξάμηνο οι ρυθμίσεις/αναδιαρθρώσεις δανείων έφτασαν τα 3,2 δισ. ευρώ.

Δημοσιεύθηκε: 8 Οκτωβρίου 2025 - 12:35

Με υψηλούς ρυθμούς κινήθηκε ο εξωδικαστικός μηχανισμός και τον μήνα Σεπτέμβριο, με 6.513 εκκινήσεις νέων αιτήσεων και 2.955 νέες υποβολές. Σε υψηλό επίπεδο και οι μηνιαίες ρυθμίσεις, οι οποίες έφτασαν τις 1.789, ύψους 524,4 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές προβλέψεις του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ως προς την αύξηση που θα επέφερε το μέτρο της υποχρεωτικής υπαγωγής επιλέξιμων οφειλετών με διευρυμένα κριτήρια. Προς επίρρωση αυτών, ότι ο μέσος μηνιαίος όγκος ρυθμίσεων έχει αυξηθεί κατά 28% σε σχέση με την περίοδο προ της θεσμοθέτησης της υποχρεωτικότητας, επισημαίνει το υπουργείο στην ανακοίνωσή του. 

Συνολικά μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου καταγράφονται 43.533 επιτυχείς ρυθμίσεις για αρχικές οφειλές ύψους 14,08 δισ. ευρώ που έχουν ρυθμιστεί μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Ταυτόχρονα, το ποσοστό εγκρισιμότητας έφτασε στο 79%.

Παράλληλα, στο κλείσιμο του α’ εξαμήνου, με βάση τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που δημοσιεύτηκαν εντός του μήνα Σεπτεμβρίου, βλέπουμε περαιτέρω υποχώρηση του δείκτη των μη-εξυπηρετούμενων δανείων, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σημειώνοντας νέο ιστορικό χαμηλό στο 3,4%.

Ρυθμίσεις για ευάλωτους και ΑμεΑ

Τον περασμένο μήνα, στις αιτήσεις των ευάλωτων ομάδων σημειώθηκαν 326 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις, εκ των οποίων οι 20 αφορούν άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Παράλληλα, 299 οφειλέτες έχουν κάνει χρήση του μέτρου προκαταβολής για την αναστολή πλειστηριασμών, προστατεύοντας την περιουσία τους.

Διμερείς ρυθμίσεις με servicers

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια & Πιστώσεις, κατά το Α΄ εξάμηνο του 2025, οι ρυθμίσεις/αναδιαρθρώσεις δανείων έφτασαν τα 3,2 δισ. ευρώ.

Τον μήνα Αύγουστο συνεχίστηκε η θετική πορεία στις διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους 4 μεγαλύτερους Χρηματοδοτικούς Φορείς (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant). Συνολικά πραγματοποιήθηκαν επιτυχείς ρυθμίσεις ύψους 190 εκ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε 3.144 οφειλέτες.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων ρύθμισης οφειλών, η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρέχει πανελλαδική εξυπηρέτηση με βιντεοκλήση ή τηλεφωνικά, κατόπιν ραντεβού, μέσω της πλατφόρμας ή στο τηλέφωνο 213.212.5730.

*Ολόκληρη η έκθεση για τον εξωδικαστικό μηχανισμό στη δεξιά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό. 

