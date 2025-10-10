Στήνεται νέα... φάκα για τη φοροδιαφυγή από την ΑΑΔΕ

Ενισχύονται οι μηχανισμοί ελέγχου, αξιολόγησης και αξιοποίησης των καταγγελιών πολιτών για φοροδιαφυγή, με στόχο την αποκάλυψη μεγάλων υποθέσεων παράνομου πλουτισμού και ξεπλύματος «μαύρου χρήματος».

Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή, στις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων της Αρχής σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο, συγκροτούνται διαρκείς τριμελείς επιτροπές, για την καταγραφή και την αξιολόγηση τόσο των υφιστάμενων, όσο και νέων καταγγελιών.

Η απόφαση ορίζει συγκεκριμένη διαδικασία για την αξιολόγηση, διαχείριση και ιεράρχηση των καταγγελιών οι οποίες θα αποτελούν τη βάση για τον προγραμματισμό των ελέγχων.

«Οδηγό» των κινήσεων θα αποτελέσει η βαθμολογία των καταγγελιών προκειμένου να αξιοποιηθούν για τον εντοπισμό εκτεταμένης φοροδιαφυγής.

Η βαθμολόγηση κάθε καταγγελίας θα πραγματοποιείται με βάση τα καθορισμένα κριτήρια και βαθμούς από 0 έως 4, αποτυπώνοντας το επίπεδο σπουδαιότητας και την αναγκαιότητα προτεραιότητας ελέγχου. Οι καταγγελίες χαρακτηρίζονται από «άνευ ενδιαφέροντος» έως «άμεσης/ταχείας επέμβασης», επιτρέποντας στις Επιτροπές Αξιολόγησης να κατευθύνουν τους ελέγχους στις υποθέσεις με τη μεγαλύτερη σπουδαιότητα. Ταυτόχρονα, μέσω της ηλεκτρονικής καταχώρησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Elenxis, επιτυγχάνεται πλήρης ιχνηλασιμότητα και έλεγχος της πορείας κάθε υπόθεσης.

Τα βήματα

Πριν από κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας:

Συγκεντρώνει τις καταγγελίες που πρόκειται να εξεταστούν.

Ελέγχει αν μεταξύ των καταγγελιών υπάρχουν περιπτώσεις που ανήκουν σε διαφορετική ελεγκτική αρμοδιότητα (π.χ. τελωνειακά ή εργασιακά ζητήματα). Αν διαπιστωθεί τέτοιο στοιχείο, τα δελτία αυτά διαβιβάζονται άμεσα στην αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία, χωρίς να αξιολογηθούν ή να καταχωρηθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Case Management του Ο.Π.Σ. Elenxis της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.).

Οι Επιτροπές υποχρεούνται να μεριμνούν για την καταχώρηση τόσο των εκκρεμών όσο και των νέων καταγγελιών στο πληροφοριακό σύστημα της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. Για κάθε καταγγελία πραγματοποιείται αξιολόγηση ως προς τη σπουδαιότητά της , με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και εισηγήσεις των αρμόδιων υπαλλήλων/ελεγκτών.

Η βαθμολόγηση

Ανάλογα με το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν, γίνεται και η βαθμολόγηση των καταγγελιών. Το 0 σημαίνει ότι η καταγγελία δεν έχει κανέναν ενδιαφέρον, για απλού ή μικρού ενδιαφέροντος βαθμολογείται με το 1, το 2 λαμβάνει η καταγγελία με σημαντικό ενδιαφέρον. Ο βαθμός 3 μπαίνει στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται πολύ σημαντικό ενδιαφέρον, ενώ το 4 συνεπάγεται άμεση- ταχεία επέμβαση. Αποδίδεται δηλαδή μόνο σε υποθέσεις που απαιτούν άμεση ελεγκτική ενέργεια ή παρέμβαση.

Με βάση τη βαθμολογία αυτή καθορίζεται και η σειρά προτεραιότητας των ελέγχων που θα διεξαχθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

Κάθε καταγγελία έχει επισημείωση με: την ημερομηνία αξιολόγησης, τον βαθμό αξιολόγησης κάθε μέλους και τον αύξοντα αριθμό του δελτίου κατά τη συνεδρίαση.

Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης είναι εκείνος που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των εισηγήσεων των μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας ή διαφωνίας, επικρατεί ο βαθμός που εισηγείται ο Πρόεδρος.

Μετά την ολοκλήρωση κάθε συνεδρίασης, ο Γραμματέας συντάσσει πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη. Το πρακτικό περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: τον τόπο και την ημερομηνία συνεδρίασης, την ημερομηνία κλήσης των μελών, τους συμμετέχοντες και το πλήθος των δελτίων που αξιολογήθηκαν και τα σύνολα ανά βαθμό αξιολόγησης.

Η Επιτροπή θεωρείται ότι συνεδριάζει νομίμως όταν μετέχουν όλα τα μέλη (τακτικά ή αναπληρωματικά). Οι συνεδριάσεις διεξάγονται εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Μπορούν να πραγματοποιούνται είτε δια ζώσης στις έδρες των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου της Επιτροπής.

Χιλιάδες καταγγελίες

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον Οκτώβριο του 2023 που λειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών», έχουν υποβληθεί περισσότερες από 40.000 αναφορές για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις (από πλαστές αποδείξεις και λαθρεμπόριο μέχρι μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς).

Κομβικό στοιχείο αποτελεί η αξιοπιστία των καταγγελιών, καθώς η πλειονότητά τους προέρχεται από πρώην συνεταίρους, ανταγωνιστές, δυσαρεστημένους πελάτες ή πρώην στελέχη επιχειρήσεων. Γι’ αυτό κάθε καταγγελία εξετάζεται εξονυχιστικά και διασταυρώνεται με πρόσθετα στοιχεία, πριν ανάψει το «πράσινο φως» για φορολογικό έλεγχο.