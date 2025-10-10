#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πιερρακάκης: Αποστολή και ευθύνη μας να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις

Όλες οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να υλοποιηθούν με ευελιξία και ταχύτητα. Να εξαλείψουμε τα κρυφά εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των κρατών-μελών, τόνισε εισερχόμενος στη συνεδρίαση του Ecofin ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Δημοσιεύθηκε: 10 Οκτωβρίου 2025 - 12:15

«H ελληνική κυβέρνηση κατέθεσε το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026, έναν προϋπολογισμό που προβλέπει αύξηση του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης στο 2,4%, πρωτογενές πλεόνασμα 2,8%, περαιτέρω αποκλιμάκωση του χρέους και τη μεγαλύτερη αύξηση επενδύσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση -αύξηση περίπου 10%», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, προσερχόμενος σήμερα (10/10) στη συνεδρίαση του ECOFIN στο Λουξεμβούργο.

Και συνέχισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

«Οι παραπάνω αριθμοί αποτυπώνουν μια οικονομία ανθεκτική, μια οικονομία που αναπτύσσεται, μια οικονομία που καταφέρνει να αντιμετωπίζει τα κοινωνικά προβλήματα. Ταυτόχρονα, αποτελούν απόδειξη του γεγονότος ότι ο μόνος δρόμος για βιώσιμη ανάπτυξη είναι να είμαστε, αφενός, δημοσιονομικά συνετοί και, αφετέρου, οικονομικά φιλόδοξοι.

Κάθε κράτος-μέλος μπορεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, και αυτό θα το πετύχουμε εάν εμβαθύνουμε την Ένωσή μας και αν εξαλείψουμε τα κρυφά εμπόδια που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των κρατών-μελών.

Αυτό ακριβώς θα συζητήσουμε στο Λουξεμβούργο: ένα πλήρες φάσμα θεμάτων, από την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων έως την εξάλειψη των κρυφών εμποδίων στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες, μέχρι και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του νομισματικού μας συστήματος.

Όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να υλοποιηθούν με ευελιξία και ταχύτητα. Αυτή είναι η αποστολή μας· αυτή είναι η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες της Ένωσής μας».

