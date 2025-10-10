Κοντογεώργης από ΟΟΣΑ: Αναγνωρίζεται η πρόοδος της Ελλάδας

Σειρά συναντήσεων με ανώτερα στελέχη του ΟΟΣΑ πραγματοποίησε την Τετάρτη ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, στα γραφεία του οργανισμού στο Παρίσι, με τη συμμετοχή του πρέσβη της Ελλάδας στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία του ΟΟΣΑ, Γιώργου Παγουλάτου και της γενικής γραμματέως ΕΣΠΑ, Βασιλικής Παντελοπούλου.

Οι συζητήσεις, σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου της Προεδρίας της Κυβέρνησης, επικεντρώθηκαν σε θέματα Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης, καθώς ο ΟΟΣΑ θα υποστηρίξει την ελληνική κυβέρνηση κατά την προετοιμασία του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για τη νέα προγραμματική περίοδο 2028-2034. Τα ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης, δημογραφικού, ανταπόκρισης σε κινδύνους, αλλά και τα επόμενα βήματα της συνεργασίας με την ελληνική κυβέρνηση, ήταν το αντικείμενο της συζήτησης με τη διευθύντρια του κέντρου επιχειρηματικότητας, ΜΜΕ, περιφερειών και πόλεων Lamia Kamal-Chaoui και τους επικεφαλής των τομέων περιφερειακής ανάπτυξης και πολυεπίπεδης διακυβέρνησης Dorothée Allain-Dupré, οικονομικών αναλύσεων, δεδομένων και στατιστικής, Rudiger Ahrend, περιφερειακής και αγροτικής πολιτικής, José Enrique Garcilazo, και διακυβέρνησης υδάτων, γαλάζιας και κυκλικής οικονομίας Oriana Romano.

Με την Elsa Pilichowski, διευθύντρια του τομέα δημόσιας διακυβέρνησης, συζητήθηκαν θέματα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και συμμετοχής της δημόσιας διοίκησης στην παραγωγή δημόσιων πολιτικών με βάση και το συγκριτικό παράδειγμα. Αντίστοιχα, τα θέματα της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της διαχείρισης υδάτων που απασχολούν έντονα τη χώρα μας συζητήθηκαν με τον διευθυντή του τομέα περιβάλλοντος, βιοποικιλότητας και υδάτων Walid Oueslati και τις επικεφαλής των τμημάτων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και ανθεκτικότητας, και υδάτων Catherine Gamper και Sophie Trémolet, αντίστοιχα.

Ο ΟΟΣΑ τόνισε τη θετική πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και αναγνώρισε ως ιδιαίτερα θετική πρωτοβουλία την εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, όπου ενσωματώνονται ευρείες διαδικασίες ενιαίου σχεδιασμού και διαβούλευσης, σε πλήρη εναρμόνιση με την πολιτική του οργανισμού για την περιφερειακή ανάπτυξη. Από την πλευρά της η γενική γραμματέας ΕΣΠΑ παρουσίασε την πορεία υλοποίησης των περιφερειακών προγραμμάτων ΕΣΠΑ καθώς και την συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, στο πλαίσιο της στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης για την περίοδο μετά το 2027.

Ο ΟΟΣΑ απηύθυνε τιμητική πρόσκληση στον υφυπουργό να παρουσιάσει την στρατηγική ως βέλτιστη πρακτική στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΟΟΣΑ τον Δεκέμβριο 2025. Η συνεδρίαση αποτελεί κεντρικό φόρουμ ανάπτυξης περιφερειακών πολιτικών, οριζόντιων πολιτικών, που συνδέονται με την περιφερειακή ανάπτυξη, και πολυ-επίπεδης διακυβέρνησης, με στόχο την αποτελεσματικότερη διακυβέρνηση με τη συμμετοχή όλων των χωρών του ΟΟΣΑ.

Όπως δήλωσε ο Θ. Κοντογεώργης, «είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω στα στελέχη του ΟΟΣΑ την πρόοδο της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, καθώς και την εκτενή διαβούλευση που πραγματοποιούμε σε ολόκληρη την χώρα, για πρώτη φορά στην χώρα μας, προκειμένου να διαμορφωθεί ένας κοινός προγραμματισμός σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες. Μετά από πρόσκληση, τον Δεκέμβριο θα παρουσιαστεί, μάλιστα, η στρατηγική ως βέλτιστη πρακτική στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΟΟΣΑ».

Η γενική γραμματέας Βασιλική Παντελοπούλου ανέφερε σχετικά: «Η Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα εποχή στρατηγικού σχεδιασμού για την περιφερειακή ανάπτυξη, με την υποστήριξη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Η νέα μελέτη με τίτλο "Προς μία στρατηγική περιφερειακού μετασχηματισμού για την Ελλάδα μετά το 2027" την οποία ανέθεσε ο αναπληρωτής υπουργός, Νίκος Παπαθανάσης, φιλοδοξεί να αποτελέσει θεμέλιο για τον σχεδιασμό του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδίου Εταιρικής Σχέσης 2028-2034 σε θέματα Πολιτικής Συνοχής, ευθυγραμμισμένο με τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ε.Ε. και τους εθνικούς στόχους της χώρας».