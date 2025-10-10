#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ποιους πληρώνουν ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ την επόμενη εβδομάδα

Εφάπαξ, επιδόματα, βοηθήματα και παροχές συνολικού ύψους 66,7 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν από την προσεχή Δευτέρα 13 Οκτωβρίου.

Δημοσιεύθηκε: 10 Οκτωβρίου 2025 - 18:31

Συνολικά 66.745.500 ευρώ θα καταβληθούν σε 51.499 δικαιούχους από τις 13 έως τις 17 Οκτωβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 14 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 162.500 ευρώ σε 148 δικαιούχους παροχών του ΟΑΕΕ και
  • από τις 13 έως τις 17 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 25.000.000 ευρώ σε 41.500 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 4.000.000 ευρώ σε 4.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 19.000.000 ευρώ σε 1.800 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
  • 1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

