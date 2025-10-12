#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΠΟΜΙΔΑ: Τα πολεοδομικά ζητήματα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων

Τα φλέγοντα πολεοδομικά ζητήματα που αφορούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων επισημαίνονται σε επιστολή προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου.

ΠΟΜΙΔΑ: Τα πολεοδομικά ζητήματα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων

Δημοσιεύθηκε: 12 Οκτωβρίου 2025 - 18:34

Τον ορισμό συνάντησης ζήτησε με επιστολή της η ΠΟΜΙΔΑ από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, με αντικείμενο τα φλέγοντα πολεοδομικά θέματα που αφορούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τις προτάσεις της οργάνωσης για την επίλυσή τους.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση της ΠΟΜΙΔΑ, μεταξύ των προτάσεων που αφορούν τις επικείμενες λήξεις νομίμων προθεσμιών για θέματα ταυτότητας κτιρίων, τακτοποίησης αυθαιρέτων, παράτασης οικοδομικών αδειών κλπ., ειδικά για την επίσπευση των μεταβιβάσεων ακινήτων η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει να νομοθετηθεί η δυνατότητα άμεσης μεταβίβασης ακινήτων με υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου από τον αγοραστή εντός ενεαμήνου από την ημέρα υπογραφής του μεταβιβαστικού συμβολαίου, με προυποθέσεις που θα εξασφαλίζουν απολύτως την τήρηση της νομιμότητας.

Τα φλέγοντα ζητήματα:

Η ΠΟΜΙΔΑ αναφέρει ότι τα φλέγοντα ζητήματα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, είναι:

  • Καθορισμός σαφών κανόνων δόμησης στις εντός και εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές της χώρας.
  • Παράταση της ισχύος όλων των οικοδομικών αδειών έως την 31.12.2026.
  • Καθιέρωση μόνιμης διαδικασίας τακτοποίησης αυθαιρέτων μετά την 31.3.2026, με συμπερίληψη και των αυθαιρέτων της κατηγορίας 5, με αυστηρότερους προϋποθέσεις και ειδικούς κανόνες, καθώς επίσης και των δασικών αυθαιρέτων.
  • Επιτάχυνση της διαδικασίας εκδίκασης των ενστάσεων κατά των δασικών χαρτών.
  • Ενεργοποίηση του θεσμού της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης.
  • Τριετής παράταση της προθεσμίας έκδοσης ταυτότητας ιδιωτικών κτιρίων δημόσιου ενδιαφέροντος που λήγει την 31.1.2026.
  • Δυνατότητα άμεσης μεταβίβασης ακινήτων. Για να αντιμετωπιστεί η πολύμηνη αργοπορία και εν γένει καταστροφική δυσλειτουργία της διαδικασίας μεταβίβασης ακινήτων, η οποία επιδεινώνει το στεγαστικό πρόβλημα, προτείνουμε να νομοθετηθεί η δυνατότητα άμεσης μεταβίβασης ακινήτων με υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου από τον αγοραστή εντός ενεαμήνου από την ημέρα υπογραφής του μεταβιβαστικού συμβολαίου, με τις εξής προϋποθέσεις:
    • Υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή στο συμβόλαιο ότι θα ολοκληρώσει εμπρόθεσμα τη νόμιμη διαδικασία έκδοσης ταυτότητας κτιρίου με αποκλειστική δαπάνη, ευθύνη και επιμέλειά του.
    • Κατάθεση από τον αγοραστή στον συμβολαιογράφο, εγγυητικής επιστολής ποσού ίσου με το 10% της αξίας του ακινήτου που θα του επιστρέφεται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
    • Αν δεν είναι συνεπής με τα ανωτέρω η εγγυητική επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου και θα είναι άκυρη η περαιτέρω μεταβίβαση και οποιαδήποτε άλλη εμπράγματη δικαιοπραξία επί του ακινήτου, επί όσον χρόνο δεν θα έχει εκδοθεί η ταυτότητα κτιρίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πώς τοποθετείται η ΠΟΜΙΔΑ για τις φοροαπαλλαγές στις κενές κατοικίες

Τι αλλάζει στα μισθωτήρια από το 2026

Prodea: Κατά 85% «εκτινάχθηκαν» τα κέρδη το 1ο εξάμηνο

Οι προθεσμίες για μίσθωση έκτασης σε Δυτική Μακεδονία και Μεγαλόπολη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - REAL ESTATE

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο