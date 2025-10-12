ΠΟΜΙΔΑ: Τα πολεοδομικά ζητήματα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων

Τον ορισμό συνάντησης ζήτησε με επιστολή της η ΠΟΜΙΔΑ από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, με αντικείμενο τα φλέγοντα πολεοδομικά θέματα που αφορούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τις προτάσεις της οργάνωσης για την επίλυσή τους.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση της ΠΟΜΙΔΑ, μεταξύ των προτάσεων που αφορούν τις επικείμενες λήξεις νομίμων προθεσμιών για θέματα ταυτότητας κτιρίων, τακτοποίησης αυθαιρέτων, παράτασης οικοδομικών αδειών κλπ., ειδικά για την επίσπευση των μεταβιβάσεων ακινήτων η ΠΟΜΙΔΑ προτείνει να νομοθετηθεί η δυνατότητα άμεσης μεταβίβασης ακινήτων με υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου από τον αγοραστή εντός ενεαμήνου από την ημέρα υπογραφής του μεταβιβαστικού συμβολαίου, με προυποθέσεις που θα εξασφαλίζουν απολύτως την τήρηση της νομιμότητας.

Τα φλέγοντα ζητήματα:

Η ΠΟΜΙΔΑ αναφέρει ότι τα φλέγοντα ζητήματα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, είναι:

Καθορισμός σαφών κανόνων δόμησης στις εντός και εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές της χώρας.

Παράταση της ισχύος όλων των οικοδομικών αδειών έως την 31.12.2026.

Καθιέρωση μόνιμης διαδικασίας τακτοποίησης αυθαιρέτων μετά την 31.3.2026, με συμπερίληψη και των αυθαιρέτων της κατηγορίας 5, με αυστηρότερους προϋποθέσεις και ειδικούς κανόνες, καθώς επίσης και των δασικών αυθαιρέτων.

Επιτάχυνση της διαδικασίας εκδίκασης των ενστάσεων κατά των δασικών χαρτών.

Ενεργοποίηση του θεσμού της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης.

Τριετής παράταση της προθεσμίας έκδοσης ταυτότητας ιδιωτικών κτιρίων δημόσιου ενδιαφέροντος που λήγει την 31.1.2026.