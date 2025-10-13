ΕΟΤ: Εκδήλωση στο Βελιγράδι για την τουριστική προβολή της Πελοποννήσου

Tο έντονο ενδιαφέρον της σερβικής αγοράς για τους προορισμούς της Πελοποννήσου, διαπιστώθηκε στη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης προβολής που διοργάνωσε η Υπηρεσία ΕΟΤ Σερβίας στις 9 Οκτωβρίου 2025, σε συνεργασία με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Βελιγράδι, σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Οργανισμού.

Η δράση αποτελεί συνέχεια των πρωτοβουλιών του ΕΟΤ κατά το προηγούμενο διάστημα για τη συστηματική προβολή στους Σέρβους ταξιδιώτες ελληνικών προορισμών και ειδικότερα της Πελοποννήσου, καθώς το προϊόν που αυτή προσφέρει συμπίπτει σε μεγάλο βαθμό με τις προτιμήσεις των επισκεπτών από τη γειτονική χώρα.

Σύμφωνα με το Δελτίο, στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στην ελληνική πρεσβευτική κατοικία, παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Πρακτόρων Σερβίας (YUTA), Aleksandar Senicic, tour operators από τις μεγαλύτερες πόλεις της Σερβίας, δημοσιογράφοι του τουριστικού ρεπορτάζ, εγχώριοι bloggers και influencers, εκπρόσωποι ελληνικών φορέων στη Σερβία κ.ά. Χαιρετισμό απηύθυνε η πρέσβης της Ελλάδας στο Βελιγράδι, Μαρία Λεβαντή, ενώ το συντονισμό πραγματοποίησε ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ Σερβίας, Γιώργος Κακούτης.

Οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Παρασκευή Γιαλού και Νίκος Στακιάς, ανέδειξαν τα κυριότερα θεματικά προϊόντα της Περιφέρειας (ήλιος/θάλασσα, πολιτιστικός, γαστρονομικός, θρησκευτικός τουρισμός και τουρισμός περιπέτειας), ενώ ιδιαίτερη μνεία έκαναν στη συνδεσιμότητα του προορισμού και το υψηλό επίπεδο των υποδομών που διαθέτει.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε, όπως αναφέρεται στο Δελτίο του ΕΟΤ, η παρουσίαση από τη Σέρβα ταξιδιωτική δημοσιογράφο, Ivana Dukcevic Buda, του φωτογραφικού υλικού από το ταξίδι της στη νότια Πελοπόννησο τον Ιούλιο του 2023, στο πλαίσιο ειδικού press trip που είχε διοργανώσει η Υπηρεσία ΕΟΤ Σερβίας με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με cocktail, στη διάρκεια του οποίου δόθηκε η δυνατότητα για την ενδυνάμωση της δικτύωσης μεταξύ των δύο πλευρών, με στόχο την ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασιών στο άμεσο μέλλον.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ