Ταμείο Ανάκαμψης: Πράσινο φως Κομισιόν σε 2,1 δισ. ευρώ για την Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα τη θετική προκαταρκτική της αξιολόγηση για το 6ο αίτημα πληρωμής της Ελλάδας από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 2,1 δισ. ευρώ (2,44 δισ. ευρώ με την προχρηματοδότηση), μετά την εκπλήρωση 39 οροσήμων και στόχων. Το «πράσινο φως» της Επιτροπής ανοίγει τον δρόμο για την εκταμίευση του 6ου αιτήματος με την οποία το σύνολο των εκπληρωμένων οροσήμων του Ελληνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» θα ανέλθει σε 48% του συνόλου και οι συνολικές εκταμιεύσεις σε 23,4 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 65% του συνολικού προϋπολογισμού.

Το 6ο αίτημα πληρωμής σηματοδοτεί την επίτευξη σημαντικών οροσήμων σε κρίσιμους τομείς:

Παιδεία : Εγκατάσταση 36.200 διαδραστικών πινάκων σε σχολεία.

: Εγκατάσταση 36.200 διαδραστικών πινάκων σε σχολεία. Υγεία : Λειτουργία της 1ης φάσης του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και ενίσχυση του θεσμού του Προσωπικού Γιατρού.

: Λειτουργία της 1ης φάσης του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και ενίσχυση του θεσμού του Προσωπικού Γιατρού. Κοινωνική μέριμνα : Έναρξη χορήγησης επιδομάτων σε 1,3 εκατ. δικαιούχους μέσω κάρτας.

: Έναρξη χορήγησης επιδομάτων σε 1,3 εκατ. δικαιούχους μέσω κάρτας. Ενέργεια : Εγκατάσταση 11.580 φωτοβολταϊκών συστημάτων και θεσμικές παρεμβάσεις για αποθήκευση και αυτοκατανάλωση ενέργειας.

: Εγκατάσταση 11.580 φωτοβολταϊκών συστημάτων και θεσμικές παρεμβάσεις για αποθήκευση και αυτοκατανάλωση ενέργειας. Οδική ασφάλεια : Συμβάσεις για LED φωτισμό και έργα σε 7.780 επικίνδυνα σημεία.

: Συμβάσεις για LED φωτισμό και έργα σε 7.780 επικίνδυνα σημεία. Υποδομές : Συμβάσεις για 9 ερευνητικά κέντρα και χρηματοδότηση 30 τουριστικών λιμένων.

: Συμβάσεις για 9 ερευνητικά κέντρα και χρηματοδότηση 30 τουριστικών λιμένων. Δικαιοσύνη : Λειτουργία δικαστικής αστυνομίας και ψηφιακή κατάρτιση 7.000 δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων σε ψηφιακές δεξιότητες.

: Λειτουργία δικαστικής αστυνομίας και ψηφιακή κατάρτιση 7.000 δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων σε ψηφιακές δεξιότητες. Δημόσια διοίκηση : Ολοκλήρωση άνω του 90% της κτηματογράφησης και νέας δομής Κτηματολογίου.

: Ολοκλήρωση άνω του 90% της κτηματογράφησης και νέας δομής Κτηματολογίου. Φορολογική διοίκηση : Ενοποίηση 400.000 POS και ταμειακών με το MyData, και μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

: Ενοποίηση 400.000 POS και ταμειακών με το MyData, και μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. REPowerEU: Έργα αποθήκευσης ενέργειας 175MW και κίνητρα για έξυπνους μετρητές

H θετική αξιολόγηση αποστέλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (Economic and Financial Committee), η οποία θα εκδώσει τη γνωμοδότηση, για να ακολουθήσει η εκταμίευση των 2,1 δισ. ευρώ.

Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος υπογράμμισε: «Το “πράσινο φως” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο 6ο αίτημα πληρωμής επιχορηγήσεων, ύψους 2,1 δισ. ευρώ, από το ΤΑΑ επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα συνεχίζει να εκπληρώνει με εντατικούς ρυθμούς έργα και μεταρρυθμίσεις του σχεδίου "Ελλάδα 2.0". Η υλοποίηση του αιτήματος θα ανεβάσει τις εκταμιεύσεις προς τη χώρα μας στα 23,4 δισ. ευρώ, δηλαδή στο 65% του προγράμματος, διατηρώντας τη χώρα μας στις πρώτες θέσεις αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου.

Τα 2,1 δισ. βάσει του Αναθεωρημένου Σχεδίου "Ελλάδα 2.0" κατευθύνονται σε επενδύσεις και έργα επωφελή για την οικονομία και την κοινωνία, όπως η ολοκλήρωση άνω του 90% της κτηματογράφησης και νέας δομής Κτηματολογίου, μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η ενίσχυση του θεσμού του προσωπικού γιατρού, η ανάπτυξη αυτόνομων έξυπνων δικτύων φωτισμού στους οδικούς άξονες, η εγκατάσταση 36.200 διαδραστικών πινάκων σε σχολεία, η λειτουργία δικαστικής αστυνομίας και έργα αποθήκευσης ενέργειας.

Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό, έχουμε το σχέδιο και τη βούληση για να το πετύχουμε έως το τέλος του προγράμματος που αλλάζει ορατά προς το καλύτερο τη ζωή των πολιτών και ειδικά των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού».

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε: «Η νέα θετική εξέλιξη για την πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου "Ελλάδα 2.0", που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αποτυπώνει μια ακόμα αναγνώριση της Ε.Ε. για την εθνική προσπάθεια των κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη, με στόχο την πλήρη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας.

Αναγνώριση του έργου και των μεταρρυθμίσεων που έχουν αναπτυξιακό πρόσημο, ενισχύουν την επιχειρηματικότητα, βελτιώνουν τις υποδομές και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας στο σύνολο της Επικράτειας.

Με την ίδια στοχοθεσία, σύνεση και αποτελεσματικότητα επιταχύνουμε τη υλοποίηση δράσεων που θα διατηρήσουν την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης, κυρίως όμως θα αυξήσουν τις θέσεις εργασίας και την ταχύτητα σύγκλισης με την υπόλοιπη Ευρώπη σε επίπεδο εισοδημάτων».

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης σημείωσε: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για μια ακόμα φορά, στην πρόσφατη έκθεσή της αξιολόγησε θετικά την πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0", αναγνωρίζοντας έτσι την ισχυρή θέση της Ελλάδας ανάμεσα στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Με την κατάθεση του 6ου αιτήματος εκταμίευσης που υπεβλήθη τον Ιούλιο, αξιοποιούνται πόροι απαραίτητοι για τη βελτίωση της καθημερινότητας και προς όφελος των συμπολιτών μας.

Έχουμε πλέον μπει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του προγράμματος και συνεχίζουμε με επιμονή την υλοποίησή του, στοχεύοντας στην αναπτυξιακή προοπτική και τον εκσυγχρονισμό της χώρας μας».

Η Γενική Γραμματέας Συντονισμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης Εύη Δραμαλιώτη τόνισε: «Η θετική προκαταρκτική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 6ο αίτημα πληρωμής επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα προχωρά με ταχύτητα και συνέπεια σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και υλοποιούν τις δεσμεύσεις του σχεδίου "Ελλάδα 2.0". Έχουμε καλύψει περίπου το 70% των μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων, 22 από τις οποίες ήταν προϋπόθεση για την 6η δόση των 2,1 δισ. ευρώ.

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές μεταφράζονται σε βελτιωμένες δημόσιες υπηρεσίες, γρηγορότερες και πιο διαφανείς διαδικασίες, διευκόλυνση των επενδύσεων σε καθαρή ενέργεια και ενίσχυση της πρόσβασης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Συνεχίζουμε με σχέδιο και αποφασιστικότητα για απτά οφέλη στους πολίτες».