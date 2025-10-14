ΤτΕ: Διευκρινίσεις για την απαγόρευση έκδοσης συμβολαίων στην ασφαλιστική DioDea

Σε συνέχεια του από 2.10.2025 Δελτίου Τύπου της Τράπεζας της Ελλάδος, διά του οποίου ανακοινώθηκε, με απόφαση της Επιτροπής Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Βουλγαρίας (Financial Supervision Commission – FSC), η εκ νέου επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης έκδοσης/ανανέωσης συμβολαίων στην Ελλάδα, από την ασφαλιστική εταιρία «INSURANCE JSC DALLBOGG: LIFE AND HEALTH» (LEI 529900ID0B7FXUHGP023), που εδρεύει στη Σόφια Βουλγαρίας και δραστηριοποιείται στην ημεδαπή με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, για όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους, με ισχύ από 1.10.2025 και εφεξής, η FSC δημοσίευσε στον ιστότοπό της «συνήθεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις» (Q and A’s) προς διευκόλυνση του κοινού.

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα, για τον κλάδο υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία χερσαίων αυτοκίνητων οχημάτων, η εν λόγω ασφαλιστική εταιρία έχει ορίσει ως Ειδική Αντιπρόσωπο την εταιρία με την επωνυμία «DioDea ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «DioDea M.E.Π.Ε.», με ΑΦΜ 800885518, με την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 523 3211 και 210 524 4252.

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση της FSC.

Δείτε εδώ τις ««συνήθεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις» σε απόδοση στην ελληνική γλώσσα.