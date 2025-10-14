#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Οι εμπορικές ανησυχίες ρίχνουν τη Wall Street - Υποχωρεί το Brent

ΤτΕ: Διευκρινίσεις για την απαγόρευση έκδοσης συμβολαίων στην ασφαλιστική DioDea

Η βουλγαρική ρυθμιστική αρχή FSC δημοσίευσε στον ιστότοπό της «συνήθεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις» (Q and A’s) προς διευκόλυνση του κοινού.

ΤτΕ: Διευκρινίσεις για την απαγόρευση έκδοσης συμβολαίων στην ασφαλιστική DioDea

Δημοσιεύθηκε: 14 Οκτωβρίου 2025 - 15:18

Σε συνέχεια του από 2.10.2025 Δελτίου Τύπου της Τράπεζας της Ελλάδος, διά του οποίου ανακοινώθηκε, με απόφαση της Επιτροπής Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Βουλγαρίας (Financial Supervision Commission – FSC), η εκ νέου επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης έκδοσης/ανανέωσης συμβολαίων στην Ελλάδα, από την ασφαλιστική εταιρία «INSURANCE JSC DALLBOGG: LIFE AND HEALTH» (LEI 529900ID0B7FXUHGP023), που εδρεύει στη Σόφια Βουλγαρίας και δραστηριοποιείται στην ημεδαπή με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, για όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους, με ισχύ από 1.10.2025 και εφεξής, η FSC δημοσίευσε στον ιστότοπό της «συνήθεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις» (Q and A’s) προς διευκόλυνση του κοινού. 

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα, για τον κλάδο υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία χερσαίων αυτοκίνητων οχημάτων, η εν λόγω ασφαλιστική εταιρία έχει ορίσει ως Ειδική Αντιπρόσωπο την εταιρία με την επωνυμία «DioDea ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «DioDea M.E.Π.Ε.», με ΑΦΜ 800885518, με την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 523 3211 και 210 524 4252.

Περισσότερες πληροφορίες:

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση της FSC. 

Σχετικός σύνδεσμος:

Δείτε εδώ τις ««συνήθεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις» σε απόδοση στην ελληνική γλώσσα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Στουρνάρας: Καταλύτης ανάπτυξης η επιτάχυνση στην απονομή Δικαιοσύνης

Συνάντηση Στουρνάρα με τον πρόεδρο της Bundesbank

Στο Ζάππειο η 7η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Νέες απαγορεύσεις κατά της ασφαλιστικής «Insurance JSC Dallbogg»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο