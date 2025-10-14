#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
«Καμπάνες» €60.000 από τη ΔΙΜΕΑ σε 52 επιχειρήσεις τον Σεπτέμβριο

Δημοσιεύθηκε: 14 Οκτωβρίου 2025 - 16:16

Στα 60.000 ευρώ ανέρχεται το σύνολο των προστίμων που επέβαλε η ΔΙΜΕΑ μετά τους ελέγχους που πραγματοποίησε το Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τις βεβαιώσεις προστίμων που αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης επιβλήθηκαν πρόστιμα από 300 μέχρι 3.000 ευρώ σε 52 επιχειρήσεις.

Τα επιβληθέντα πρόστιμα αφορούν στην εφαρμογή των κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4177/2013 και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, Υπουργικής Απόφασης 91354/30.08.2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»

ΠΗΓΗ: www.ertnews.gr

