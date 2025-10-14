Δήμας: Νέο πλαίσιο για σύγχρονη και αποτελεσματική ΥΠΑ

«Θέτουμε στέρεες βάσεις για μια σύγχρονη Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αποτελεσματική και θεσμικά ισχυρή, αντάξια των προκλήσεων και των προτύπων της Ευρώπης», τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας στην αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, κατά την πρώτη ανάγνωση του νομοσχεδίου με θέμα «Σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις».

Ο κ. Δήμας έκανε λόγο για μία ολιστική μεταρρύθμιση, στον πυρήνα της οποίας βρίσκεται η θεσμική αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών αεροναυτιλίας στη χώρα μας, επισημαίνοντας ότι με τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μετατρέπεται σε αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

«Η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια αποτελεί απαιτούμενη προϋπόθεση, η οποία έχει τεθεί επανειλημμένα από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG MOVE)», τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και πρόσθεσε ότι η θεσμική τομή σηματοδοτεί τη μετάβαση της ΥΠΑ σε μια νέα εποχή σύγχρονης και αποτελεσματικής λειτουργίας, η οποία αποτυπώνεται πρακτικά σε:

πιο ευέλικτη διοίκηση και οικονομική αυτοτέλεια

διοίκηση και οικονομική αυτοτέλεια καλύτερη αξιοποίηση και ενίσχυση του προσωπικού

και ενίσχυση του προσωπικού τεχνολογική αναβάθμιση κρίσιμων λειτουργιών και

κρίσιμων λειτουργιών και θεσμική αναμόρφωση με σύγχρονη και αποτελεσματική δομή

Η ΥΠΑ θα εξακολουθεί να λειτουργεί τόσο ως πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης αεροναυτιλίας, όσο και ως φορέας διαχείρισης αερολιμένων.

Αφού ανέλυσε τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου ως προς τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, τη στελέχωση και την οικονομική αυτοτέλεια της Υπηρεσίας, ο κ. Δήμας εξήγησε ότι η μετατροπή της ΥΠΑ σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), αποτελεί έναν από τους επτά πυλώνες δράσης που εφαρμόζει το Υπουργείο για τον εκσυγχρονισμό της αεροναυτιλίας, σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την DG Move και τον EASA.

Τα ορόσημα και οι στόχοι

«Στόχος αυτής της συνολικής παρέμβασης, η οποία καταρτίστηκε στο πλαίσιο της Συμμόρφωσης με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον τομέα της Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ATM), είναι η ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (SES)», είπε ο κ. Δήμας επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έναν οδικό χάρτη με συγκεκριμένα ορόσημα και στόχους, που:

εκσυγχρονίζει τα συστήματα αεροναυτιλίας

τα συστήματα αεροναυτιλίας αναβαθμίζει τις υποδομές

τις υποδομές ενισχύει το θεσμικό πλαίσιο

το θεσμικό πλαίσιο βελτιώνει την εικόνα της χώρας στον ευρωπαϊκό και διεθνή αεροπορικό χώρο

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει ήδη υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 3η Έκθεση Προόδου, η οποία συνοψίζει τις διοικητικές, τεχνικές και συμβατικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα από 16 Αυγούστου έως 1 Οκτωβρίου 2025, με σκοπό τη διασφάλιση της έγκαιρης και συντονισμένης υλοποίησης του Σχεδίου.

Ο κ. Δήμας τόνισε ότι το νομοσχέδιο έρχεται να θεραπεύσει παθογένειες και δυσλειτουργίες που απορρέουν από το γεγονός ότι, σήμερα, η ΥΠΑ λειτουργεί ως αυτοτελής υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

Χαρακτηριστικά, ανέφερε:

«Για ζητήματα όπως η καθαριότητα στις τουαλέτες του αεροδρομίου "Καζαντζάκης" στο Ηράκλειο ή το κούρεμα του γκαζόν στα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, απαιτείται η υπογραφή του ίδιου του υπουργού. Πρόκειται για μια προφανώς αναχρονιστική κατάσταση, η οποία με το παρόν νομοσχέδιο τερματίζεται οριστικά, καθώς η ΥΠΑ αποκτά θεσμική και λειτουργική ευελιξία, με σαφέστερη κατανομή αρμοδιοτήτων και πιο αποτελεσματική διοικητική δομή».

Επίσης, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών παρουσίασε τον στρατηγικό σχεδιασμό που υλοποιεί η κυβέρνηση με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση και στελέχωση του προσωπικού της ΥΠΑ.

Ειδικότερα, την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε η ολοκλήρωση της ορκωμοσίας των 80 νέων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και ο προγραμματισμός του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προβλέπει την πρόσληψη ακόμη 17 ελεγκτών εντός του έτους και άλλων 72 από την ίδια δεξαμενή επιτυχόντων του ΑΣΕΠ, το 2026. Την ίδια στιγμή, προχωρά η διαδικασία προσλήψεων και σε άλλες νευραλγικές ειδικότητες και συγκεκριμένα 43 νέοι ηλεκτρονικοί ATSEP φέτος και άλλοι 44 το 2026. Για το επόμενο έτος προγραμματίζονται επίσης, 28 προσλήψεις υπαλλήλων παροχής πληροφοριών (AFISO).

Κλείνοντας την τοποθέτησή του ο κ. Δήμας πρόσθεσε:

«Με την παρούσα μεταρρύθμιση η ΥΠΑ αποκτά οικονομική αυτοτέλεια, γεγονός που της προσδίδει μεγαλύτερη αυτονομία στον προγραμματισμό και τη λήψη αποφάσεων. Με το παρόν νομοσχέδιο, θέτουμε στέρεες βάσεις για μια Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σύγχρονη, αποτελεσματική και θεσμικά ισχυρή –αντάξια των προκλήσεων και των προτύπων της Ευρώπης. Κυρίως, όμως, διαμορφώνουμε το υπόβαθρο για μια Ελλάδα που δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις της ευρωπαϊκής αεροναυτιλίας, αλλά συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωσή τους».