Πετραλιάς Τα οφέλη του νέου προϋπολογισμού για τους πολίτες

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς τοποθετήθηκε σήμερα επί του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας:

«Αξιότιμοι Κε Πρόεδρε, κε Υπουργέ, κ.κ. Βουλευτές.

Ο προϋπολογισμός του 2026 αποτελεί ένα ακόμη βήμα στον δρόμο που ακολουθούμε με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια για μία Ελλάδα ισχυρή, με σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη και οφέλη για όλους.

Επιβεβαιώνει τη θετική πορεία της οικονομίας και δίνει ξεκάθαρα το στίγμα της πολιτικής και των στόχων μας οι οποίοι συνοψίζονται στα εξής:

Δημοσιονομική σταθερότητα με συνεχή μείωση του δημόσιου χρέους

με συνεχή μείωση του δημόσιου χρέους Ισχυρή ανάπτυξη με αύξηση των επενδύσεων

με αύξηση των επενδύσεων Ενίσχυση του εισοδήματος όλων των πολιτών

του εισοδήματος όλων των πολιτών Προτεραιότητα σε πολιτικές για το στεγαστικό, το δημογραφικό, την Άμυνα, τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους.

Η υλοποίηση όλων των θετικών παρεμβάσεων για τους πολίτες που περιγράφονται αναλυτικά στο προσχέδιο του προϋπολογισμού είναι αποτέλεσμα συστηματικής προσπάθειας για τον εξορθολογισμό των δημόσιων οικονομικών, με όλα τα μέτρα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής που εφαρμόστηκαν τα τελευταία έτη, αλλά και με συνεχόμενα μέτρα μείωσης των φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών που επιτρέπουν στην οικονομία να αποδίδει και να αναπτύσσεται.

Αυτές οι θετικές παρεμβάσεις υλοποιούνται εν μέσω σημαντικής διεθνούς αβεβαιότητας τόσο σε γεωπολιτικό όσο και σε δημοσιονομικό επίπεδο. Οι γεωπολιτικές εντάσεις και η ενίσχυση του προστατευτισμού δημιουργούν αβεβαιότητα για την πορεία των οικονομιών της Ευρώπης. Σε συνδυασμό με την πολιτική και δημοσιονομική αβεβαιότητα που ρίχνει τη σκιά της σε μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης, το κλίμα αστάθειας εντείνεται και οδηγεί πολλά κράτη στη λήψη περιοριστικών μέτρων.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα αποτελεί σημείο αναφοράς οικονομικής, πολιτικής και δημοσιονομικής σταθερότητας.

Tο αξιόγραφο της χώρας έχοντας κερδίσει την επενδυτική βαθμίδα παρουσιάζει πλέον μικρότερα spreads από χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία, το χρηματιστήριο μας βρίσκεται πλέον στις ανεπτυγμένες αγορές, ενώ την περασμένη εβδομάδα ακούσαμε όλοι στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας κ. Νάγκελ, να μιλά με εγκωμιαστικό τρόπο για τη χώρα μας, λέγοντας ότι αυτά που πετύχαμε στην οικονομία τα τελευταία χρόνια "δεν είναι μόνο ένα success story αλλά και μια πραγματική πηγή έμπνευσης για όλη την Ευρώπη".

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Όπως αποτυπώνεται στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού, η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει για έκτο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο, σχεδόν διπλάσιο, ρυθμό πραγματικής ανάπτυξης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, 2,2% το 2025 και 2,4% το 2026.

Πολύ σημαντική για την ανάπτυξη της οικονομίας μας είναι η συμβολή των επενδύσεων, οι οποίες αυξάνονται από 4,5% το 2024, σε 5,7% το 2025 και σε 10,2% το 2026. Παράλληλα με τη δυναμική των ιδιωτικών επενδύσεων αναμένεται το 2026 να υλοποιηθεί ένα σημαντικά διευρυμένο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 16,7 δισ. ευρώ, έναντι 14,6 δισ. ευρώ το 2025. Η αύξηση αυτή των επενδύσεων αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση στην Ευρωζώνη για το 2025 και τη μεγαλύτερη αύξηση των επενδύσεων τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2026. Σε αυτά τα πλαίσια το ποσοστό επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από 15,7% που ήταν το 2025 και 11% που το παραλάβαμε το 2019, σε 16,8%. Σε απόλυτους αριθμούς οι επενδύσεις αυξάνονται από 20 δισ. ευρώ το 2019 σε 39 δισ. ευρώ το 2025 και 44 δισ. ευρώ το 2026.

Το δεύτερο σημαντικό μακροοικονομικό στοιχείο που αποτυπώνεται στο προσχέδιο είναι η αύξηση της απασχόλησης και των μισθών.

Το ποσοστό ανεργίας, έχοντας υποχωρήσει σε μονοψήφιο αριθμό ήδη από το 2025, προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω το 2026 κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, διαμορφούμενο σε 8,6%, το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα μετά το 2008. Σε εθνικολογιστικά μεγέθη ο αριθμός των μισθωτών το 2026 αναμένεται να ανέλθει σε 3,9 εκατομμύρια περίπου, επίπεδο υψηλότερο κατά 659 χιλιάδες άτομα από το αντίστοιχο επίπεδο του 2008, πριν την οικονομική κρίση χρέους στην Ελλάδα.

Ο ονομαστικός μέσος μισθός αναμένεται να αυξηθεί τόσο το 2025 όσο και το 2026 κατά 3,7. Η εξέλιξη αυτή διαμορφώνει το επίπεδο των κατά κεφαλήν αμοιβών εξαρτημένης εργασίας για το έτος 2026, 21,6% υψηλότερα από το επίπεδο του έτους 2019. Σημειώνεται ότι οι κατά κεφαλήν αμοιβές εξαρτημένης εργασίας αποτελούν μικτές αμοιβές. Εάν ληφθούν υπόψη οι διαδοχικές μειώσεις της φορολογίας εισοδήματος και των ασφαλιστικών εισφορών, εκτιμάται ότι οι καθαρές κατά κεφαλήν αμοιβές το 2026 θα έχουν αυξηθεί περισσότερο από 30% σε σχέση με το 2019.

Την ίδια στιγμή ο εγχώριος πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί από 2,6% το 2025 σε 2,2% το 2026.

Τα ανωτέρω μεγέθη δίνουν και μια απάντηση τι γίνεται για τα πραγματικά εισοδήματα. Από το 2019 έως το 2026 λοιπόν ναι ο σωρευτικός πληθωρισμός εκτιμάται σε 22%. Η αύξηση του καθαρού μέσου μισθού όμως όπως αναφέραμε είναι πάνω από 30%, ενώ η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι ήδη από το 2025 35,4% και το 2026 αναμένεται να ξεπεράσει το 40%.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Στο Προσχέδιο περιέχεται το σύνολο των μέτρων που εξαγγέλθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ύψους 1,76 δισ. ευρώ για το 2026 και 2,47 δισ. ευρώ για το 2027, με το κυριότερο από αυτά τη φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό, τους νέους και τη μεσαία τάξη.

Η αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας εισοδήματος αναμένεται να επιφέρει ελάφρυνση 1,2 δισ. ευρώ το 2026 και 1,6 δισ. ευρώ το 2027, στοχεύοντας στην ενίσχυση των μεσαίων εισοδημάτων, των οικογενειών με παιδιά και των νέων.

Η λογική όμως της δημογραφικής φορολογικής μεταρρύθμισης είναι πολύ πιο ουσιαστική και βαθύτερη από την επικείμενη αύξηση των εισοδημάτων που θα λάβει χώρα τον Ιανουάριο του 2026. Στοχεύει στην προώθηση ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος για την Ελληνική οικονομία.

Με τη μεταρρύθμιση αυτή ανταμείβεται η εργασία και συνεπώς η παραγωγή, η πρόοδος και η ανάπτυξη. Δίνεται κίνητρο κάποιος να εργαστεί και να πετύχει καλύτερες αποδοχές. Πέρα από την άμεση αύξηση των καθαρών μισθών, σε κάθε αύξηση αποδοχών στο μέλλον ο εργαζόμενος θα κερδίζει περισσότερο, καθώς μειώνονται οι συντελεστές σε όλα τα κλιμάκια από 10.000 έως 60.000 ευρώ, συνεπώς το καθαρό όφελος σε κάθε μελλοντική αύξηση μισθού θα είναι μεγαλύτερο για τον εργαζόμενο.

Την ίδια στιγμή οι νέοι μας θα έχουν μεγαλύτερο κίνητρο να εργαστούν απολαμβάνοντας καλύτερες αποδοχές στα πρώτα στάδια της επαγγελματικής τους ζωής που κατά τεκμήριο είναι χαμηλότερες. Ενώ ενισχύονται σημαντικά περισσότερο οι οικογένειες με παιδιά: Για πρώτη φορά οι συντελεστές της φορολογικής κλίμακας διαφοροποιούνται αναλόγως του αριθμού των τέκνων, ενισχύοντας έτσι όλα τα ύψη εισοδημάτων όσων έχουν τέκνα. Επιπλέον, ιδιαίτερης σημασίας για δημογραφικούς λόγους είναι η μείωση του συντελεστή για εισοδήματα από 10.000 έως 20.000 ευρώ από 22% σε 9% για του τρίτεκνους και ο μηδενισμός των συντελεστών έως 20.000 ευρώ για τους πολύτεκνους.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν για πρώτη φορά μείωση φόρου αναλόγως του αριθμού των τέκνων, ενώ οι νέοι επιχειρηματίες θα δουν σημαντική μείωση ή και μηδενισμό του φόρου τους.

Η λογική της δημογραφικής φορολογικής μεταρρύθμισης δεν σταματάει μόνο στην διαρθρωτική αλλαγή της φορολογίας εισοδήματος. Εισάγονται και τοπικά χαρακτηριστικά, καθώς το δημογραφικό συνδέεται άμεσα με το στεγαστικό πρόβλημα αλλά και την αποκέντρωση.

Για αυτό το σκοπό καταργείται σταδιακά ο ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία πολιτών που διαμένουν σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, με ωφέλεια σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο πολίτες στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, ενώ την ίδια στιγμή μειώνονται κατά 30% οι συντελεστές ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου με έως 20.000 κατοίκους. Επιπροσθέτως εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής στα ενοίκια 25% από 35% που ισχύει σήμερα για ετήσιο εισόδημα από 12.000 έως 24.000 ευρώ, την στιγμή που από αυτό τον Νοέμβριο θα επιστρέφεται ένα ενοίκιο ετησίως στο 80% των ενοικιαστών της χώρας.

Επιπλέον η δημογραφική πολιτική εισάγεται και σε επί μέρους φορολογικές ρυθμίσεις καθώς το ελάχιστο εισόδημα ελευθέρων επαγγελματιών καταργείται για νέες μητέρες και για 2 έτη μετά τη γέννα και μειώνεται κατά 50% σε όλους όσους διαμένουν σε οικισμό έως 1.500 κατοίκους εκτός Αττικής. Ενώ πλέον, στα τεκμήρια τα εξαρτώμενα τέκνα δεν θα έχουν ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης.

Διαπιστώνετε λοιπόν ότι η μεταρρύθμιση είναι ολιστική και εάν μου επιτρέπεται ο όρος πρωτοποριακή και εξαιρετικά στοχευμένη στα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας.

Στα ανωτέρω προσθέστε σημαντικές παρεμβάσεις που προβλέπονται στο προσχέδιο όπως:

η σταδιακή κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς των συνταξιούχων,

κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς των συνταξιούχων, η μείωση τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα,

για κατοικίες και αυτοκίνητα, οι παρεμβάσεις στα ειδικά μισθολόγια Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας, ΥΠΕΞ και μισθολογικές ρυθμίσεις για μηχανικούς, ερευνητές και άλλες ομάδες δημοσίων υπαλλήλων και

στα ειδικά μισθολόγια Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας, ΥΠΕΞ και μισθολογικές ρυθμίσεις για μηχανικούς, ερευνητές και άλλες ομάδες δημοσίων υπαλλήλων και η θέσπιση υπερεκπτώσεων 100% για επενδυτικές δαπάνες σε στρατηγικούς τομείς, όπως η άμυνα και η κατασκευή οχημάτων, αεροσκαφών και των εξαρτημάτων αυτών.

Ενώ πέραν των ανωτέρω, τον Απρίλιο 2026 θα αυξηθεί περαιτέρω ο κατώτατος μισθός με στόχο να ανέλθει στο ποσό των 950 ευρώ τον Απρίλιο του 2027 από το ποσό των 880 ευρώ που είναι σήμερα. Στη βάση αυτή, τον Απρίλιο θα έχουμε νέα οριζόντια αύξηση των μισθών όλων των δημοσίων υπαλλήλων.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

Αναφορικά με τα δημοσιονομικά μεγέθη.

Για το 2025 το πρωτογενές αποτέλεσμα εκτιμάται σε 3,6% του ΑΕΠ, έναντι 3,2% που ήταν η εκτίμηση στην Έκθεση Προόδου του Μεσοπρόθεσμου τον Απρίλιο, στη βάση (α) της μεγαλύτερης αύξησης των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας, που εκτιμάται πλέον σε 6,3% το 2025, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο του 3,4% που ήταν η πρόβλεψη του προϋπολογισμού, (β) της αυξημένης τουριστικής κίνησης, που εμφανίζει αύξηση τουριστικών εσόδων ύψους 12,5% στο επτάμηνο και (γ) της αυξημένης πραγματικής ιδιωτικής κατανάλωσης, που εκτιμάται σε 1,9% έναντι 1,6% που ήταν η πρόβλεψη του προϋπολογισμού.

Για το 2026, στη βάση των νέων σημαντικών παρεμβάσεων για τη στήριξη του εισοδήματος που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, το πρωτογενές αποτέλεσμα αναμένεται να ανέλθει σε 2,8% και το συνολικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης να διαμορφωθεί σε οριακό έλλειμμα -0,1% από πλεόνασμα 0,6% που εκτιμάται για το 2025.

Πρέπει να αναφέρω ότι τα ανωτέρω γίνονται ακριβώς εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων που τίθενται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες για το ερχόμενο έτος, καθώς, όπως θα δείτε στο προσχέδιο, η απόκλιση του δείκτη πρωτογενών δαπανών σε σωρευτική βάση το 2026 σε σχέση με τους στόχους είναι μηδενική.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σταθώ ξεχωριστά στο Δημόσιο Χρέος. Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 362,8 δισ. ευρώ ευρώ ή 145,4% ως ποσοστό του ΑΕΠ στο τέλος του 2025 έναντι 364,9 δις ευρώ ή 153,6% ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2024, παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Το 2026 το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα αποκλιμακωθεί περεταίρω σε 359 δισ. ευρώ ή 137,6% ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας μείωση κατά επιπλέον 7,8 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ έναντι του 2025. Είναι μία πολύ σημαντική μείωση και για πρώτη φορά από το 2010 το Δημόσιο χρέος διαμορφώνεται κάτω από το 140%, προσεγγίζοντας τα επίπεδα της Ιταλίας.

Η μείωση του δημοσίου χρέους συνδέεται με την αναβαθμισμένη εικόνα της χώρας μας διεθνώς, μας επιτρέπει να εξυπηρετούμε τις δανειακές μας ανάγκες με ευνοϊκότερους όρους και στέλνει μήνυμα δημοσιονομικής σταθερότητας στην διεθνή επενδυτική κοινότητα. Το κυριότερο όμως στοιχείο είναι ότι ελαφρύνει τα βάρη για τις νεότερες γενεές και αυτό είναι το πιο σημαντικό για να μην ζήσουν αυτές όσα πέρασε αυτή η γενιά.

Σας ευχαριστώ θερμά».