Κατατέθηκε στην Κομισιόν το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026

Περιλαμβάνονται οι φορολογικές ελαφρύνσεις, οι μεταρρυθμίσεις και οι παρεμβάσεις. Στο 2,4% η ανάπτυξη, προβλέπεται σημαντική ενίσχυση των επενδύσεων.

Δημοσιεύθηκε: 15 Οκτωβρίου 2025 - 14:36

Κατατέθηκε σήμερα (15/10), σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προθεσμίες, το Draft Budgetary Plan (DBP) (προσχέδιο προϋπολογισμού) 2026 από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Το DBP επιβεβαιώνει τα δημοσιονομικά μεγέθη των ετών 2025 και 2026, όπως αποτυπώθηκαν στο Προσχέδιο Προϋπολογισμού 2025 που κατατέθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2025 στην Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Με αυτόν το τρόπο επιβεβαιώνεται και προς την διεθνή κοινότητα, η συνεχιζόμενη υψηλή ανάπτυξη που προβλέπεται σε 2,4% για το 2026, η σημαντική ενίσχυση των επενδύσεων και η εφαρμογή σημαντικών μεταρρυθμίσεων, αλλά και οι υλοποίηση των νέων σημαντικών παρεμβάσεων προς όφελος των πολιτών, όπως είναι η διαρθρωτική φορολογική μεταρρύθμιση για τις οικογένειες με παιδιά, τους νέους και τη μεσαία τάξη, σύμφωνα με το υπουργείο.

Παράλληλα, στο DBP περιλαμβάνονται όλα τα δημοσιονομικά μέτρα όπως εξαγγέλθηκαν το προηγούμενο διάστημα και έχουν αποτυπωθεί στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2026, ενώ παρατίθενται αναλυτικά και οι υλοποιούμενες μεταρρυθμίσεις που συνάδουν με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες.

Ακόμη στο DBP καταγράφεται ως αποτέλεσμα των νέων δημοσιονομικών μέτρων της κυβέρνησης, η μείωση τόσο των δεικτών φτώχειας, όσο και της φορολογικής επιβάρυνσης των πολιτών, καταλήγει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. 

*Δείτε το προσχέδιο του προϋπολογισμού δεξιά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

