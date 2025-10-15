Επτά στις 10 επιχειρήσεις με προβλήματα στην ηλεκτροδότηση

Το 71% των επιχειρήσεων σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία αντιμετωπίζει διακοπές ρεύματος 1-2 φορές τον χρόνο, το 12% μηνιαία, ενώ άλλο ένα 12% δηλώνει πιο συχνή διακοπή.

Τα στοιχεία αυτά, προκύπτουν από έρευνα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΒΕΑ) «και καταδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επιχειρήσεις από την παλαιότητα και την αναξιοπιστία του δικτύου ηλεκτροδότησης», όπως σημειώθηκε σε συνέντευξη Τύπου για να παρουσιαστούν τα ευρήματα της έρευνας.

Ο πρόεδρος του ΒΕΑ, Κωνσταντίνος Δαμίγος τόνισε πως οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξανόμενες ζημιές, χαμένες παραγωγές και κόστη, εξαιτίας των συχνών διακοπών ή των διακυμάνσεων τάσης. «Απαιτείται ριζικός εκσυγχρονισμός του δικτύου και το ΒΕΑ έχει ήδη καταθέσει σχετικές προτάσεις», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, που παρουσίασε σήμερα ο πρόεδρος του ΒΕΑ Κωνσταντίνος Δαμίγος, καθίσταται σαφές ότι το σύστημα κλυδωνίζεται καθημερινά από την παλαιότητα των υποδομών, τις συχνές διακοπές ρεύματος, συνεχείς πτώσεις τάσης και τη δυσλειτουργική επικοινωνία με τον ΔΕΔΔΗΕ, δημιουργώντας σημαντικό οικονομικό και λειτουργικό κόστος χιλιάδων ευρώ για επαγγελματίες και επιχειρήσεις ανάλογα με τη δραστηριότητα και το μέγεθός της. Οι ζημιές ξεκινούν από 1.000 ευρώ ετησίως και ξεπερνούν τις 6.000 ευρώ.

Σημειώνεται, ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σε ένα δείγμα 634 επιχειρήσεων μελών του ΒΕΑ, ΒΕΠ, ΒΕΘ και 312 αδειούχων ηλεκτρολόγων εγκαταστατών μελών της ΠΟΣΕΗ, από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου φέτος από την εταιρεία «Netrino» για λογαριασμό του ΒΕΑ.

Γνώμη επιχειρήσεων - καταναλωτών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας

Διακοπές ρεύματος 1-2 φορές τον χρόνο , δηλώνει ότι αντιμετωπίζει το 71%, ενώ 12% αναφέρει μηνιαίες ή και συχνότερες.

, δηλώνει ότι αντιμετωπίζει το 71%, ενώ 12% αναφέρει μηνιαίες ή και συχνότερες. Η διάρκεια των διακοπών κυμαίνεται μεταξύ 1-3 ωρών , απαντά το 46% ενώ το 10% αναφέρει διακοπές άνω των τριών ωρών.

, απαντά το 46% ενώ το 10% αναφέρει διακοπές άνω των τριών ωρών. Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών συμβαίνουν τα περισσότερα περιστατικά σύμφωνα με το 62%.

συμβαίνουν τα περισσότερα περιστατικά σύμφωνα με το 62%. Ως κύριους λόγους των περιστατικών διακοπών ηλεκτροδότησης αναφέρονται οι τεχνικές βλάβες 38% και η παλαιότητα του δικτύου 28%.

λόγους των περιστατικών διακοπών ηλεκτροδότησης αναφέρονται οι τεχνικές βλάβες 38% και η παλαιότητα του δικτύου 28%. Επιπτώσεις: 49% υπέστη ζημιές σε εξοπλισμό (όπως Η/Υ, UPS, ψυγεία, modem), 26% δήλωσε απώλεια πρώτων υλών ή προϊόντων. Η παραγωγή επηρεάζεται με πλήρη διακοπή στο 67% των περιπτώσεων, καθυστερήσεις παραδόσεων 19% και απώλεια πελατών 12%.

49% υπέστη ζημιές σε εξοπλισμό (όπως Η/Υ, UPS, ψυγεία, modem), 26% δήλωσε απώλεια πρώτων υλών ή προϊόντων. Η παραγωγή επηρεάζεται με πλήρη διακοπή στο 67% των περιπτώσεων, καθυστερήσεις παραδόσεων 19% και απώλεια πελατών 12%. Αντιμετώπιση του προβλήματος - ενέργειες: Μόνο το 9% απευθύνθηκε στον ΔΕΔΔΗΕ και μόλις το 14% έλαβε αποζημίωση. Το 18% ασφαλίζει την επιχείρησή του για κινδύνους από διακοπές ρεύματος, αλλά μόνο το 24% έχει λάβει αποζημίωση από διακοπή ρεύματος.

Μόνο το 9% απευθύνθηκε στον ΔΕΔΔΗΕ και μόλις το 14% έλαβε αποζημίωση. Το 18% ασφαλίζει την επιχείρησή του για κινδύνους από διακοπές ρεύματος, αλλά μόνο το 24% έχει λάβει αποζημίωση από διακοπή ρεύματος. 45% έχουν επενδύσει σε UPS , ενώ μόλις 7% εγκατέστησε γεννήτριες.

, ενώ μόλις 7% εγκατέστησε γεννήτριες. Το 95% των επιχειρήσεων, θεωρεί ότι το κράτος και ο ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να αναλάβουν άμεσα δράση με εκσυγχρονισμό, συντήρηση υποδομών, προσλήψεις προσωπικού και αποζημιώσεις χωρίς καθυστερήσεις.

Η γνώμη των ηλεκτρολόγων - εγκαταστατών σε Αττική και Κεντρ. Μακεδονία

Τακτικά προβλήματα πτώσεων τάσης ή υπερτάσεων δηλώνει ότι αντιμετωπίζει το 59% των ερωτηθέντων, ενώ ότι αυτά συμβαίνουν «πολύ συχνά» αναφέρει το 23%.

Στα εναέρια δίκτυα εντοπίζονται τα προβλήματα, απαντά το 84%.

δίκτυα εντοπίζονται τα προβλήματα, απαντά το 84%. Την περίοδο του καλοκαιριού εμφανίζεται η μεγαλύτερη συχνότητα των προβλημάτων, παρεχόμενης ενέργειας, αναφέρει το 59%.

συχνότητα των προβλημάτων, παρεχόμενης ενέργειας, αναφέρει το 59%. Ως κύριες αιτίες αναφέρονται η παλαιότητα του δικτύου 52%, η υπερφόρτωση 18% και η κακοκαιρία 14%.

του δικτύου 52%, η υπερφόρτωση 18% και η κακοκαιρία 14%. Οι συνέπειες είναι: καταστροφή ηλεκτρικών συσκευών 65%, συχνές επισκευές 20% και μειωμένη απόδοση μηχανημάτων 13%.

καταστροφή ηλεκτρικών συσκευών 65%, συχνές επισκευές 20% και μειωμένη απόδοση μηχανημάτων 13%. Οι καθυστερήσεις στις νέες συνδέσεις χαρακτηρίζονται «συχνές ή σχεδόν πάντα» από το 74% των συμμετεχόντων, με τον χρόνο αναμονής να φτάνει τους 1-3 μήνες 40% ή ακόμη και πάνω από τρεις μήνες 36%.

από το 74% των συμμετεχόντων, με τον χρόνο αναμονής να φτάνει τους 1-3 μήνες 40% ή ακόμη και πάνω από τρεις μήνες 36%. Η επικοινωνία με τον ΔΕΔΔΗΕ χαρακτηρίζεται «πολύ δύσκολη» από το 56%, ενώ η εξυπηρέτηση αξιολογείται ως μέτρια ή κακή από τα τρία στα τέσσερα άτομα 75%.

Συλλογικές δράσεις πίεσης προς τους αρμόδιους φορείς, δηλώνει ότι στηρίζει το 96% των συμμετεχόντων ενώ επισημαίνει πως ο εκσυγχρονισμός του δικτύου αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Οι ηλεκτρολόγοι - εγκαταστάτες, ζητούν αναβάθμιση και συντήρηση του δικτύου, ταχύτερη διεκπεραίωση αιτημάτων, εκπαίδευση των υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ και συνεργασία με τα επαγγελματικά σωματεία για τη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών.

Επιπτώσεις και Ζημιών, λόγω διακοπών ηλεκτροδότησης

Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι το 26% των επιχειρήσεων και καταναλωτών έχει υποστεί απώλειες πρώτων υλών ή προϊόντων λόγω διακοπών ηλεκτροδότησης.

Στα μεγάλα αστικά κέντρα, το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στην Κεντρική Μακεδονία (35,92%), ενώ σημαντικές απώλειες αναφέρονται επίσης στον Πειραιά και τη Δυτική Αττική (26,42%), στην Ανατολική Αττική (21,43%) και στην Κεντρική Αττική (20,86%).

Όσον αφορά το ύψος των απωλειών, το 50% των επιχειρήσεων εκτιμά ζημιές κάτω των 1.000 ευρώ, το 27% μεταξύ 1.000 και 3.000 ευρώ, το 11% μεταξύ 3.000 και 6.000 ευρώ, ενώ ένα 12% δηλώνει απώλειες άνω των 6.000