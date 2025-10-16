Ψαλίδισε στο 2,1% την ανάπτυξη του 2024 η ΕΛΣΤΑΤ

Στο 2,1% από 2,3% προηγουμένως μείωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή την άνοδο του ΑΕΠ το 2024, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία.

Το ελληνικό ΑΕΠ διαμορφώθηκε τελικώς στα 200,288 δισ. ευρώ, έναντι 196,194 δισ. ευρώ το 2023.

Ειδικότερα, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τη 2η εκτίμηση των Ετήσιων Εθνικών Λογαριασμών έτους 2024 (προσωρινά στοιχεία) και τα αναθεωρημένα στοιχεία των ετών 2022-2023 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών ESA 2010 (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ESA 2010), όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/ 734 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) του έτους 2024 σε όρους όγκου παρουσίασε αύξηση κατά 2,1% σε σχέση με το 2023, έναντι αύξησης 2,3% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2025.

Η αναθεώρηση του ΑΕΠ έτους 2024 σε σχέση με την πρώτη εκτίμηση για το ίδιο έτος που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο 2025 και προερχόταν από το άθροισμα των τεσσάρων τριμήνων του έτους, οφείλεται κυρίως στην ενσωμάτωση των στοιχείων της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2024, καθώς και των επικαιροποιημένων στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης για τη δημόσια κατανάλωση, τις επιδοτήσεις και τους φόρους επί των προϊόντων.

Επίσης, σημειώνεται ότι τα στοιχεία έτους 2022 αναθεωρήθηκαν, κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων των στατιστικών επιχειρήσεων (SBS), γεγονός που επέτρεψε ακριβέστερη κατανομή των συνιστωσών στους πίνακες προσφοράς και χρήσεων, καθώς και εκ νέου εξισορρόπηση του συστήματος. Τα στοιχεία που είχαν ανακοινωθεί τον Οκτώβριο του 2024 αποτελούσαν εκτιμήσεις, βασισμένες σε κατάλληλους οικονομικούς δείκτες και προκαταρκτικούς πίνακες προσφοράς και χρήσεων. Αντιστοίχως αναθεωρήθηκαν και οι συνιστώσες των ετών 2023 και 2024.

Πιο αναλυτικά, η αναθεώρηση των στοιχείων των Ετήσιων Εθνικών Λογαριασμών έγινε στη βάση της αξιοποίησης νέων και επικαιροποιημένων στοιχείων από διάφορες πηγές όπως:

• Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων των Ερευνών Διάρθρωσης Επιχειρήσεων για το έτος 2022.

• Επικαιροποίηση εκτιμήσεων για την τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών, με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) για τα έτη 2022-2023 και ενσωμάτωση νέων εκτιμήσεων για το έτος 2024.

• Ενσωμάτωση του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων για το έτος 2022.

• Ενσωμάτωση επικαιροποιημένων στοιχείων εξωτερικού εμπορίου για τα έτη 2023-2024.

• Ενσωμάτωση επικαιροποιημένων στοιχείων ισοζυγίου πληρωμών για τα έτη 2023-2024. Ενσωμάτωση επικαιροποιημένων στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης για τα έτη 2022-2024.

• Ενσωμάτωση επικαιροποιημένων στοιχείων με τη χρήση διοικητικών φορολογικών στοιχείων για τα Μη Κερδοσκοπικά Ιδρύματα που εξυπηρετούν Νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) για τα έτη 2022-2024.

• Ενσωμάτωση επικαιροποιημένων στοιχείων για τους κλάδους της Γεωργίας, Δασοκομίας και Αλιείας για τα έτη 2022-2024.

• Ενσωμάτωση επικαιροποιημένων βραχυχρόνιων δεικτών για τα έτη 2023-2024.

• Ενσωμάτωση επικαιροποιημένων στοιχείων απασχόλησης για τα έτη 2022-2024.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη του έτους 2024 σε όρους όγκου παρουσίασε αύξηση κατά 1,3% σε σχέση με το έτος 2023.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών του έτους 2024 σε όρους όγκου παρουσίασαν αύξηση κατά 4,8% σε σχέση με το έτος 2023. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών του έτους 2024 σε όρους όγκου παρουσίασαν αύξηση κατά 1,0% σε σχέση με το έτος 2023.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) του έτους 2024 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασε αύξηση κατά 5,4% σε σχέση με το έτος 2023.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη του έτους 2024 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασε αύξηση κατά 3,7% σε σχέση με το έτος 2023. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών του έτους 2024 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασαν αύξηση κατά 3,3% σε σχέση με το έτος 2023. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών του έτους 2024 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασαν αύξηση κατά 1,2% σε σχέση με το έτος 2023.