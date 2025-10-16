#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση
Η συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική, δείτε live

Ταμειακό πλεόνασμα 3,13 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο

Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν στα 53,9 δισ. ευρώ έναντι δαπανών 46,81 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ταμειακό πλεόνασμα 3,13 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο

Δημοσιεύθηκε: 16 Οκτωβρίου 2025 - 13:27

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 3.133 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1.870 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 53.923 εκατ. ευρώ, από 49.269 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 46.812 εκατ. ευρώ, από 43.665 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2024.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤτΕ: Διευκρινίσεις για την απαγόρευση έκδοσης συμβολαίων στην ασφαλιστική DioDea

Στουρνάρας: Καταλύτης ανάπτυξης η επιτάχυνση στην απονομή Δικαιοσύνης

Συνάντηση Στουρνάρα με τον πρόεδρο της Bundesbank

Νέες απαγορεύσεις κατά της ασφαλιστικής «Insurance JSC Dallbogg»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο