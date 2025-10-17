Τσέτη: Νέο κεφάλαιο εμπιστοσύνης στη βιομηχανία η ανθεκτικότητα

«Σε μια βιομηχανία που απαιτεί καθημερινό αγώνα, η ανθεκτικότητα είναι το νέο κεφάλαιο εμπιστοσύνης: επιτρέπει στους οργανισμούς να λειτουργούν σταθερά σε ρευστά περιβάλλοντα, να προστατεύουν την κοινωνική συνοχή και να μετατρέπουν τις κρίσεις σε μοχλούς βιώσιμης ανάπτυξης»

Αυτό υπογράμμισε η Ιουλία Τσέτη, πρόεδρος και CEO του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, φαρμακοποιός MSc, Επίτιμη δρ Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ & του παν. Πατρών, μιλώντας στο 9ο Sustainability Summit για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο, που διοργανώθηκε, πρόσφατα, από τον Economist Impact.

Όπως σημειώνεται σε σημερινή ανακοίνωση, η κ. Τσέτη επισήμανε πως σήμερα πλέον έχει πια απενεχοποιηθεί ο ρόλος της βιομηχανίας στην Ελλάδα, γεγονός που προσφέρει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στον κλάδο να αναπτυχθεί.

Παράλληλα, εστίασε στα κρίσιμα ζητήματα που οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν. Όπως είπε, ενώ στην χώρα μας υπάρχει άφθονη ενέργεια, παραμένει πολύ ακριβή και παράλληλα διαπιστώνεται έλλειψη σε εξειδικευμένο προσωπικό σε σύγκριση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Έδωσε έμφαση στη σημασία της επένδυσης στους ανθρώπους και στη μεγαλύτερη υποστήριξη των γυναικών για την ενεργό συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό.

Μιλώντας για τη φαρμακοβιομηχανία στην Ευρώπη, τόνισε πως η έλλειψη παραγωγής πρώτων υλών παραμένει πλήγμα που απειλεί την αυτάρκεια, αλλά και την επάρκεια που απαιτούνται για ένα βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο. Πρόσθεσε επίσης, πώς δυστυχώς ξεχάσαμε γρήγορα την εμπειρία της πανδημίας και των προκλήσεων που βιώσαμε από το έλλειμμα πρώτων υλών στην ΕΕ.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, το πρώτο καίριο βήμα για την επίτευξη της βιωσιμότητας είναι η αλλαγή νοοτροπίας, καθώς και η αγαστή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με περισσότερη δουλειά και λιγότερα συνθήματα.