Στήθηκε ομάδα ελέγχου για τις δημόσιες συμβάσεις

Εν μέσω πίεσης για ταχύτερη απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις, η ελληνική κυβέρνηση ανασυνέθεσε την Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) που επιβλέπει την Εθνική Στρατηγική Δημοσίων Συμβάσεων 2021–2025, ενισχύοντας τον κεντρικό έλεγχο σε έναν τομέα που διαχειρίζεται δισεκατομμύρια ευρώ από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Η νέα σύνθεση αντικαθιστά την αρχική απόφαση του 2021.

Συντονιστής ορίσθηκε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου Σωτήρης Αναγνωστόπουλος, με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Τζανετόπουλο, επικεφαλής της Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων. Συνολικά 18 στελέχη από οκτώ υπουργεία και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας συμμετέχουν στη νέα ΟΔΕ, πλαισιωμένα από αναπληρωτές και δύο γραμματείς που αναλαμβάνουν την οργανωτική υποστήριξη.

Η ομάδα θα παρακολουθεί την εφαρμογή της στρατηγικής μέσω διμηνιαίων αναφορών που θα περιγράφουν πρόοδο, εμπόδια και προτάσεις επίλυσης. Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιούνται στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ή εξ αποστάσεως, θα είναι κλειστές και δεν προβλέπεται αμοιβή για τα μέλη.

Η ενίσχυση του ελέγχου έρχεται σε μια στιγμή που το Ελεγκτικό Συνέδριο καταγράφει εκτεταμένες παρατυπίες στις δημόσιες συμβάσεις. Σε ελέγχους που έγιναν το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2025 σε 3.120 συμβάσεις συνολικού ύψους 6,24 δισ. ευρώ, εντοπίστηκαν 79 μη νόμιμες, ύψους 336,5 εκατ. ευρώ.

Παραδείγματα περιλαμβάνουν δήμους που μέσα σε έναν χρόνο εμφάνισαν αύξηση 50% στις ανάγκες για καύσιμα και 43% για λιπαντικά, με προϋπολογισμούς βασισμένους σε πρόχειρες αναζητήσεις στο διαδίκτυο και τιμές αυξημένες κατά 16%, επικαλούμενοι τον πόλεμο στην Ουκρανία και την πανδημία.

Σε άλλες περιπτώσεις, αναθέτουσες αρχές χρησιμοποίησαν ως επιχείρημα την «κλιματική αλλαγή» για να παρακάμψουν διαγωνιστικές διαδικασίες. Μεταξύ των 13 ειδών παραβιάσεων που διαπιστώθηκαν συγκαταλέγονται «φωτογραφικοί» όροι και αδικαιολόγητοι αποκλεισμοί προσφερόντων, συμβάσεις χωρίς διασφαλισμένη χρηματοδότηση, καθώς και ουσιώδεις τροποποιήσεις χωρίς δημοσίευση.

Επίσης το Ελεγκτικό Συνέδριο απέρριψε ως μη νόμιμες δεκάδες δημόσιες συμβάσεις -σ.σ. το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου 54 από τις ελεγχθείσες συμβάσεις, συνολικού ποσού 363.063.041,52 ευρώ, κρίθηκαν μη νόμιμες.