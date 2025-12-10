Metlen: Απέκτησε 6.000 μετοχές τη Δευτέρα ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Με βάση σχετική χρηματιστηριακή ανακοίνωση, ο κ. Μυτιληναίος απέκτησε 6.000 μετοχές μέσω της συνδεδεμένης Kilteo Ltd στο London Stock Exchange, στην τιμή των 40,7824 ευρώ.

Δημοσιεύθηκε: 10 Δεκεμβρίου 2025 - 14:21

Σε νέες αγορές μετοχών Metlen προχώρησε ο πρόεδρος της εισηγμένης Ευάγγελος Μυτιληναίος, στη συνεδρίαση της Δευτέρας. 

Το συνολικό ύψος της συναλλαγής ξεπέρασε τις 244.000 ευρώ

